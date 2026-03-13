Oberliga Hamburg live: Süderelbe erwirkt Absage, Victoria gegen Tesla

Die Partie des FC Süderelbe in Ottensen fällt aus. – Foto: Steffi Rathje

Spieltag 27 in der Oberliga Hamburg: Normalerweise hätte am Freitag der FC Süderelbe bei Teutonia 05 Ottensen gespielt, doch die Partie wurde kurzfristig abgesagt. Stattdessen steigt vor Sonntag nur das Heimspiel des SC Victoria gegen Nikola Tesla.

Warum Teutonia gegen Süderelbe ausfällt

Nach dem starken 2:2 gegen Tabellenführer ETSV Hamburg hätte der FC Süderelbe normalerweise eine Woche später bei Teutonia 05 Ottensen gespielt, doch das Spiel beim Regionalliga-Absteiger fällt aus. Die Partie wurde am Freitagmorgen abgesetzt - warum? Der FSC beklagt "zahlreiche Krankheitsfälle" und hat entsprechend beim Hamburger Fußball-Verband eine Absetzung der Begegnung beantragt und, vorbehaltlich einer Prüfung, genehmigt bekommen. Wann das Duell stattdessen stattfinden soll, ist aktuell noch offen.

________________ Liveticker: SC Victoria - Nikola Tesla

Heute, 19:30 Uhr SC Victoria SC Victoria FK Nikola Tesla Nikola Tesla 19:30

________________ Liveticker: ETSV Hamburg - TSV Sasel

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr ETSV Hamburg ETSV Hamburg TSV Sasel TSV Sasel 14:00

________________ Liveticker: SV Halstenbek-Rellingen - Eimsbütteler TV

________________ Liveticker: TSV Buchholz - SV Curslack-Neuengamme

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt Vorw. Wacker TuRa Harksheide Harksheide 15:00

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - SV Halstenbek-Rellingen

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TSV Sasel

Fr., 20.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - USC Paloma

Sa., 21.03.26 12:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - ETSV Hamburg

Sa., 21.03.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - Niendorfer TSV

Sa., 21.03.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FC Türkiye Wilhelmsburg

So., 22.03.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - SC Victoria

So., 22.03.26 12:30 Uhr HT 16 - TSV Buchholz 08

So., 22.03.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

22. Spieltag

Di., 24.03.26 19:00 Uhr FK Nikola Tesla - SV Halstenbek-Rellingen

Di., 24.03.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen

Di., 24.03.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - Eimsbütteler TV

Di., 24.03.26 19:00 Uhr SC Victoria - Niendorfer TSV

Di., 24.03.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FC Türkiye Wilhelmsburg

Di., 24.03.26 19:00 Uhr TSV Sasel - TSV Buchholz 08

Di., 24.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - USC Paloma

Mi., 25.03.26 19:45 Uhr HT 16 - ETSV Hamburg

Mo., 06.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Süderelbe

