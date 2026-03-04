Oberliga Hamburg live: Vier Spiele am Mittwochabend - die Ticker

Das große Topspiel zwischen dem Eimsbütteler TV und Tabellenführer ETSV Hamburg versprach viel - und bot auch viel. Die Hausherren verpassten zunächst durch einen verschossenen Elfmeter die Führung (21.), allerdings brachte das Führungstor von Max-Adrian Donel Mbodje in der 32. Minute in der Blitztabelle dann doch den Sprung auf Platz eins. Von diesem Rückstand ließ sich der ETSV allerdings nicht beeindrucken, denn nach wenigen Minuten im zweiten Abschnitt stand es schon 2:1 für die Auswärtsfahrer, die sich abermals auf den Top-Torschützen Erolind Krasniqi verlassen konnten. Der ehemalige Stürmer von Rot-Weiss Essen glich per Strafstoß aus (40.), dann jubelte er auch aus kurzer Distanz (49.). Für den 2:2-Endstand war der langjährige Regionalliga-Spieler des FC Eintracht Norderstedt verantwortlich: Juri Carl Jonny Marxen. Der 31-Jährige traf sehenswert zum Ausgleich (63.).

Durch das Unentschieden bleibt der ETSV Hamburg vor dem Eimsbütteler TV, der nur einen Zähler Rückstand hat. Dieses Pünktchen ist allerdings relativ zu sehen, denn die Nummer eins der Liga hat gleich drei Spiele weniger als Eimsbüttel absolviert. Der Weg bis zur Meisterschaft ist zwar noch ein langer, die Ausgangslage bleibt nach diesem Remis aber weiterhin hervorragend. Übrigens kann sich die TuS Dassendorf, die auch zwei Partien weniger als der ETV hat, nicht an das Top-Duo heranrobben, denn ihr Nachholspiel gegen SV Halstenbek-Rellingen findet erst im Mai statt.

Tore: 1:0 Max-Adrian Donel Mbodje (32.), 1:1 Erolind Krasniqi (40. Foulelfmeter), 1:2 Erolind Krasniqi (49.), 2:2 Juri Carl Jonny Marxen (63.)

________________

Liveticker: SV Curslack-Neuengamme - Teutonia 05 Ottensen