Oberliga: Hohe Pleiten für 1. FC Kleve und SV Sonsbeck

Oberliga Niederrhein: Der 1. FC Kleve verliert daheim gegen die Sportfreunde Baumberg hoch, der SV Sonsbeck geht bei der SpVg Schonnebeck unter. Außerdem schlägt der TSV Meerbusch Aufsteiger Jüchen. Ratingen 04/19 gewann bereits im Vorfeld, ebenso wie der KFC Uerdingen und Blau-Weiß Dingden gewonnen. So läuft der 11. Spieltag!
Primus Ratingen kommt allmählich ins Rollen und gewöhnt sich auch immer besser an den Rasen auf heimischen Geläuf. Dort kassierte der FCB schon früh drei Treffer, darunter ein früher Doppelpack von Emre Demircan (5., 7.). Wesentlich aufbäumen konnte man sich in der Folge nicht mehr. Immerhin gelang zwischenzeitlich durch Kevin Weggen ein sehenswerter Anschlusstreffer (69.).
Ratingen 04/19 – FC Büderich 5:1
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (81. Yannick Geisler), Clinton Asare (61. Armin Deljkovic), Rinor Rexha (83. Cem Sabanci), Guiliano Zimmerling, Umut Yildiz (78. Georgios Touloupis), Sven Kreyer (74. Ali Hassan Hammoud) - Trainer: Damian Apfeld
FC Büderich: Justin Möllering, Linus Ansumana, Jamil Jamal Al Hussein, Philipp Baum, Marc Knops (85. Ibrahim Kanat), Kevin Weggen, Daud Gergery (48. Jannik Schulte), Yasin Pirnal (48. Jan Niklas Kühling), Venhar Ismailji, Giovanni Nkowa (78. Gordon Wild), Kaies Alaisame (73. Oliver Tomasz Dessau) - Trainer: Sebastian Siebenbach
Schiedsrichter: Jens Laux (Duisburg) - Zuschauer: 312
Tore: 1:0 Emre Demircan (5.), 2:0 Emre Demircan (7. Foulelfmeter), 3:0 Sven Kreyer (23.), 3:1 Kevin Weggen (69.), 4:1 Sven Kreyer (72.), 5:1 Cem Sabanci (87.)
Für den neutralen Zuschauer war im Aufeinandertreffen zwischen Uerdingen und Hilden nicht viel geboten. Ohnehin schreckte ein nicht enden wollender Regenschauer zusätzliche Menschenmassen davon ab, die Abwehrschlacht der beiden Teams hautnah zu verfolgen. Schlussendlich sicherte ein Strafstoß durch Alexander Lipinski den Gästen drei glanzlose, aber umso wertvollere Auswärtspunkte.
VfB 03 Hilden – KFC Uerdingen 0:1
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Leon Prokshi, Len Heinson (77. Roman Wakily), Fabian zur Linden, Dominik Rodrigues Figueiredo, Lukas Lier, Pascal Weber (74. Nils Arne Gatzke), Mohamed Cisse, Etienne Feese - Trainer: Tim Schneider
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya (75. Ephraim Kalonji), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (62. Adam Tolba), Nedzhib Hadzha (56. Dave Fotso Youmssi), Noah Tomson (83. Maximilian Dimitrijevski), Etienne-Noel Reck (90. Derick Gyamfi) - Trainer: Julian Stöhr
Schiedsrichter: Marco Lechtenberg (Mönchengladbach) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Alexander Lipinski (80. Foulelfmeter)
In einem offen gestalteten Spiel fehlten lediglich die Tore zwischen den beiden Mannschaften. So traf Tom Hirsch auf Seiten der Hausherren schon früh Aluminium (5.), doch der ETB wollte sich auch nicht verstecken. So traf Sanjin Vrebac nach dem Seitenwechsel ebenfalls nur das Torgehäuse mit dem Querbalken (52.). In der Schlussphase verpasste schließlich Talha Demir den goldenen Treffer für den FCM, ein Torerfolg war beiden Seiten an diesem Samstagnachmittag schlicht nicht vergönnt.
1. FC Monheim – ETB Schwarz-Weiß Essen 0:0
1. FC Monheim: Leon Feher, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Enno Lang, Tim Galleski, Mohamed El Mouhouti, Talha Demir (80. Kisolo-Deo Biskup), Tim Klefisch, Aleksandar Bojkovski, Tom Hirsch, Kameron Joseph Blaise (61. Leonard Bajraktari) - Trainer: Dennis Ruess
ETB Schwarz-Weiß Essen: Phil Lenuweit, Elefterios Theocharis (80. Denzel Oteng Adjei), Maurice Rene Haar, Serhat Sat, Armen Shavershyan, Nico Lucas, Tim Kaminski, Lukas Korytowski, Sanjin Vrebac (70. Youssef Kamboua), Marcello Romano, Joshua Telesphore Kapenda
Schiedsrichter: Marlon Bruchhausen
Tore: keine Tore
Im Lokalduell behielten Dingden letztlich deutlich die Oberhand, dabei mussten die Hausherren beinahe eine halbe Stunde in Unterzahl über die Runden kommen. Mohamed Salman, der den zwischenzeitlichen Führungstreffer erzielte wurde aufgrund einer Tätlichkeit vorzeitig zum Duschen geschickt. Doch final konnte der SVB daraus keinen Profit schlagen, kassierte zwei weitere Gegentreffer und verbleibt unter dem Strich.
SV Blau-Weiß Dingden – SV Biemenhorst 3:0
SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Deniz Tulgay (56. Robin Volmering), Jonas Beckmann, Lukas Maximilian Valler (86. Michael Leyking), Hannes Göring, Kevin Juch (76. Jonas Schneiders), Matties Volmering, Lasse Hoffmann (88. Ibrahim Kouyate), Moritz Osthoff (88. David Hulshorst), Luka Grlic, Mohamed Salman - Trainer: Sebastian Amendt - Co-Trainer: Dennis Seeger - Co-Trainer: Steffen Schluse
SV Biemenhorst: Rene Konst, Justin Heckers (8. Fabian Krichel), Pascal Spallek (72. Sohail Nadi), Chong Johnny Lu, Niklas Ridder, Luca Puhe (80. Max Peerenboom), Nathnael Scheffler (53. Lendi Jashanica), Jannis Schmitz, Joshua Müller, Iker Prudencio (46. Luca Schanzmann), Taric Boland - Trainer: Daniel Beine
Tore: 1:0 Mohamed Salman (12.), 2:0 Kevin Juch (63.), 3:0 Jonas Schneiders (81.)
Rot: Mohamed Salman (65./SV Blau-Weiß Dingden/Tätlichkeit)
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr KFC Uerdingen - Ratingen 04/19
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr FC Büderich - SV Blau-Weiß Dingden
So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Kleve
So., 02.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch
So., 02.11.25 14:30 Uhr Holzheimer SG - DJK Adler Union Frintrop
So., 02.11.25 14:30 Uhr VfB Homberg - 1. FC Monheim
So., 02.11.25 14:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB 03 Hilden
So., 02.11.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20
So., 02.11.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SpVg Schonnebeck
