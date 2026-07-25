 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Oberliga Hamburg live: Ticker und Ergebnisse am Samstag

Der erste Sieger der neuen Saison in der Oberliga Hamburg heißt USC Paloma. Beim 3:2 gegen HT 16 legt Paloma stark vor, muss nach einer 3:0-Führung aber noch einmal zittern.

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
USC Paloma stürmt an die Oberliga-Spitze!
USC Paloma stürmt an die Oberliga-Spitze! – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Verlinkte Inhalte

Oberliga Hamburg
Altona 93
SC Victoria
Niend. TSV
Dassendorf

Der USC Paloma hat das Auftaktspiel der Oberliga Hamburg gewonnen und sich damit zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze gesetzt. Beim HT 16, in der Vorsaison bester Aufsteiger, erwischten die Gäste einen starken Start. Lennart Keßner traf bereits in der fünften Minute zum 1:0, Vedat Düzgüner erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (32.). Für HT 16 hätte der Rückstand zu diesem Zeitpunkt sogar höher ausfallen können.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Hamburg

>>> Das sind die Torjäger der Oberliga Hamburg

>>> Zu den aktuellen News der Oberliga Hamburg

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

________________

HT 16 kann 0:3 nicht mehr korrigieren

Gestern, 19:15 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
2
3

Nach dem Seitenwechsel blieb Paloma zunächst konsequent. Can-Luka Topcu stellte in der 73. Minute auf 3:0 und brachte die Gäste scheinbar klar auf Kurs. Doch nur eine Minute später meldete sich HT 16 zurück: Elyesa-Kamil Pekin verkürzte auf 1:3 (74.) und eröffnete damit eine spannende Schlussphase.

In der Nachspielzeit wurde es noch enger. Mattia Maggio traf zum 2:3 (90.+4), der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Stattdessen flog der ehemalige Dassendorfer Maggio nur wenige Minuten dem Anschlusstreffer noch vom Gelb-Rot vom Platz - die Turnerschaft kam nicht mehr zurück.

Paloma startet damit optimal in die neue Spielzeit und hat sich vor allem wegen der guten Leistung in den ersten 60 Minuten die erste Tabellenführung und den Sieg im Eröffnungsspiel der Oberliga Hamburg verdient. Für HT 16 bleibt trotz der späten Aufholjagd ein Fehlstart, weil die Mannschaft zu spät in die Partie fand. Ab Samstag geht der erste Spieltag weiter.

________________

Liveticker: TuS Dassendorf - ETSV Hamburg

Heute, 13:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
0
0

________________

Liveticker: Teutonia 05 - Concordia Hamburg

Heute, 15:00 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
15:00

________________

Liveticker: SC Victoria - Eintracht Norderstedt II

Heute, 16:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
16:00

________________

Liveticker: FC Süderelbe - Altona 93

Heute, 18:00 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
Altona 93
Altona 93Altona 93
18:00live

________________

Liveticker: HEBC Hamburg - Niendorfer TSV

Morgen, 10:45 Uhr
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
10:45

________________

Liveticker: TSV Sasel - TSV Buchholz

Morgen, 11:00 Uhr
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
11:00

________________

Liveticker: TBS Pinneberg - TuRa Harksheide

Morgen, 13:00 Uhr
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
13:00

________________

Liveticker: SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Nikola Tesla

Morgen, 15:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
15:00live

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - HEBC Hamburg
Fr., 31.07.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - FC Süderelbe
Fr., 31.07.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen
Fr., 31.07.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TBS Pinneberg
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - TSV Sasel
So., 02.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 02.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - TuS Dassendorf
So., 02.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - HT 16
Mi., 05.08.26 19:00 Uhr FK Nikola Tesla - SC Victoria

3. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - Altona 93
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Niendorfer TSV
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ETSV Hamburg
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - USC Paloma
Sa., 15.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TSV Buchholz 08
So., 16.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - HT 16
So., 16.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TuRa Harksheide
So., 16.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FK Nikola Tesla

>>> Hier geht es zum Spielplan der Oberliga Hamburg

________________

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Hamburg