Oberliga Hamburg: Umfrage ergibt drei klare Abstiegskandidaten

Vorwärts/Wacker hat spät den Klassenerhalt geschafft. – Foto: Oliver Utesch

Die FuPa-Umfrage zur Abstiegsfrage in der Oberliga Hamburg liefert ein deutliches Stimmungsbild. 198 Antworten wurden bei der Frage abgegeben, welche Teams in der Saison 2026/27 absteigen. Bis zu vier Nennungen waren möglich. Deshalb zeigen die Prozentwerte nicht eine klassische 100-Prozent-Verteilung, sondern den Anteil der Teilnehmenden, die den jeweiligen Klub als Absteiger ausgewählt haben.

Das Ergebnis bei Nikola Tesla ist das stärkste Signal der Umfrage. Drei von vier Teilnehmenden sehen den Klub im Abstiegskampf ganz unten. Nach dem Klassenerhalt über die besondere ETV-Konstellation und den vielen Fragezeichen rund um den Kader ist dieses Votum keine Überraschung, aber in seiner Klarheit bemerkenswert.

Ganz vorne steht FK Nikola Tesla. 149 Stimmen entsprechen 75,3 Prozent - damit wird der Oberligist von der Community klar am häufigsten genannt. Dahinter folgen TBS Pinneberg mit 114 Stimmen und 57,6 Prozent sowie Concordia Hamburg mit 111 Stimmen und 56,1 Prozent. Dieses Trio bildet in der Umfrage die auffällige Spitzengruppe.

Concordia liegt nur knapp hinter TBS. Auch hier ist die Ausgangslage speziell: Der Klub hat zwar Qualität geholt, muss sich nach dem Aufstieg aber in einer sehr anspruchsvollen Oberliga schnell stabilisieren.

Auch TBS Pinneberg und Concordia Hamburg werden von mehr als der Hälfte der Abstimmenden genannt. Beide gehen als Aufsteiger in die neue Saison. Dass Aufsteiger in solchen Umfragen automatisch kritisch betrachtet werden, ist nicht ungewöhnlich. Bei TBS fällt allerdings auf, dass der Klub zuletzt noch einmal namhaft nachgelegt hat. Das Votum zeigt also eher eine Grundskepsis gegenüber dem Oberliga-Neuling als eine Bewertung einzelner Transfers.

Norderstedt II und Harksheide im Rennen um Rang vier

Sollte es am Saisonende vier Absteiger geben, wird es in der Wahrnehmung der FuPa-Community besonders spannend. FC Eintracht Norderstedt II kommt auf 75 Stimmen und 37,9 Prozent. Direkt dahinter folgt TuRa Harksheide mit 73 Stimmen und 36,9 Prozent. Zwischen beiden Klubs liegen nur zwei Stimmen.

Damit sieht die Umfrage hinter dem klaren Trio ein enges Rennen um den möglichen vierten Abstiegsplatz. Norderstedt II wird als zweite Mannschaft offenbar von vielen schwer einzuschätzen bewertet. Harksheide wiederum hat mit Olgherto Balliu einen prägenden Offensivspieler verloren und auf dem Transfermarkt bislang vergleichsweise wenig sichtbar nachgelegt.

Auffällig ist der Abstand zum nächsten Block. TSV Buchholz 08 folgt mit 35 Stimmen und 17,7 Prozent bereits deutlich dahinter. Das zeigt: Für die Abstimmenden gibt es nach den Top fünf eine klare Lücke.

Kaum Abstiegsangst bei Paloma, Altona und der TuS

Im unteren Bereich der Umfrage zeigt sich ebenfalls ein klares Bild. USC Paloma wurde gar nicht genannt. SC Victoria Hamburg und Niendorfer TSV kommen jeweils nur auf eine Stimme, TSV Sasel auf zwei. Altona 93 und die TuS Dassendorf liegen mit jeweils drei Stimmen ebenfalls fast außerhalb jeder Abstiegsdiskussion.

Das passt zur allgemeinen Erwartung vor der Saison. Altona gilt nach der FuPa-Umfrage als Top-Favorit, die TuS hat unter Oliver Zapel massiv umgebaut, Sasel und Victoria werden ebenfalls deutlich eher im gesicherten Bereich verortet. Auch Paloma genießt in dieser Abstimmung offenbar großes Vertrauen.

Im Mittelfeld der Abstiegsnennungen liegen HEBC Hamburg mit 22 Stimmen, ETSV Hamburg mit 20 Stimmen, FC Teutonia 05 Ottensen und FC Süderelbe mit jeweils zehn Stimmen sowie HT 16 mit neun Stimmen. Diese Werte sind nicht bedeutungslos, aber weit entfernt von der klaren Gefahrenzone der Umfrage.

Stimmungsbild, keine Prognose

Die Umfrage ist kein Tabellenorakel. Sie zeigt Erwartungen, Unsicherheiten und Bauchgefühl der Community vor dem Saisonstart. Gerade in einer Oberliga-Saison mit vielen großen Umbrüchen kann sich dieses Bild schnell verschieben.

Derzeit aber ist die Tendenz eindeutig: Nikola Tesla, TBS Pinneberg und Concordia Hamburg werden am häufigsten als Absteiger genannt. Dahinter liefern sich Norderstedt II und Harksheide ein enges Rennen um den möglichen vierten Platz in der Abstiegszone. Die übrigen Klubs starten zumindest in der Wahrnehmung der Abstimmenden mit deutlich weniger Abstiegsdruck.

Das Auftaktprogramm der Oberliga Hamburg

1. Spieltag

Fr., 24.07.26 19:15 Uhr HT 16 - USC Paloma

Sa., 25.07.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - ETSV Hamburg

Sa., 25.07.26 15:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - Concordia Hamburg

Sa., 25.07.26 16:00 Uhr SC Victoria - FC Eintracht Norderstedt II

Sa., 25.07.26 18:00 Uhr FC Süderelbe - Altona 93

So., 26.07.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - Niendorfer TSV

So., 26.07.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TSV Buchholz 08

So., 26.07.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - TuRa Harksheide

So., 26.07.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FK Nikola Tesla



2. Spieltag

Fr., 31.07.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - HEBC Hamburg

Fr., 31.07.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - FC Süderelbe

Fr., 31.07.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen

Fr., 31.07.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TBS Pinneberg

Sa., 01.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - TSV Sasel

So., 02.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

So., 02.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - TuS Dassendorf

So., 02.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - HT 16

Mi., 05.08.26 19:00 Uhr FK Nikola Tesla - SC Victoria



3. Spieltag

Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - Altona 93

Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Niendorfer TSV

Fr., 14.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ETSV Hamburg

Fr., 14.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - FC Eintracht Norderstedt II

Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - USC Paloma

Sa., 15.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TSV Buchholz 08

So., 16.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - HT 16

So., 16.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TuRa Harksheide

So., 16.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FK Nikola Tesla



4. Spieltag

Fr., 21.08.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TuS Dassendorf

Fr., 21.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - HEBC Hamburg

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TSV Sasel

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - FC Teutonia 05 Ottensen

So., 23.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - TBS Pinneberg

So., 23.08.26 12:30 Uhr HT 16 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

So., 23.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Concordia Hamburg

So., 23.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Victoria

So., 23.08.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - FC Süderelbe



5. Spieltag

Fr., 28.08.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Altona 93

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - USC Paloma

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - HT 16

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TSV Buchholz 08

Sa., 29.08.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Eintracht Norderstedt II

Sa., 29.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuRa Harksheide

So., 30.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - FK Nikola Tesla

So., 30.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Niendorfer TSV

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