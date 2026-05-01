 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Oberliga Hamburg: Topspiel am Freitag, Klassenkampf & Englische Woche

Oberliga Hamburg: Der 21. Spieltag wird nachgeholt, beginnend am Freitagnachmittag mit dem Topspiel zwischen Eimsbütteler TV und TuS Dassendorf. Nach dem Wochenende stehen fünf Nachholspiele an.

von red · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser
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Es geht weiter! – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

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Oberliga Hamburg
Teutonia 05
ETV
SC Victoria
Niend. TSV

Der 21. Spieltag der Oberliga Hamburg steht ganz im Zeichen des Topspiels zwischen Eimsbütteler TV und TuS Dassendorf, das direkten Einfluss auf das Titelrennen hat. Gleichzeitig lauert ETSV Hamburg gegen Niendorfer TSV auf den nächsten Schritt nach oben. Dahinter kämpfen unter anderem USC Paloma, SC Victoria und TSV Sasel um die Verfolgerplätze, während im Tabellenkeller wichtige Duelle für FC Türkiye Wilhelmsburg, SV Halstenbek-Rellingen und SV Curslack-Neuengamme anstehen.

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Liveticker: Eimsbütteler TV - TuS Dassendorf

Heute, 15:00 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
15:00live

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Liveticker: FC Süderelbe - HEBC Hamburg

Heute, 20:00 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
20:00live

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Liveticker: Teutonia 05 - Nikola Tesla

Morgen, 12:00 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
12:00live

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Liveticker: USC Paloma - TSV Sasel

So., 03.05.2026, 10:45 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
10:45

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Liveticker: HT 16 - SV Curslack-Neuengamme

So., 03.05.2026, 12:30 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
12:30

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Liveticker: FC Türkiye Wilhelmsburg - SC Victoria

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
13:00

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Liveticker: SV Halstenbek-Rellingen - TuRa Harksheide

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
14:00

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Liveticker: TSV Buchholz - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
14:00

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Liveticker: ETSV Hamburg - Niendorfer TSV

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
15:00

Oberliga-Nachholspiele am Dienstag, 5. Mai 2026

Di., 05.05.2026, 19:00 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
19:00

Di., 05.05.2026, 19:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
19:00

Di., 05.05.2026, 19:30 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
19:30

Di., 05.05.2026, 19:30 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
19:30

Oberliga-Nachholspiele am Mittwoch, 6. Mai 2026

Mi., 06.05.2026, 19:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
19:00live

Das sind die nächsten Spieltage

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