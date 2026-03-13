Oberliga Hamburg live: Süderelbe erwirkt Absage, Victoria gegen Tesla

Spieltag 27 in der Oberliga Hamburg: Normalerweise hätte am Freitag der FC Süderelbe bei Teutonia 05 Ottensen gespielt, doch die Partie wurde kurzfristig abgesagt. Stattdessen steigt vor Sonntag nur das Heimspiel des SC Victoria gegen Nikola Tesla.
Nach dem starken 2:2 gegen Tabellenführer ETSV Hamburg hätte der FC Süderelbe normalerweise eine Woche später bei Teutonia 05 Ottensen gespielt, doch das Spiel beim Regionalliga-Absteiger fällt aus. Die Partie wurde am Freitagmorgen abgesetzt - warum? Der FSC beklagt "zahlreiche Krankheitsfälle" und hat entsprechend beim Hamburger Fußball-Verband eine Absetzung der Begegnung beantragt und, vorbehaltlich einer Prüfung, genehmigt bekommen. Wann das Duell stattdessen stattfinden soll, ist aktuell noch offen.
28. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - SV Halstenbek-Rellingen
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TSV Sasel
Fr., 20.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - USC Paloma
Sa., 21.03.26 12:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - ETSV Hamburg
Sa., 21.03.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - Niendorfer TSV
Sa., 21.03.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FC Türkiye Wilhelmsburg
So., 22.03.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - SC Victoria
So., 22.03.26 12:30 Uhr HT 16 - TSV Buchholz 08
So., 22.03.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
22. Spieltag
Di., 24.03.26 19:00 Uhr FK Nikola Tesla - SV Halstenbek-Rellingen
Di., 24.03.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - Eimsbütteler TV
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SC Victoria - Niendorfer TSV
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FC Türkiye Wilhelmsburg
Di., 24.03.26 19:00 Uhr TSV Sasel - TSV Buchholz 08
Di., 24.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - USC Paloma
Mi., 25.03.26 19:45 Uhr HT 16 - ETSV Hamburg
Mo., 06.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Süderelbe
