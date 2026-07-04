Oberliga-Hammer: Aufsteiger legt Einspruch gegen Staffeleinteilung ein Oberliga Süd +++ Der 1. FC Frankfurt/Oder geht gegen die Eingliederung in der Süd-Staffel vor von Kevin Gehring · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

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Die Staffeleinteilung des Nordostdeutschen Fußballverbandes hielt am Montag vor allem eine große Überraschung parat. Der Brandenburg-Meister 1. FC Frankfurt/Oder wurde in der Süd-Staffel der Herren-Oberliga einsortiert, der 1. FC Lok Stendal wechselte dafür in den Norden. Ob es bei dieser Einteilung bleibt, ist nun allerdings fraglich.

"Der 1. FC Frankfurt (Oder) hat gegen die Entscheidung zur Einteilung der NOFV-Oberliga- Staffeln Einspruch eingelegt. Der Verein beantragt, entsprechend der regionalen Zuordnung wieder der Oberliga Nord zugewiesen zu werden", teilte der Aufsteiger am Freitagabend zu später Stunde auf seinem Facebook-Kanal mit. Zusätzliche Belastung werde "nahezu ausschließlich" auf den Aufsteiger verlagert "Die Oberliga Süd ist sportlich eine sehr attraktive Staffel mit vielen traditionsreichen und interessanten Vereinen. Wir haben großen Respekt vor allen Mannschaften dieser Liga und würden uns sportlich ohne Zweifel auf diese Begegnungen freuen", betonte der Club gleich zu Beginn des ausführlichen Statements. Bei dem Einspruch gehe es stattdessen " vielmehr um die erheblichen organisatorischen, wirtschaftlichen und fanbezogenen Folgen, die die aktuelle Einteilung für unseren Verein mit sich bringt", hieß es.

Warum der 1. FC Frankfurt/Oder, der in seinen bisherigen Oberliga-Spielzeiten immer der Nord-Staffel zugeordnet wurde, nun im Süden starten solle, sei für die Verantwortlichen nicht nachvollziehbar. "Nach den uns vorliegenden Berechnungen entsteht dadurch für die Liga insgesamt kein relevanter Vorteil. Stattdessen wird die zusätzliche Belastung nahezu ausschließlich auf den 1. FC Frankfurt (Oder) verlagert", schrieb der Club. Weite Reisen könnten für zusätzliche Kosten von 12.000 bis 15.000 Euro sorgen Begründet hatte der Nordostdeutsche Fußballverband seine Einteilung mit der Verkürzung der Gesamtstreckenkilometer aller Vereine um 67 Kilometer. Angesichts von 62.747 Gesamtkilometern in der neuen Saison - so rechnete es der Aufsteiger vor - ergebe dies heruntergebrochen allerdings nur eine Ersparnis von circa 140 Metern für jede der 480 Partien.

Für den 1. FC Frankfurt/Oder würden sich durch dessen Zuordnung in den Süden hingegen zusätzliche Fahrtkilometer in Höhe von fast 2700 Kilometern ergeben. Dies hätte auch organisatorisch gravierende Folgen. Weil die verhältnismäßig kurzen (und mit Vereins-Kleinbussen realisierbaren) Fahrten nach Berlin wegfielen, sei man "bei nahezu allen Auswärtsfahrten auf einen großen Reisebus angewiesen", hieß es und weiter: "Das führt zu erheblichen Mehrkosten. Wir rechnen insgesamt mit einer zusätzlichen wirtschaftlichen Belastung im Bereich von rund 12.000€ bis 15.000€." Die weiteren Strecken würden sich auch unmittelbar auf die Fans auswirken. "Darunter leidet auch die Unterstützung unserer Mannschaft", schrieb der Club und verdeutlichte: "Aus unserer Sicht wird die Last einer möglichen rechnerischen Gesamtoptimierung der Oberliga-Staffeln nahezu ausschließlich auf den 1. FC Frankfurt (Oder) verlagert." Wankt die Eingliederung des 1. FC Lok Stendal in die Nord-Staffel? Beim 1. FC Lok Stendal wird man die Entwicklungen rund um den Frankfurter Einspruch besonders gespannt verfolgen. Immerhin waren die Altmärker - anstelle des Aufsteigers - in die Nord-Staffel gerutscht. Der Sportliche Leiter Artem Sikulski hatte die Entscheidung des NOFV konstruktiv zur Kenntnis genommen. "Die Einteilung in die Staffel Nord bedeutet für uns eine komplett neue Liga. Wir kennen unsere Gegner nicht, und unsere Gegner kennen uns ebenfalls nicht. Wir werden versuchen, diese Rolle als Außenseiter für uns zu nutzen", sagte der 35-Jährige.

Auch Artem Sikulski (l.), Jörn Schulz (2.v.l.) und Co werden die Entwicklungen interessiert verfolgen. – Foto: Laura Bornemann