Oberliga: Hohe Siege für USC Paloma, TuS Dassendorf & ETSV Hamburg

Starke Leistung des USC Paloma. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der Freitagabend des 3. Spieltags in der Oberliga Hamburg hatte es in sich: Die TuS Dassendorf setzte mit einem 6:0 gegen Altona 93 ein massives Ausrufezeichen, USC Paloma gewann überraschend deutlich bei SC Victoria und der ETSV Hamburg bleibt nach dem 4:1 bei Concordia Hamburg ungeschlagen. Auch FC Süderelbe durfte erstmals jubeln, während Tabellenführer Niendorfer TSV spät zwei Punkte verlor.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

________________

Du bist Trainer, Spieler oder Verantwortlicher eines Vereins aus der Oberliga Hamburg und möchtest nach dem Spiel eine Einschätzung abgeben? Dann schick uns dein Statement gerne direkt per WhatsApp an +49 163 1979449 - wir wollen die Stimmen aus den Vereinen regelmäßig in unsere Berichterstattung einbinden.

________________

Altona 93 geht im Topspiel unter

________________ SC Vorwärts/Wacker rettet Punkt

Der Niendorfer TSV musste am Freitagabend die ersten Punktverluste hinnehmen - und das nach einer 2:0-Führung. Bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt sah zunächst vieles nach dem dritten Sieg im dritten Spiel aus. Leon Timon Meyer brachte den bisherigen Tabellenführer in der 55. Minute mit 1:0 in Führung, Leandro De Los Santos Korth erhöhte in der 69. Minute auf 2:0. Doch Billstedt antwortete sofort: Uchechukwu Joshua Dimgba John verkürzte nur eine Minute später auf 1:2. In der Nachspielzeit schlug dann Alex Da Graca Marques zu und erzielte in der 90.+5 Minute den späten Ausgleich. Niendorf bleibt mit sieben Punkten oben dabei, verpasste aber die alleinige Spitzenposition. Billstedt bestätigte nach dem späten Sieg bei USC Paloma erneut Moral und steht nun bei vier Punkten.

________________ SC Victoria geht zuhause unter

USC Paloma hat bei SC Victoria ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Marius Nitsch gewann auswärts mit 5:1 und kletterte mit sechs Punkten in die obere Tabellenhälfte. Lennart Keßner brachte Paloma bereits in der 5. Minute in Führung, Can-Luka Topcu erhöhte in der 31. Minute auf 2:0. Noch vor der Pause traf Keßner erneut und stellte auf 3:0 (43.). Victoria kam durch Brian Jungjohann kurz nach dem Seitenwechsel zwar auf 1:3 heran (49.), doch eine echte Wende wurde daraus nicht. Nick Leptien erzielte in der 69. Minute das 4:1, Topcu setzte in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Für Paloma ist es nach der späten Niederlage gegen Billstedt die perfekte Reaktion. Victoria rutscht nach dem ersten Saisondämpfer auf Rang neun ab und steht nun bei 5:8 Toren. ________________ ETSV feiert bei der Concordia

________________ Süderelbe holt ersten Sieg Der ETSV Hamburg hat den nächsten souveränen Schritt gemacht und bleibt nach drei Spielen ungeschlagen. Beim Aufsteiger Concordia Hamburg gewann die Mannschaft von Manuel Demir mit 4:1 und zog mit sieben Punkten an die Spitzengruppe heran. Niklas Kiene brachte den ETSV in der 38. Minute in Führung, Makoto Ayano erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0 (50.). Als Yannick Siemsen in der 61. Minute per Foulelfmeter das 3:0 erzielte, war die Partie klar auf Seiten der Gäste. Concordia kam durch Jan Schrage zwar noch einmal auf 1:3 heran (74.), doch Sidi Marvin Fane stellte in der 90. Minute den Endstand her. Für den ETSV ist der Start nach dem großen Umbruch damit weiter bemerkenswert stabil. Concordia wartet dagegen nach drei Spielen noch auf den ersten Punkt und steht mit 1:8 Toren am Tabellenende.

Der FC Süderelbe hat den ersten Saisonsieg eingefahren und FC Eintracht Norderstedt II tiefer in den Fehlstart gedrückt. Dabei begann die Partie für den Aufsteiger zunächst vielversprechend: Norderstedt ging in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Süderelbe fand aber schnell die Antwort. Jephtah Asare traf in der 26. Minute zum 1:1, ehe Osman Güraltunkeser die Partie in der 38. Minute per Foulelfmeter drehte. Ein Eigentor in der 59. Minute sorgte schließlich für das 3:1 und damit für die Entscheidung. Süderelbe springt mit nun vier Punkten auf Rang sieben und hat den ersten vollen Ertrag der Saison. Norderstedt II bleibt dagegen nach drei Spielen ohne Punkt. Auffällig bleibt: Der Aufsteiger hat bereits fünf Tore erzielt, kassierte aber auch schon zwölf Gegentreffer. ________________ Liveticker: TSV Sasel - TuRa Harksheide

Morgen, 11:00 Uhr TSV Sasel TSV Sasel TuRa Harksheide Harksheide 11:00 PUSH

________________ Liveticker: HEBC Hamburg - HT 16

Morgen, 10:45 Uhr HEBC Hamburg HEBC Hamburg HT 16 HT 16 10:45 PUSH

________________ Liveticker: TBS Pinneberg - Nikola Tesla

Spielen erst im September: TSV Buchholz und Teutonia 05

Di., 15.09.2026, 19:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen Teutonia 05 TSV Buchholz 08 Buchholz 08 19:00 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag

Fr., 21.08.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TuS Dassendorf

Fr., 21.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - HEBC Hamburg

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TSV Sasel

Sa., 22.08.26 12:30 Uhr HT 16 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - FC Teutonia 05 Ottensen

So., 23.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - TBS Pinneberg

So., 23.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Concordia Hamburg

So., 23.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Victoria

So., 23.08.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - FC Süderelbe



5. Spieltag

Fr., 28.08.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Altona 93

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - USC Paloma

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - HT 16

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TSV Buchholz 08

Fr., 28.08.26 19:45 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuRa Harksheide

Sa., 29.08.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Eintracht Norderstedt II

So., 30.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Niendorfer TSV

So., 30.08.26 14:00 Uhr TSV Sasel - FK Nikola Tesla

________________

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: