Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Stolzer A-Lizenz-Inhaber: Özden Kocadal (Trainer TuS Dassendorf). – Foto: privat
Oberliga Hamburg: Trainer und Spieler bestehen Lizenzprüfungen
Gleich dreimal B-Lizenz für den FC Süderelbe: Co-Trainer Marcel Baptista, 2. Herren-Coach Tom Sethmacher und Cheftrainer Stefan Arlt (v.l.). – Foto: privat
In der Oberliga Hamburg gibt es gute Nachrichten für Trainer und Spieler: TuS Dassendorf-Coach Özden Kocadal hat im DFB-Campus in Frankfurt seine A-Lizenz erfolgreich bestanden. Die B-Lizenz erhielten Erdinc Örün (HT 16), Stefan Arlt und Co-Trainer Marcel Baptista (beide FC Süderelbe) sowie die Spieler Niklas Kiene (FK Nikola Tesla), Nick Hoffmann (TSV Sasel) und Julian von Haacke (TuS Dassendorf). In der Oberliga ist die B-Lizenz Pflicht, um ohne Ausnahmegenehmigung als Trainer arbeiten zu dürfen, während die A-Lizenz die Tür in die Regionalliga öffnet.
Erdinc Örün, Trainer der Überraschungsmannschft HT 16, hat die B-Lizenz-Prüfung bestanden. – Foto: IMAGO / Hanno Bode