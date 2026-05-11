Oberliga-Hammer: Aufstiegsverzicht wirbelt Abstiegskampf durcheinander Oberliga Süd +++ Der SV SCHOTT Jena will den Aufstieg nicht wahrnehmen - mit Auswirkungen auf den Kampf um den Klassenerhalt von Kevin Gehring · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Harbke

Es sind Neuigkeiten von großer Tragweite, die der SV SCHOTT Jena am Wochenende bekanntgegeben hat. Gegenüber FuPa Thüringen erklärte der designierte Meister der Thüringenliga, vom Aufstiegsrecht in dieser Saison wegen wirtschaftlicher Gründe keinen Gebrauch zu machen. Das wirbelt den Abstiegskampf in der Oberliga durcheinander.

Denn der SV SCHOTT, der zuletzt zwischen 2013 und 2018 in der Oberliga mitgespielt hat, war der einzige Vertreter aus Thüringen, der überhaupt die Lizenz beantragt hatte und damit für einen Aufstieg in Frage gekommen war. Nach dem Verzicht steht somit fest: Es wird zur neuen Saison keinen Aufsteiger aus Thüringen geben. Dadurch verringert sich die Anzahl der Absteiger aus der Oberliga. Ein solcher Fall ist in den Auf- und Abstiegsregelungen des Nordostdeutschen Fußballverbandes für die Herren-Spielklassen unter Paragraf B.) 11. geregelt. Darin heißt es: "Wird in der Oberliga die Mannschaftszahl von 32 Mannschaften nicht erreicht (z.B. durch Abmeldungen von Mannschaften aus der Oberliga oder beim Verzicht des Aufstiegsrechts durch einen Landesverband), so vermindert sich die Anzahl der Absteiger aus der Oberliga." Ein Aufsteiger weniger aus den Landesverbänden bedeutet zugleich: ein Absteiger weniger aus der Oberliga.

Drittliga-Relegation sorgt noch für Fragezeichen Wie sich die Abstiegsfrage in der NOFV-Oberliga in dieser Saison genau beantwortet, hängt allerdings - neben dem feststehenden Abstieg des FC Erzgebirge Aue - noch von einer anderen Frage ab: Setzt sich der Nordost-Vertreter in der Drittliga-Relegation durch? Wenn der Meister der Regionalliga Nordost den Aufstieg in die 3. Liga verpassen sollte, bräuchte er in der neuen Saison erneut einen Startplatz in der Regionalliga. Aus dieser würde folglich eine Mannschaft mehr absteigen - und somit müsste auch ein Team mehr aus der Oberliga den Gang nach unten antreten. Gewinnt der Nordost-Vertreter allerdings die Drittliga-Relegation, so bräuchte es keine weiteren Absteiger aus der Regional- und Oberliga.