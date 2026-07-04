Oberliga-Hammer: Aufsteiger legt Einspruch gegen Staffeleinteilung ein

Die Staffeleinteilung des Nordostdeutschen Fußballverbandes hielt am Montag vor allem eine große Überraschung parat. Der Brandenburg-Meister 1. FC Frankfurt/Oder wurde in der Süd-Staffel der Herren-Oberliga einsortiert, der 1. FC Lok Stendal wechselte dafür in den Norden. Ob es bei dieser Einteilung bleibt, ist nun allerdings fraglich.
"Der 1. FC Frankfurt (Oder) hat gegen die Entscheidung zur Einteilung der NOFV-Oberliga- Staffeln Einspruch eingelegt. Der Verein beantragt, entsprechend der regionalen Zuordnung wieder der Oberliga Nord zugewiesen zu werden", teilte der Aufsteiger am Freitagabend zu später Stunde auf seinem Facebook-Kanal mit.
"Die Oberliga Süd ist sportlich eine sehr attraktive Staffel mit vielen traditionsreichen und interessanten Vereinen. Wir haben großen Respekt vor allen Mannschaften dieser Liga und würden uns sportlich ohne Zweifel auf diese Begegnungen freuen", betonte der Club gleich zu Beginn des ausführlichen Statements. Bei dem Einspruch gehe es stattdessen " vielmehr um die erheblichen organisatorischen, wirtschaftlichen und fanbezogenen Folgen, die die aktuelle Einteilung für unseren Verein mit sich bringt", hieß es.
Warum der 1. FC Frankfurt/Oder, der in seinen bisherigen Oberliga-Spielzeiten immer der Nord-Staffel zugeordnet wurde, nun im Süden starten solle, sei für die Verantwortlichen nicht nachvollziehbar. "Nach den uns vorliegenden Berechnungen entsteht dadurch für die Liga insgesamt kein relevanter Vorteil. Stattdessen wird die zusätzliche Belastung nahezu ausschließlich auf den 1. FC Frankfurt (Oder) verlagert", schrieb der Club.
Begründet hatte der Nordostdeutsche Fußballverband seine Einteilung mit der Verkürzung der Gesamtstreckenkilometer aller Vereine um 67 Kilometer. Angesichts von 62.747 Gesamtkilometern in der neuen Saison - so rechnete es der Aufsteiger vor - ergebe dies heruntergebrochen allerdings nur eine Ersparnis von circa 140 Metern für jede der 480 Partien.
Für den 1. FC Frankfurt/Oder würden sich durch dessen Zuordnung in den Süden hingegen zusätzliche Fahrtkilometer in Höhe von fast 2700 Kilometern ergeben. Dies hätte auch organisatorisch gravierende Folgen. Weil die verhältnismäßig kurzen (und mit Vereins-Kleinbussen realisierbaren) Fahrten nach Berlin wegfielen, sei man "bei nahezu allen Auswärtsfahrten auf einen großen Reisebus angewiesen", hieß es und weiter: "Das führt zu erheblichen Mehrkosten. Wir rechnen insgesamt mit einer zusätzlichen wirtschaftlichen Belastung im Bereich von rund 12.000€ bis 15.000€."
Die weiteren Strecken würden sich auch unmittelbar auf die Fans auswirken. "Darunter leidet auch die Unterstützung unserer Mannschaft", schrieb der Club und verdeutlichte: "Aus unserer Sicht wird die Last einer möglichen rechnerischen Gesamtoptimierung der Oberliga-Staffeln nahezu ausschließlich auf den 1. FC Frankfurt (Oder) verlagert."
Beim 1. FC Lok Stendal wird man die Entwicklungen rund um den Frankfurter Einspruch besonders gespannt verfolgen. Immerhin waren die Altmärker - anstelle des Aufsteigers - in die Nord-Staffel gerutscht. Der Sportliche Leiter Artem Sikulski hatte die Entscheidung des NOFV konstruktiv zur Kenntnis genommen. "Die Einteilung in die Staffel Nord bedeutet für uns eine komplett neue Liga. Wir kennen unsere Gegner nicht, und unsere Gegner kennen uns ebenfalls nicht. Wir werden versuchen, diese Rolle als Außenseiter für uns zu nutzen", sagte der 35-Jährige.
Man wollte sich mit dem Trainerteam zusammensetzen und "alle Details sowie die notwendigen Anpassungen in der Vorbereitung besprechen – von einer möglichen Verstärkung des Kaders im Hinblick auf den aus meiner Sicht etwas anderen Spielstil in der Oberliga Nord bis hin zu grundlegenden organisatorischen Themen wie der Gestaltung des Spieltags oder der Informationsbeschaffung über unsere Gegner", erklärte Sikulski. Gerät der "Gleiswechsel" der Lok in den Norden nun noch einmal ins Wanken?
Eine Antwort werden wohl erst die kommenden Tage bringen. Für Spieler, Trainer, Mitglieder und Fans des 1. FC Frankfurt/Oder sei wichtig: "Wir stellen uns jeder sportlichen Herausforderung", hieß es im Vorstands-Statement abschließend. Die Oberliga Süd sei "eine starke und attraktive Liga", schrieb der Aufsteiger weiter: "Dennoch müssen wir als Verein verantwortungsvoll handeln, wenn eine nicht ausreichend begründete und nicht nachvollziehbare Entscheidung erhebliche wirtschaftliche, organisatorische und auch fanbezogene Folgen für uns hat."