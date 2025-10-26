Oberliga: Hohe Pleiten für 1. FC Kleve und SV Sonsbeck

Oberliga Niederrhein: Der 1. FC Kleve verliert daheim gegen die Sportfreunde Baumberg hoch, der SV Sonsbeck geht bei der SpVg Schonnebeck unter. Außerdem schlägt der TSV Meerbusch Aufsteiger Jüchen. Ratingen 04/19 gewann bereits im Vorfeld, ebenso wie der KFC Uerdingen und Blau-Weiß Dingden gewonnen. So läuft der 11. Spieltag!

Der VfB Homberg kam bei der DJK Adler Union Frintrop nicht über ein 2:2 hinaus, den Punkt verdienten sich die Essener. Der Aufsteiger rangiert trotz des achtbaren Ergebnis nur einen Zähler über der Abstiegszone, wohingegen Homberg auf Rang vier fällt unter Schonnebeck als auch Uerdingen passieren lassen muss. ________________ Winkens jubelt

Ein frühes Tor von Reo Kamiyama (8.) entschied das Wiedersehen von Marcel Winkens mit seinem Ex-Klub VfL Jüchen-Garzweiler, der nun hinter dem TSV Meerbusch rangiert. Meerbusch ist nun Sechster, von diesem Platz war der TSV vor nicht allzu langer Zeit noch weit entfernt, ist feierte nun aber den vierten Sieg in fünf Partien. ________________ Baumberg entscheidet Partie früh

Ein Dreifachschlag von Ben Harneid (25.), Farhan Ghaznawi (34.) und Baris Sarikaya (38.) ebnete im ersten Abschnitt den Weg der Sportfreunde Baumberg, die in Kleve einen 5:1-Erfolg feierten. Baumberg rangiert zumindest im Dunstkreis hinter Ratingen, während Kleve das Schlusslicht der Liga bleibt. ________________ Sonsbeck wird in Baumberg überrollt

Die Entwicklungen von Meerbusch und Sonsbeck laufen im Gegensatz zueinander, denn während der SVS vor nicht allzu ferner Zeit noch um die Tabellenführung spielte, heißt die Realität nach der 0:6-Klatsche gegen die SpVg Schonnebeck wieder Abstiegskampf. Robin Brander jubelte in der 4. und 7. Minute und legte mit seinem Blitzstart den Grundstein für den hohen Erfolg der Schwalben, die als Tabellenzweiter vier Punkte weniger als Ratingen haben.

Doppelter Ayan markiert Unterschied

________________ Ratingen marschiert an der Tabellenspitze Fr., 24.10.2025, 19:30 Uhr Ratingen 04/19 Ratingen FC Büderich FC Büderich 5 1 Abpfiff >>> Zum Spielbericht Primus Ratingen kommt allmählich ins Rollen und gewöhnt sich auch immer besser an den Rasen auf heimischen Geläuf. Dort kassierte der FCB schon früh drei Treffer, darunter ein früher Doppelpack von Emre Demircan (5., 7.). Wesentlich aufbäumen konnte man sich in der Folge nicht mehr. Immerhin gelang zwischenzeitlich durch Kevin Weggen ein sehenswerter Anschlusstreffer (69.). Ratingen 04/19 – FC Büderich 5:1

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (81. Yannick Geisler), Clinton Asare (61. Armin Deljkovic), Rinor Rexha (83. Cem Sabanci), Guiliano Zimmerling, Umut Yildiz (78. Georgios Touloupis), Sven Kreyer (74. Ali Hassan Hammoud) - Trainer: Damian Apfeld

FC Büderich: Justin Möllering, Linus Ansumana, Jamil Jamal Al Hussein, Philipp Baum, Marc Knops (85. Ibrahim Kanat), Kevin Weggen, Daud Gergery (48. Jannik Schulte), Yasin Pirnal (48. Jan Niklas Kühling), Venhar Ismailji, Giovanni Nkowa (78. Gordon Wild), Kaies Alaisame (73. Oliver Tomasz Dessau) - Trainer: Sebastian Siebenbach

Schiedsrichter: Jens Laux (Duisburg) - Zuschauer: 312

Tore: 1:0 Emre Demircan (5.), 2:0 Emre Demircan (7. Foulelfmeter), 3:0 Sven Kreyer (23.), 3:1 Kevin Weggen (69.), 4:1 Sven Kreyer (72.), 5:1 Cem Sabanci (87.) ________________ Uerdingen setzt seinen Lauf fort Gestern, 15:00 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden KFC Uerdingen KFC Uerdingen 0 1 Abpfiff + Video >>> Zum Spielbericht Für den neutralen Zuschauer war im Aufeinandertreffen zwischen Uerdingen und Hilden nicht viel geboten. Ohnehin schreckte ein nicht enden wollender Regenschauer zusätzliche Menschenmassen davon ab, die Abwehrschlacht der beiden Teams hautnah zu verfolgen. Schlussendlich sicherte ein Strafstoß durch Alexander Lipinski den Gästen drei glanzlose, aber umso wertvollere Auswärtspunkte. VfB 03 Hilden – KFC Uerdingen 0:1

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Leon Prokshi, Len Heinson (77. Roman Wakily), Fabian zur Linden, Dominik Rodrigues Figueiredo, Lukas Lier, Pascal Weber (74. Nils Arne Gatzke), Mohamed Cisse, Etienne Feese - Trainer: Tim Schneider

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya (75. Ephraim Kalonji), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (62. Adam Tolba), Nedzhib Hadzha (56. Dave Fotso Youmssi), Noah Tomson (83. Maximilian Dimitrijevski), Etienne-Noel Reck (90. Derick Gyamfi) - Trainer: Julian Stöhr

Schiedsrichter: Marco Lechtenberg (Mönchengladbach) - Zuschauer: 350

Tore: 0:1 Alexander Lipinski (80. Foulelfmeter) ________________ Torloses Remis in Monheim Nach dem Seitenwechsel traf Oguz Ayan doppelt für die Holzheimer SG und schraubte das Zwischenergebnis auf 4:1 hoch. Der Aufsteiger gewann am Ende 4:2 beim SC St. Tönis und sitzt dem Lokalrivalen aus Jüchen im Nacken. St. Tönis rutscht nach der Niederlage auf Platz 14 ab. Gestern, 16:00 Uhr 1. FC Monheim FC Monheim ETB Schwarz-Weiß Essen ETB SW Essen 0 0 Abpfiff In einem offen gestalteten Spiel fehlten lediglich die Tore zwischen den beiden Mannschaften. So traf Tom Hirsch auf Seiten der Hausherren schon früh Aluminium (5.), doch der ETB wollte sich auch nicht verstecken. So traf Sanjin Vrebac nach dem Seitenwechsel ebenfalls nur das Torgehäuse mit dem Querbalken (52.). In der Schlussphase verpasste schließlich Talha Demir den goldenen Treffer für den FCM, ein Torerfolg war beiden Seiten an diesem Samstagnachmittag schlicht nicht vergönnt. 1. FC Monheim – ETB Schwarz-Weiß Essen 0:0

1. FC Monheim: Leon Feher, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Enno Lang, Tim Galleski, Mohamed El Mouhouti, Talha Demir (80. Kisolo-Deo Biskup), Tim Klefisch, Aleksandar Bojkovski, Tom Hirsch, Kameron Joseph Blaise (61. Leonard Bajraktari) - Trainer: Dennis Ruess

ETB Schwarz-Weiß Essen: Phil Lenuweit, Elefterios Theocharis (80. Denzel Oteng Adjei), Maurice Rene Haar, Serhat Sat, Armen Shavershyan, Nico Lucas, Tim Kaminski, Lukas Korytowski, Sanjin Vrebac (70. Youssef Kamboua), Marcello Romano, Joshua Telesphore Kapenda

Schiedsrichter: Marlon Bruchhausen

Tore: keine Tore ________________ Dingden drückt Biemenhorst die nächste Pleite auf Gestern, 17:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden BW Dingden SV Biemenhorst Biemenhorst 3 0 Abpfiff >>> Zum Spielbericht Im Lokalduell behielten Dingden letztlich deutlich die Oberhand, dabei mussten die Hausherren beinahe eine halbe Stunde in Unterzahl über die Runden kommen. Mohamed Salman, der den zwischenzeitlichen Führungstreffer erzielte wurde aufgrund einer Tätlichkeit vorzeitig zum Duschen geschickt. Doch final konnte der SVB daraus keinen Profit schlagen, kassierte zwei weitere Gegentreffer und verbleibt unter dem Strich. SV Blau-Weiß Dingden – SV Biemenhorst 3:0

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Deniz Tulgay (56. Robin Volmering), Jonas Beckmann, Lukas Maximilian Valler (86. Michael Leyking), Hannes Göring, Kevin Juch (76. Jonas Schneiders), Matties Volmering, Lasse Hoffmann (88. Ibrahim Kouyate), Moritz Osthoff (88. David Hulshorst), Luka Grlic, Mohamed Salman - Trainer: Sebastian Amendt - Co-Trainer: Dennis Seeger - Co-Trainer: Steffen Schluse

SV Biemenhorst: Rene Konst, Justin Heckers (8. Fabian Krichel), Pascal Spallek (72. Sohail Nadi), Chong Johnny Lu, Niklas Ridder, Luca Puhe (80. Max Peerenboom), Nathnael Scheffler (53. Lendi Jashanica), Jannis Schmitz, Joshua Müller, Iker Prudencio (46. Luca Schanzmann), Taric Boland - Trainer: Daniel Beine

Tore: 1:0 Mohamed Salman (12.), 2:0 Kevin Juch (63.), 3:0 Jonas Schneiders (81.)

Rot: Mohamed Salman (65./SV Blau-Weiß Dingden/Tätlichkeit)

Das ist der nächste Spieltag

12. Spieltag

Fr., 31.10.25 19:30 Uhr KFC Uerdingen - Ratingen 04/19

Fr., 31.10.25 19:30 Uhr FC Büderich - SV Blau-Weiß Dingden

So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Kleve

So., 02.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch

So., 02.11.25 14:30 Uhr Holzheimer SG - DJK Adler Union Frintrop

So., 02.11.25 14:30 Uhr VfB Homberg - 1. FC Monheim

So., 02.11.25 14:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB 03 Hilden

So., 02.11.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20

So., 02.11.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SpVg Schonnebeck

