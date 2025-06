Oberliga-Hammer: Staaken spielt Relegation gegen Gera

FuPa Berlin erreicht die Meldung am Montagabend: Nachdem Sonntagnachmittag klar war, dass Oberligist SC Staaken den bittereren Gang in die Berlin-Liga antreten muss, gibt es eine zweite Chance auf den Oberliga-Verbleib. Nach zwei Relegationsspielen gegen den Drittletzten der Oberliga-Süd können die Spandauer Oberligist bleiben. Der Gegner heißt Wismut Gera. Doch beide Spiele laufen unter Vorbehalt. Warum?

Was ist denn da los?

Kaum hatte der SC Staaken am Sonntagabend im „Tal der Tränen“ den bitteren Abstieg in die Berlin-Liga verstehen müssen, da erreichte am Montagabend eine überraschende Nachricht vom NOFV die Verantwortlichen: Zwei Relegationsspiele gegen Wismut Gera (Mittwoch, 19 Uhr, in Gera, und Samstag, 14 Uhr, in Staaken) könnten den Oberliga-Verbleib doch noch sichern!

Warum das?

Der Zweite der Verbandsliga Thüringen, die SG Fahner Höhe, hat keinen offiziellen Antrag für die Oberliga gestellt – und könnte dennoch bis Saisonende noch Meister werden. Das ist der Grund für die Relegationsspiele. Ein Szenario, das völlig kurios ist: Selbst wenn der SC Staaken die Relegation erfolgreich bestreitet, wären diese Siege nichts wert, falls der aktuelle Tabellenführer, Einheit Heiligenstadt (ein Spiel mehr als Fahner Höhe), am Ende Meister wird. Denn der hat gemeldet.