Oberliga Hamburg: TSV Buchhholz präsentiert neuen Trainer

Mit Spangenberg holt sich Buchholz einen Trainer, der im regionalen Fußball bestens vernetzt ist und zuletzt über Jahre im Landkreis aktiv war. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die neue Aufgabe, wie er bei seiner Vorstellung in den Vereinsmedien mitteilt: „Ich danke Jule für das große Vertrauen. Nach fast zehn Jahren im Landkreis-Fußball beim TVV Neu Wulmstorf und der SG Estetal brenne ich auf Buchholz 08.“

Die Entscheidung bedeutet keine vollständige Trennung vom bisherigen Trainer, sondern vielmehr eine Anpassung innerhalb des bestehenden Gefüges. Behrens bleibt dem Verein erhalten und wird Teil eines Trainerteams, das weiterhin auf Kontinuität setzt. Komplettiert wird dieses durch Co-Trainer Torben „Bello“ Bellmann sowie Torwarttrainer Baktasch Popal.

Besonders hebt der künftige Coach die Identität des Vereins hervor: „Der Verein hat eine enorme Strahlkraft – für mich ist 08 das ‚gallische Dorf‘, das sich seit über 20 Jahren in der Oberliga behauptet und sich trotzdem seinen familiären, menschlichen Kern bewahrt hat.“

Fokus auf Gemeinschaft und Entwicklung - und die Oberliga

Spangenberg legt den Schwerpunkt klar auf das Miteinander innerhalb des Vereins:

„Genau dieses Miteinander will ich gemeinsam mit Christoph, Bello und dem gesamten Staff leben. Wir werden als echte Einheit auftreten, in der jeder Einzelne wichtig ist und sich wertgeschätzt fühlt.“ Auch Ligamanager Julian Kühn betont die Bedeutung dieser Komponente: „Marco hat ein großes Netzwerk in unserer Region, lebt unseren Sport und vergisst dabei nie die Menschen hinter dem Ganzen.“

Zugleich sieht Kühn in der Verpflichtung eine langfristige Perspektive: Ich freue mich total, dass er ab Sommer in Rot-Weiß das Zepter schwingt. Ich verfolge seine Arbeit schon länger und hatte auf den Sportplätzen im Landkreis stets einen guten Austausch mit ihm. Marco hat ein großes Netzwerk in unserer Region, lebt unseren Sport und vergisst dabei nie die Menschen hinter dem Ganzen. Mir ist es wichtig, dass die Balance zwischen der sportlichen Kompetenz und der menschlichen Komponente gegeben ist und darüberhinaus wünsche ich mir, dass Marco seiner Arbeit bei den vorherigen Stationen treu bleibt und wir ein paar mehr Jahre den Weg an der OKK gemeinsam gehen.“

Mit der frühzeitigen Entscheidung schafft der TSV Buchholz 08 Planungssicherheit für die kommende Saison. Die Kombination aus vertrauten Gesichtern und neuen Impulsen soll dabei helfen, die sportliche Entwicklung weiter voranzutreiben - und die Position des Klubs in der Oberliga Hamburg langfristig zu festigen.