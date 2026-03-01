Oberliga Hamburg live: So läuft der Spieltag!

Dassendorf im Einsatz, HT 16 schon siegreich. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Mit dem 25. Spieltag startet die Oberliga Hamburg mit vier Wochen Verspätung in das Fußballjahr 2026! Der ETSV Hamburg ist der Gejagte, zwei Topspiele finden beim SC Victoria und FC Süderelbe am Freitagabend statt. Am Sonntag liegt der Fokus auf der TuS Dassendorf, die eventuell erstmal Martin Harnik und Max Kruse gemeinsam auf den Platz schickt. Außerdem geht es im Keller zur Sache: SV Halstenbek-Rellingen trifft auf SV Curslack-Neuengamme - die Schlusskinder unter sich!

UPDATE: Wenige Stunden vor dem Anstoß muss der ETSV Hamburg sein Heimspiel am Freitag absagen - der Grund ist kurios!

Auf FuPa findet ihr zunächst die Liveticker, sofern vorhanden, im Anschluss folgende die Spielberichte.

Schon gelesen?

>>> Aufstieg ist für SC Victoria kein Thema

>>> Hakan Karadiken von der TuS Dassendorf im Interview