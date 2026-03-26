Oberliga: Hildener Vorsicht trotz Traumserie

Der VfB Hilden ist auf den achten Sieg in Serie aus. – Foto: Hubert Wilschrey

In der Oberliga Niederrhein geht es zehn Spieltage vor dem Saisonende in die heiße Endphase, wobei sich ein intensiver Dreikampf zwischen dem punktgleichen Führungsduo Ratingen 04/19 und dem VfB 03 Hilden (jeweils 47 Punkte) sowie dem Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen (44) abzeichnet. Die Mannschaft von VfB-03-Cheftrainer Tim Schneider geht nun als klarer Favorit in die Partie gegen den abstiegsgefährdeten SV Sonsbeck (Freitag, 19.30 Uhr, Hoffeldstraße).

Und wie jüngst beim imponierenden 4:0-Erfolg bei den Sportfreunden Baumberg, der durch ein vorzügliches Kombinationsspiel und eine dominante Offensivwucht in der zweiten Halbzeit zustande kam, gilt der Fokus der Fans, Spieler und Verantwortlichen in erster Linie dem eigenen Spiel sowie der Fortsetzung der Erfolgsstory. Doch die Blicke am Freitagabend werden auch auf die Handys gerichtet sein – Ratingen empfängt zeitgleich die Baumberger, und alle 03-er hoffen auf Schützenhilfe des letzten Gegners.

Der Hildener Übungsleiter verweist daher auch auf die letzten beiden Heim-Niederlagen: Vor der Winterpause handelten sich die Schwarz-Weißen gegen den Aufsteiger Adler Union Frintrop (1:2) und den Niederrheinpokalfinalisten SC St. Tönis (0:1) zwei vermeidbare Niederlagen ein. „Deshalb müssen wir gegen die Sonsbecker wieder von Beginn an mit der erforderlichen Intensität spielen“, mahnt Schneider.

Die Hildener wollen ihre makellose Rückrunden-Bilanz von sieben Siegen aus ebenso vielen Spielen gegen die Truppe von SV-Coach Heinrich Losing unbedingt fortsetzen, doch Schneider warnt eindringlich vor dem Gegner: „Da kommt am Freitagabend eine Mannschaft, die uns oft viel Kopfzerbrechen bereitet hat und immer schwer zu bespielen ist. Mit meinem Kollegen hat sie einen Trainer, der bestens vorbereitet ist und sich immer etwas einfallen lässt. Da müssen wir wieder enorm aufpassen, dass der Gegner bei Umschaltmomenten von defensiv auf offensiv nicht zur Entfaltung kommt.“

Schneider und seine Schützlinge freuen sich auf das Flutlichtspiel: „Generell ist es schön auf der eigenen Anlage und vor unserer Kulisse zu spielen. Der Freitagabend bietet den Vorteil, dass anschließend ein hoffentlich erfolgreiches Wochenende vor uns liegt. Die Abendspiele sind beliebt bei den Jungs, und ich wünsche mir, dass sie es als etwas Besonderes betrachten“, erklärt Schneider, der lediglich auf den angeschlagenen Lukas Lier (Muskelfaserriss) verzichten muss.

Seitdem Führungsspieler Pascal Weber 2024 die Funktion des Athletiktrainers übernommen hat, sind die muskulären Verletzungen bis auf ein Minimum zurückgegangen. Der 35-Jährige hat eine gezielte Verbindung aus Leistungssteigerung, Verletzungsprävention und Belastungsteuerung implementiert. Er selbst hat bisher alle 24 Spiele absolviert und imponiert angesichts seiner Laufleistung und der körperlichen Frische.

„Calli macht sehr viel dafür, um mit 35 Jahren noch so schnell und fit zu sein. Er hat zwar in den letzten Spielen nicht getroffen, aber dafür war er mit vielen Vorlagen sowie auch sogenannten zweiten Assists dabei. Zudem ist er oft ausgezeichnet im Gegenpressing unterwegs. Das sind auch für mich wichtige Skills, die er derzeit liefert“, beschreibt Schneider den dritten Frühling seines Routiniers.

INFO: Gatzke und Prokshi bleiben, Molina kommt

Verlängert Unter der Woche vermeldete der Sportliche Leiter Manuel Schulz zwei weitere Vertragsverlängerungen beim VfB 03 Hilden: Leon Prokshi (19 Jahre), der den direkten Sprung aus der eigenen U19 in die Oberliga-Mannschaft schaffte (16 Spiele) und Nils Arne Gatzke (22 Jahre), mit beachtlichen mehr als 100 Spielen in der fünften Liga, tragen auch in der kommenden Spielzeit das VfB-03-Trikot.

Bestätigt Am Abend bestätigte der VfB 03 noch, was unsere Redaktion bereits exklusiv berichtet hatte: Der ehemalige Sportliche Leiter Antonio „Toni“ Molina kehrt als Trainer von Wacker Obercastrop zurück und beerbt in Hilden den zum Saisonende scheidenden aktuellen Chefcoach Tim Schneider.