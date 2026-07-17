 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Oberliga Hamburg: Wer ist der Meisterschaftsfavorit?

Wenige Tage vor dem Saisonstart der Oberliga Hamburg sucht FuPa den Meisterschaftsfavoriten - stimmt ab!

von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Ob Harksheide und Paloma ganz oben angreifen können?
Ob Harksheide und Paloma ganz oben angreifen können? – Foto: IMAGO / Hanno Bode

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In der Oberliga Hamburg geht die Saison 2026/27 in wenigen Tagen los. Natürlich gehört es dazu, vorab ein Meinungsbild einzuholen: Wer wird Meister? Stimmt ab!

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Das Auftaktprogramm der Oberliga Hamburg

1. Spieltag
Fr., 24.07.26 19:15 Uhr HT 16 - USC Paloma
Sa., 25.07.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - ETSV Hamburg
Sa., 25.07.26 15:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - Concordia Hamburg
Sa., 25.07.26 16:00 Uhr SC Victoria - FC Eintracht Norderstedt II
Sa., 25.07.26 18:00 Uhr FC Süderelbe - Altona 93
So., 26.07.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - Niendorfer TSV
So., 26.07.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TSV Buchholz 08
So., 26.07.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - TuRa Harksheide
So., 26.07.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FK Nikola Tesla

2. Spieltag
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - HEBC Hamburg
Fr., 31.07.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - FC Süderelbe
Fr., 31.07.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen
Fr., 31.07.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TBS Pinneberg
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - TSV Sasel
So., 02.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 02.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - TuS Dassendorf
So., 02.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - HT 16
Mi., 05.08.26 19:00 Uhr FK Nikola Tesla - SC Victoria

3. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - Altona 93
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Niendorfer TSV
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ETSV Hamburg
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - USC Paloma
Sa., 15.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TSV Buchholz 08
So., 16.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - HT 16
So., 16.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TuRa Harksheide
So., 16.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FK Nikola Tesla

4. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TuS Dassendorf
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - HEBC Hamburg
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TSV Sasel
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 23.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - TBS Pinneberg
So., 23.08.26 12:30 Uhr HT 16 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 23.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Concordia Hamburg
So., 23.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Victoria
So., 23.08.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - FC Süderelbe

5. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Altona 93
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - USC Paloma
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - HT 16
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TSV Buchholz 08
Sa., 29.08.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Eintracht Norderstedt II
Sa., 29.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuRa Harksheide
So., 30.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - FK Nikola Tesla
So., 30.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Niendorfer TSV

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