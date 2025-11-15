Oberliga: HSC will Punkteserie gegen Spelle-Venhaus fortsetzen

Aufschwung gegen Widerstand macht Spannung auf dem Rasen: Das Duell zwischen dem Heeslinger SC und SC Spelle-Venhaus verspricht ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, denn beide Teams bringen frisches Selbstbewusstsein aus ihren letzten Spielen mit.

Das anstehende Auswärtsduell wird für die erste Mannschaft des Heeslinger SC am Samstagabend kein leichtes. SC Spelle-Venhaus heißt der Gegner, den HSC-Trainer Malte Bösch im Vorfeld der Partie als „unangenehm“ bezeichnet.

Das Heeslinger Team ist vor nicht allzu langer Zeit in der Qualifikationsrunde um den Landespokal auf den SC Spelle-Venhaus getroffen. „Da haben wir uns im Elfmeterschießen durchgesetzt“, erinnert sich Bösch. „Das Punktspiel in Spelle haben wir in der vergangenen Saison knapp mit 1:2 verloren.“

Die Speller Mannschaft sei gerade im Aufwind, so Bösch weiter. An den letzten drei Spieltagen sicherten sie sich durch zwei Siege gegen Borussia Hildesheim und Wetschen sowie ein Unentschieden gegen Wilhelmshaven sieben Punkte. Aktuell befinden sie sich mit 19 Punkten auf dem neunten Platz und damit im Mittelfeld der Oberligatabelle.

HSC hat zuletzt gute Leistung gezeigt und den fünften Platz erklommen

Doch auch Heeslingen nimmt Schwung aus den Siegen gegen Lupo-Martini Wolfsburg und Wolfenbüttel an den beiden vergangenen Spieltagen mit nach Spelle. Das Spiel gegen Eintracht Braunschweig entfiel witterungsbedingt. Inzwischen haben die Heeslinger vier Punkte mehr als Spelle-Venhaus auf dem Konto und konnten auf den fünften Platz der Tabelle und damit ins obere Mittelfeld der Oberliga klettern.

„Wir sind grundsätzlich gut drauf und haben bei den letzten Auswärtsspielen auch gute Leistung gezeigt. Wir hoffen, dass unsere kleine Punkteserie weitergeht, um vor der Winterpause das Punktekonto noch weiter zu füllen“, beschreibt der Trainer die Stimmung in der Mannschaft.

Lange Anfahrt und Krankheit machen Trainer Bösch ein wenig Sorgen

Allerdings gibt es in Böschs Aufstellungsliste noch ein paar Fragezeichen. „Ein paar unserer Spieler sind angeschlagen. Tom Trebin und Oliver Warnke sind krank, Mateo Zovko ist angeschlagen. Ich hoffe, dass die zum Spiel am Samstag alle wieder fit sind“, verrät er.

Genauso bereiten dem Trainer die ungewöhnliche Anstoßzeit um 18 Uhr und die circa zweieinhalb Stunden lange Anfahrt nach Spelle Sorgen. Ob auf Kunst- oder Naturrasen gespielt wird, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Trotzdem ist das Ziel der Männer klar: Ein gutes Spiel machen und Punkte mit nach Hause bringen.



