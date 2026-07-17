Oberliga Hamburg: Wer ist der Meisterschaftsfavorit? Wenige Tage vor dem Saisonstart der Oberliga Hamburg sucht FuPa den Meisterschaftsfavoriten - stimmt ab! von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Ob Harksheide und Paloma ganz oben angreifen können? – Foto: IMAGO / Hanno Bode

In der Oberliga Hamburg geht die Saison 2026/27 in wenigen Tagen los. Natürlich gehört es dazu, vorab ein Meinungsbild einzuholen: Wer wird Meister? Stimmt ab!

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Wird geladen… Das Auftaktprogramm der Oberliga Hamburg 1. Spieltag

Fr., 24.07.26 19:15 Uhr HT 16 - USC Paloma

Sa., 25.07.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - ETSV Hamburg

Sa., 25.07.26 15:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - Concordia Hamburg

Sa., 25.07.26 16:00 Uhr SC Victoria - FC Eintracht Norderstedt II

Sa., 25.07.26 18:00 Uhr FC Süderelbe - Altona 93

So., 26.07.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - Niendorfer TSV

So., 26.07.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TSV Buchholz 08

So., 26.07.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - TuRa Harksheide

So., 26.07.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FK Nikola Tesla





2. Spieltag

Fr., 31.07.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - HEBC Hamburg

Fr., 31.07.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - FC Süderelbe

Fr., 31.07.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen

Fr., 31.07.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TBS Pinneberg

Sa., 01.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - TSV Sasel

So., 02.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

So., 02.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - TuS Dassendorf

So., 02.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - HT 16

Mi., 05.08.26 19:00 Uhr FK Nikola Tesla - SC Victoria



3. Spieltag

Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - Altona 93

Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Niendorfer TSV

Fr., 14.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ETSV Hamburg

Fr., 14.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - FC Eintracht Norderstedt II

Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - USC Paloma

Sa., 15.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TSV Buchholz 08

So., 16.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - HT 16

So., 16.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TuRa Harksheide

So., 16.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FK Nikola Tesla



