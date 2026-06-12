Oberliga: HT 16 holt Schlas, Boamah und Khokhar

Neue Spieler für HT 16. – Foto: Oliver Utesch

HT 16 hat die ersten Zugänge für die kommende Saison vorgestellt. Der Klub aus der Legienstraße setzt dabei klar auf junge Spieler mit Entwicklungspotenzial. Emmanuel Schlas kommt vom TSV Sasel, außerdem wechseln Benito Boamah und Jazeb Khokhar aus der A-Jugend des Walddörfer SV zum ältesten Sportverein der Welt.

Damit bleibt HT seinem Weg treu, jungen Spielern eine Plattform zu geben und sie im Herrenbereich weiterzuentwickeln. Nach dem Aufstieg in die Oberliga Hamburg steht der Verein vor einer anspruchsvollen Saison, in der Breite, Tempo und Lernfähigkeit im Kader wichtig werden dürften.

Für Schlas bedeutet der Wechsel die Chance, sich bei HT 16 in einem neuen Umfeld zu zeigen und Spielpraxis auf anspruchsvollem Niveau zu sammeln. Für den Klub ist er ein weiterer Baustein in einem Kader, der nicht nur über Erfahrung, sondern auch über Entwicklungspotenzial kommen soll.

Mit Schlas holt HT 16 einen jungen Spieler aus einem etablierten Oberliga-Umfeld. Der Zugang wechselt vom TSV Sasel in die Legienstraße und soll dort den nächsten Schritt machen. Der Verein beschreibt ihn als jung und talentiert - genau dieses Profil passt zur Kaderplanung eines Aufsteigers, der sich in der höheren Liga behaupten will.

Zwei Talente vom Walddörfer SV

Auch Boamah und Khokhar passen in dieses Bild. Beide kommen aus der A-Jugend des Walddörfer SV und machen nun den Schritt in den Herrenbereich. HT 16 spricht von zwei vielversprechenden Spielern, die in der Legienstraße gute Voraussetzungen finden sollen, um sich weiterzuentwickeln.

Gerade der Übergang aus dem Jugend- in den Herrenfußball ist ein wichtiger Abschnitt. Körperlichkeit, Tempo und Entscheidungsdruck verändern sich deutlich. Für Boamah und Khokhar bietet sich bei HT nun die Möglichkeit, sich in einem ambitionierten Umfeld an diese Anforderungen zu gewöhnen und ihren nächsten Entwicklungsschritt zu gehen.

HT 16 baut an der Zukunft

Die ersten drei Personalien zeigen eine klare Linie. HT 16 verpflichtet nicht nur fertige Spieler, sondern auch junge Akteure, die in den kommenden Monaten wachsen sollen. Das kann für einen Oberliga-Aufsteiger ein sinnvoller Weg sein, wenn die Mischung im Kader stimmt und Talente früh an das Niveau herangeführt werden.

Mit Schlas, Boamah und Khokhar bekommt HT 16 frische Kräfte dazu. Weitere Personalien dürften folgen, doch der Auftakt der Kaderplanung macht deutlich: In der Legienstraße wird weiter an einer Mannschaft gebaut, die nicht nur kurzfristig funktionieren, sondern sich entwickeln soll.

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