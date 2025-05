Oberliga: Heeslingen, Verden und Celle müssen noch zittern

Dass der HSC Anfang Mai noch nicht endgültig für die kommende Spielzeit planen kann, ist nach der starken Hinrunde und dem fulminanten Start ins Jahr 2025 (5:2 gegen Bersenbrück) eine Überraschung. Zu den 32 gesammelten Zählern kamen in elf Partien nur noch neun weitere hinzu. Der letzte Sieg liegt mittlerweile sechs Spiele zurück, sodass der Trend gegen die zuletzt beim Spitzenreiter Hannover mit 1:3 unterlegende Mannschaft von Malte Bösch spricht. Doch der Vorsprung auf die Abstiegsränge, die sich höchstwahrscheinlich aufgrund des starken niedersächsischen Abschneidens in der Regionalliga nicht erweitern werden, beträgt noch sechs Zähler. Die noch vorhandenen Zweifel am Ligaverbleib könnten mit einem Sieg beseitig werden. Dieser könnte schon im Heimspiel gegen das kriselnde Arminia Hannover eingefahren werden.

11.05. SV Arminia Hannover (H)

14.05. VfV Borussia 06 Hildesheim (A)

18.05 VfL Oldenburg (A)

FC Verden 04 (12. Platz, 31 Spiele, 36 Punkte, 52:60 Tore)

Die Formkurve des FC Verden 04 zeigt dagegen eindeutig nach oben. Über die gesamte Spielzeit erwies sich der Aufsteiger als konkurrenzfähig, doch oftmals kam er trotz ansprechender Leistungen nicht über ein Remis hinaus. Die Trendwende leitete die überraschende vorzeitige Trennung vom langjährigen Erfolgscoach Frank Neubarth ein. Der vorherige Assistent Jan Sievers übernahm und holte zehn Punkte aus fünf Partien. Zuletzt triumphierten die Reiterstädter mit 3:1 beim Aufstiegsaspiranten Atlas Delmenhorst. Topscorer Jonas Austermann gelang ein Dreierpack und soll auch in den verbleibenden drei Partien, darunter zwei Heimspiele, den Unterschied herstellen. Als entscheidend könnte sich jedoch der letzte Auftritt in der Fremde erweisen. Verden tritt beim nur einen Zähler entfernten MTV Eintracht Celle an, der aktuell den ersten Nichtabstiegsplatz belegt. Sollte dort ein Sieg gelingen, wäre der Klassenerhalt in greifbarer Nähe.

Das Restprogramm:

04.05. BSV Schwarz-Weiß Rehden (H)

10.05. MTV Eintracht Celle (A)

18.05. SC Spelle-Venhaus (H)

MTV Eintracht Celle (15. Spieltag, 31 Spiele, 35 Punkte, 40:55 Tore)

Den MTV Eintracht Celle liegt zwar nur einen Punkt vom rettenden Ufer entfernt, doch die Situation ist wesentlich angespannter. Denn mehr als die Hälfte seiner Punkte hatte das Team des seit 2015 engagierten Hilger Wirtz von Elmendorff bereits nach neun Spieltagen eingesammelt. In den darauffolgenden 22 Oberliga-Partien folgten nur noch vier Siege. Zuletzt setzte es sogar vier Niederlagen am Stück, auch beim Schlusslicht VfL Oldenburg (1:2). Darüber hinaus steht jetzt schon fest, dass gestandene Spieler wie Yannik Ehlers, Felix Krüger oder Keeper Tim Freund den Verein nach Saisonende verlassen werden. Der Fokus dürfte sich auf den Showdown gegen Verden richten, in dem nur ein Sieg weiterhilft. Es wäre jedoch enorm hilfreich angesichts der fleißig punktenden Konkurrenz auch auswärts beim SV Meppen II oder beim formstarken Lupo-Martini Wolfsburg Zählbares zu ergattern. Ansonsten droht nach sechs Jahren Abstinenz die Rückkehr in die Landesliga.

Das Restprogramm:

03.05. SV Meppen II (A)

10.05. FC Verden 04 (H)

18.05. Lupo-Martini Wolfsburg (A)

Mehr Informationen zur Oberliga Niedersachsen