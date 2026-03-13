Oberliga Hamburg live: Süderelbe erwirkt Absage, Tesla jubelt spät

Spieltag 27 in der Oberliga Hamburg: Normalerweise hätte am Freitag der FC Süderelbe bei Teutonia 05 Ottensen gespielt, doch die Partie wurde kurzfristig abgesagt. Stattdessen steigt vor Sonntag nur das Heimspiel des SC Victoria gegen Nikola Tesla.
Nach dem starken 2:2 gegen Tabellenführer ETSV Hamburg hätte der FC Süderelbe normalerweise eine Woche später bei Teutonia 05 Ottensen gespielt, doch das Spiel beim Regionalliga-Absteiger fällt aus. Die Partie wurde am Freitagmorgen abgesetzt - warum? Der FSC beklagt "zahlreiche Krankheitsfälle" und hat entsprechend beim Hamburger Fußball-Verband eine Absetzung der Begegnung beantragt und, vorbehaltlich einer Prüfung, genehmigt bekommen. Wann das Duell stattdessen stattfinden soll, ist aktuell noch offen.
Der SC Victoria Hamburg war klarer Favorit, musste sich am Ende jedoch mit einem 2:2 gegen den FK Nikola Tesla begnügen. Dabei steckte den Gastgebern noch das intensive Pokalspiel vom Dienstag in den Knochen: Beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt hatte Victoria bereits mit 3:1 geführt, ehe ein Flutlichtausfall zur Unterbrechung und schließlich zum Abbruch der Partie im Viertelfinale des Lotto-Verbandspokals führte. Der Fall liegt jetzt beim Hamburger Fußball-Verband.
Auf dem Platz erwischten zunächst die Gäste aus dem Tabellenkeller den besseren Start. Ephrahim Kofi Asante brachte Tesla in der 19. Minute in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur fünf Minuten später glich Brian Jungjohann zum 1:1 aus (24.). Nach dem Seitenwechsel schien Victoria das Spiel endgültig zu drehen. Pepe Nick Bensch traf kurz nach Wiederbeginn zum 2:1 (49.) und brachte die Gastgeber auf Kurs Heimsieg. Lange deutete alles darauf hin, dass die Punkte beim Favoriten bleiben würden. Doch Tesla gab sich nicht geschlagen. In der fünften Minute der Nachspielzeit gelang Emin Leon Brobbey der späte Lucky Punch zum 2:2 (90.+5). Für die Gäste ist der Punktgewinn im Abstiegskampf enorm wertvoll, während Victoria trotz Favoritenrolle und Führung kurz vor Schluss zwei wichtige Zähler liegen lässt.
28. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - SV Halstenbek-Rellingen
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TSV Sasel
Fr., 20.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - USC Paloma
Sa., 21.03.26 12:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - ETSV Hamburg
Sa., 21.03.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - Niendorfer TSV
Sa., 21.03.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FC Türkiye Wilhelmsburg
So., 22.03.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - SC Victoria
So., 22.03.26 12:30 Uhr HT 16 - TSV Buchholz 08
So., 22.03.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
22. Spieltag
Di., 24.03.26 19:00 Uhr FK Nikola Tesla - SV Halstenbek-Rellingen
Di., 24.03.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - Eimsbütteler TV
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SC Victoria - Niendorfer TSV
Di., 24.03.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FC Türkiye Wilhelmsburg
Di., 24.03.26 19:00 Uhr TSV Sasel - TSV Buchholz 08
Di., 24.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - USC Paloma
Mi., 25.03.26 19:45 Uhr HT 16 - ETSV Hamburg
Mo., 06.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Süderelbe
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