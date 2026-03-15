Oberliga Hamburg live: Voller Sonntag beginnt um 10.45 Uhr - Ticker!

Nach dem starken 2:2 gegen Tabellenführer ETSV Hamburg hätte der FC Süderelbe normalerweise eine Woche später bei Teutonia 05 Ottensen gespielt, doch das Spiel beim Regionalliga-Absteiger fällt aus. Die Partie wurde am Freitagmorgen abgesetzt - warum? Der FSC beklagt "zahlreiche Krankheitsfälle" und hat entsprechend beim Hamburger Fußball-Verband eine Absetzung der Begegnung beantragt und, vorbehaltlich einer Prüfung, genehmigt bekommen. Wann das Duell stattdessen stattfinden soll, ist aktuell noch offen.

________________ Liveticker: SC Victoria - Nikola Tesla

Der SC Victoria Hamburg war klarer Favorit, musste sich am Ende jedoch mit einem 2:2 gegen den FK Nikola Tesla begnügen. Dabei steckte den Gastgebern noch das intensive Pokalspiel vom Dienstag in den Knochen: Beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt hatte Victoria bereits mit 3:1 geführt, ehe ein Flutlichtausfall zur Unterbrechung und schließlich zum Abbruch der Partie im Viertelfinale des Lotto-Verbandspokals führte. Der Fall liegt jetzt beim Hamburger Fußball-Verband.

Auf dem Platz erwischten zunächst die Gäste aus dem Tabellenkeller den besseren Start. Ephrahim Kofi Asante brachte Tesla in der 19. Minute in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur fünf Minuten später glich Brian Jungjohann zum 1:1 aus (24.). Nach dem Seitenwechsel schien Victoria das Spiel endgültig zu drehen. Pepe Nick Bensch traf kurz nach Wiederbeginn zum 2:1 (49.) und brachte die Gastgeber auf Kurs Heimsieg. Lange deutete alles darauf hin, dass die Punkte beim Favoriten bleiben würden. Doch Tesla gab sich nicht geschlagen. In der fünften Minute der Nachspielzeit gelang Emin Leon Brobbey der späte Lucky Punch zum 2:2 (90.+5). Für die Gäste ist der Punktgewinn im Abstiegskampf enorm wertvoll, während Victoria trotz Favoritenrolle und Führung kurz vor Schluss zwei wichtige Zähler liegen lässt.

________________ Liveticker: USC Paloma - HT 16

Heute, 10:45 Uhr USC Paloma USC Paloma HT 16 HT 16 0 0 PUSH

________________ Liveticker: FC Türkiye - TuS Dassendorf Heute, 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg FC Türkiye TuS Dassendorf Dassendorf 13:00 PUSH

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Liveticker: Niendorfer TSV - HEBC Hamburg