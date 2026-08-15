 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Oberliga: Hohe Siege für USC Paloma, TuS Dassendorf & ETSV Hamburg

Oberliga Hamburg: Altona 93 geht bei der TuS Dassendorf unter, der FC Süderelbe, USC Paloma und ETSV Hamburg feiern teilweise deutliche Siege. SC Vorwäts/Wacker stoppt den Niendorfer TSV.

von red · Heute, 00:07 Uhr · 0 Leser
Starke Leistung des USC Paloma.
Starke Leistung des USC Paloma. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

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Oberliga Hamburg
Altona 93
SC Victoria
Niend. TSV
Dassendorf

Der Freitagabend des 3. Spieltags in der Oberliga Hamburg hatte es in sich: Die TuS Dassendorf setzte mit einem 6:0 gegen Altona 93 ein massives Ausrufezeichen, USC Paloma gewann überraschend deutlich bei SC Victoria und der ETSV Hamburg bleibt nach dem 4:1 bei Concordia Hamburg ungeschlagen. Auch FC Süderelbe durfte erstmals jubeln, während Tabellenführer Niendorfer TSV spät zwei Punkte verlor.

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Altona 93 geht im Topspiel unter

Gestern, 19:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
Altona 93
Altona 93Altona 93
6
0
Eine denkwürdige Niederlage kassierte Altona 93 im Topspiel der Oberliga - mehr zum 0:6 bei der TuS Dassendorf gibt es hier.

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SC Vorwärts/Wacker rettet Punkt

Gestern, 19:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
2
2
Abpfiff
Der Niendorfer TSV musste am Freitagabend die ersten Punktverluste hinnehmen - und das nach einer 2:0-Führung. Bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt sah zunächst vieles nach dem dritten Sieg im dritten Spiel aus. Leon Timon Meyer brachte den bisherigen Tabellenführer in der 55. Minute mit 1:0 in Führung, Leandro De Los Santos Korth erhöhte in der 69. Minute auf 2:0. Doch Billstedt antwortete sofort: Uchechukwu Joshua Dimgba John verkürzte nur eine Minute später auf 1:2. In der Nachspielzeit schlug dann Alex Da Graca Marques zu und erzielte in der 90.+5 Minute den späten Ausgleich. Niendorf bleibt mit sieben Punkten oben dabei, verpasste aber die alleinige Spitzenposition. Billstedt bestätigte nach dem späten Sieg bei USC Paloma erneut Moral und steht nun bei vier Punkten.

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SC Victoria geht zuhause unter

Gestern, 19:30 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
1
5
Abpfiff
USC Paloma hat bei SC Victoria ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Marius Nitsch gewann auswärts mit 5:1 und kletterte mit sechs Punkten in die obere Tabellenhälfte. Lennart Keßner brachte Paloma bereits in der 5. Minute in Führung, Can-Luka Topcu erhöhte in der 31. Minute auf 2:0. Noch vor der Pause traf Keßner erneut und stellte auf 3:0 (43.). Victoria kam durch Brian Jungjohann kurz nach dem Seitenwechsel zwar auf 1:3 heran (49.), doch eine echte Wende wurde daraus nicht. Nick Leptien erzielte in der 69. Minute das 4:1, Topcu setzte in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Für Paloma ist es nach der späten Niederlage gegen Billstedt die perfekte Reaktion. Victoria rutscht nach dem ersten Saisondämpfer auf Rang neun ab und steht nun bei 5:8 Toren.

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ETSV feiert bei der Concordia

Gestern, 19:00 Uhr
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
1
4
Abpfiff
Der ETSV Hamburg hat den nächsten souveränen Schritt gemacht und bleibt nach drei Spielen ungeschlagen. Beim Aufsteiger Concordia Hamburg gewann die Mannschaft von Manuel Demir mit 4:1 und zog mit sieben Punkten an die Spitzengruppe heran. Niklas Kiene brachte den ETSV in der 38. Minute in Führung, Makoto Ayano erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0 (50.). Als Yannick Siemsen in der 61. Minute per Foulelfmeter das 3:0 erzielte, war die Partie klar auf Seiten der Gäste. Concordia kam durch Jan Schrage zwar noch einmal auf 1:3 heran (74.), doch Sidi Marvin Fane stellte in der 90. Minute den Endstand her. Für den ETSV ist der Start nach dem großen Umbruch damit weiter bemerkenswert stabil. Concordia wartet dagegen nach drei Spielen noch auf den ersten Punkt und steht mit 1:8 Toren am Tabellenende.

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Süderelbe holt ersten Sieg

Gestern, 19:30 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
3
1
Abpfiff

Der FC Süderelbe hat den ersten Saisonsieg eingefahren und FC Eintracht Norderstedt II tiefer in den Fehlstart gedrückt. Dabei begann die Partie für den Aufsteiger zunächst vielversprechend: Norderstedt ging in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Süderelbe fand aber schnell die Antwort. Jephtah Asare traf in der 26. Minute zum 1:1, ehe Osman Güraltunkeser die Partie in der 38. Minute per Foulelfmeter drehte. Ein Eigentor in der 59. Minute sorgte schließlich für das 3:1 und damit für die Entscheidung. Süderelbe springt mit nun vier Punkten auf Rang sieben und hat den ersten vollen Ertrag der Saison. Norderstedt II bleibt dagegen nach drei Spielen ohne Punkt. Auffällig bleibt: Der Aufsteiger hat bereits fünf Tore erzielt, kassierte aber auch schon zwölf Gegentreffer.

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Liveticker: TSV Sasel - TuRa Harksheide

Morgen, 11:00 Uhr
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
11:00

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Liveticker: HEBC Hamburg - HT 16

Morgen, 10:45 Uhr
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
HT 16
HT 16HT 16
10:45

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Liveticker: TBS Pinneberg - Nikola Tesla

Morgen, 13:00 Uhr
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
13:00

Spielen erst im September: TSV Buchholz und Teutonia 05

Di., 15.09.2026, 19:00 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
19:00

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TuS Dassendorf
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - HEBC Hamburg
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TSV Sasel
Sa., 22.08.26 12:30 Uhr HT 16 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 23.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - TBS Pinneberg
So., 23.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Concordia Hamburg
So., 23.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Victoria
So., 23.08.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - FC Süderelbe

5. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Altona 93
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - USC Paloma
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - HT 16
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TSV Buchholz 08
Fr., 28.08.26 19:45 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuRa Harksheide
Sa., 29.08.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Eintracht Norderstedt II
So., 30.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Niendorfer TSV
So., 30.08.26 14:00 Uhr TSV Sasel - FK Nikola Tesla

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