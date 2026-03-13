 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Oberliga Hamburg live: Süderelbe erwirkt Absage, Victoria gegen Tesla

Oberliga Hamburg: Der FC Süderelbe hat eine Absage der Partie bei Teutonia 05 Ottensen erwirkt. Der SC Victoria fordert Nikola Tesla am Freitag.

von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Die Partie des FC Süderelbe in Ottensen fällt aus.
Die Partie des FC Süderelbe in Ottensen fällt aus. – Foto: Steffi Rathje

Verlinkte Inhalte

Oberliga Hamburg
Teutonia 05
ETV
SC Victoria
Niend. TSV

Spieltag 27 in der Oberliga Hamburg: Normalerweise hätte am Freitag der FC Süderelbe bei Teutonia 05 Ottensen gespielt, doch die Partie wurde kurzfristig abgesagt. Stattdessen steigt vor Sonntag nur das Heimspiel des SC Victoria gegen Nikola Tesla.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Hamburg

>>> Das sind die Torjäger der Oberliga Hamburg

>>> Zu den aktuellen News der Oberliga Hamburg

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

________________

Warum Teutonia gegen Süderelbe ausfällt

Heute, 19:30 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
Abgesagt

Nach dem starken 2:2 gegen Tabellenführer ETSV Hamburg hätte der FC Süderelbe normalerweise eine Woche später bei Teutonia 05 Ottensen gespielt, doch das Spiel beim Regionalliga-Absteiger fällt aus. Die Partie wurde am Freitagmorgen abgesetzt - warum? Der FSC beklagt "zahlreiche Krankheitsfälle" und hat entsprechend beim Hamburger Fußball-Verband eine Absetzung der Begegnung beantragt und, vorbehaltlich einer Prüfung, genehmigt bekommen. Wann das Duell stattdessen stattfinden soll, ist aktuell noch offen.

________________

Liveticker: SC Victoria - Nikola Tesla

Heute, 19:30 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
19:30

________________

Liveticker: USC Paloma - HT 16

So., 15.03.2026, 10:45 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
HT 16
HT 16HT 16
10:45live

________________

Liveticker: FC Türkiye - TuS Dassendorf

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
13:00live

________________

Liveticker: Niendorfer TSV - HEBC Hamburg

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
14:00

________________

Liveticker: ETSV Hamburg - TSV Sasel

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
14:00

________________

Liveticker: SV Halstenbek-Rellingen - Eimsbütteler TV

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
14:00

________________

Liveticker: TSV Buchholz - SV Curslack-Neuengamme

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
14:00

________________

Liveticker: SC Vorwärts/Wacker Billstedt - TuRa Harksheide

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - SV Halstenbek-Rellingen
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TSV Sasel
Fr., 20.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - USC Paloma
Sa., 21.03.26 12:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - ETSV Hamburg
Sa., 21.03.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - Niendorfer TSV
Sa., 21.03.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FC Türkiye Wilhelmsburg
So., 22.03.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - SC Victoria
So., 22.03.26 12:30 Uhr HT 16 - TSV Buchholz 08
So., 22.03.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

22. Spieltag
Di., 24.03.26 19:00 Uhr FK Nikola Tesla - SV Halstenbek-Rellingen
Di., 24.03.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - Eimsbütteler TV
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SC Victoria - Niendorfer TSV
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FC Türkiye Wilhelmsburg
Di., 24.03.26 19:00 Uhr TSV Sasel - TSV Buchholz 08
Di., 24.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - USC Paloma
Mi., 25.03.26 19:45 Uhr HT 16 - ETSV Hamburg
Mo., 06.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Süderelbe

>>> Hier geht es zum Spielplan der Oberliga Hamburg

________________

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Hamburg