Stolzer A-Lizenz-Inhaber: Özden Kocadal (Trainer TuS Dassendorf).
Oberliga Hamburg: Trainer und Spieler bestehen Lizenzprüfungen

Gleich dreimal B-Lizenz für den FC Süderelbe: Co-Trainer Marcel Baptista, 2. Herren-Coach Tom Sethmacher und Cheftrainer Stefan Arlt (v.l.).
In der Oberliga Hamburg gibt es gute Nachrichten für Trainer und Spieler: TuS Dassendorf-Coach Özden Kocadal hat im DFB-Campus in Frankfurt seine A-Lizenz erfolgreich bestanden. Die B-Lizenz erhielten Erdinc Örün (HT 16), Stefan Arlt und Co-Trainer Marcel Baptista (beide FC Süderelbe) sowie die Spieler Niklas Kiene (FK Nikola Tesla), Nick Hoffmann (TSV Sasel) und Julian von Haacke (TuS Dassendorf). In der Oberliga ist die B-Lizenz Pflicht, um ohne Ausnahmegenehmigung als Trainer arbeiten zu dürfen, während die A-Lizenz die Tür in die Regionalliga öffnet.

Erdinc Örün, Trainer der Überraschungsmannschft HT 16, hat die B-Lizenz-Prüfung bestanden.
