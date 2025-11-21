Oberliga Hamburg: Trainer und Spieler bestehen Lizenzprüfungen

In der Oberliga Hamburg gibt es gute Nachrichten für Trainer und Spieler: TuS Dassendorf-Coach Özden Kocadal hat im DFB-Campus in Frankfurt seine A-Lizenz erfolgreich bestanden. Die B-Lizenz erhielten Erdinc Örün (HT 16), Stefan Arlt und Co-Trainer Marcel Baptista (beide FC Süderelbe) sowie die Spieler Niklas Kiene (FK Nikola Tesla), Nick Hoffmann (TSV Sasel) und Julian von Haacke (TuS Dassendorf). In der Oberliga ist die B-Lizenz Pflicht, um ohne Ausnahmegenehmigung als Trainer arbeiten zu dürfen, während die A-Lizenz die Tür in die Regionalliga öffnet.