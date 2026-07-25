Oberliga Hamburg live: Ticker und Ergebnisse am Samstag

USC Paloma stürmt an die Oberliga-Spitze! – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der USC Paloma hat das Auftaktspiel der Oberliga Hamburg gewonnen und sich damit zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze gesetzt. Beim HT 16, in der Vorsaison bester Aufsteiger, erwischten die Gäste einen starken Start. Lennart Keßner traf bereits in der fünften Minute zum 1:0, Vedat Düzgüner erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (32.). Für HT 16 hätte der Rückstand zu diesem Zeitpunkt sogar höher ausfallen können.

Nach dem Seitenwechsel blieb Paloma zunächst konsequent. Can-Luka Topcu stellte in der 73. Minute auf 3:0 und brachte die Gäste scheinbar klar auf Kurs. Doch nur eine Minute später meldete sich HT 16 zurück: Elyesa-Kamil Pekin verkürzte auf 1:3 (74.) und eröffnete damit eine spannende Schlussphase.

In der Nachspielzeit wurde es noch enger. Mattia Maggio traf zum 2:3 (90.+4), der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Stattdessen flog der ehemalige Dassendorfer Maggio nur wenige Minuten dem Anschlusstreffer noch vom Gelb-Rot vom Platz - die Turnerschaft kam nicht mehr zurück.

Paloma startet damit optimal in die neue Spielzeit und hat sich vor allem wegen der guten Leistung in den ersten 60 Minuten die erste Tabellenführung und den Sieg im Eröffnungsspiel der Oberliga Hamburg verdient. Für HT 16 bleibt trotz der späten Aufholjagd ein Fehlstart, weil die Mannschaft zu spät in die Partie fand. Ab Samstag geht der erste Spieltag weiter.