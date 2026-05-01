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Oberliga Hamburg: Topspiel am Freitag, Klassenkampf & Englische Woche
Oberliga Hamburg: Der 21. Spieltag wird nachgeholt, beginnend am Freitagnachmittag mit dem Topspiel zwischen Eimsbütteler TV und TuS Dassendorf. Nach dem Wochenende stehen fünf Nachholspiele an.
Der 21. Spieltag der Oberliga Hamburg steht ganz im Zeichen des Topspiels zwischen Eimsbütteler TV und TuS Dassendorf, das direkten Einfluss auf das Titelrennen hat. Gleichzeitig lauert ETSV Hamburg gegen Niendorfer TSV auf den nächsten Schritt nach oben. Dahinter kämpfen unter anderem USC Paloma, SC Victoria und TSV Sasel um die Verfolgerplätze, während im Tabellenkeller wichtige Duelle für FC Türkiye Wilhelmsburg, SV Halstenbek-Rellingen und SV Curslack-Neuengamme anstehen.
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