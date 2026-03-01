 2026-02-20T12:29:42.904Z

Oberliga Hamburg live: So läuft der Spieltag!

Oberliga Hamburg: Die Jagd auf Tabellenführer ETSV Hamburg beginnt am Freitagabend - der Eimsbütteler SV verpasste Rang eins, weil der FC Süderelbe gegen den ETV punktet. Der SC Victoria verhindert spät eine Heim-Niederlage gegen den TSV Sasel.

Dassendorf im Einsatz, HT 16 schon siegreich.
Dassendorf im Einsatz, HT 16 schon siegreich. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Mit dem 25. Spieltag startet die Oberliga Hamburg mit vier Wochen Verspätung in das Fußballjahr 2026! Der ETSV Hamburg ist der Gejagte, zwei Topspiele finden beim SC Victoria und FC Süderelbe am Freitagabend statt. Am Sonntag liegt der Fokus auf der TuS Dassendorf, die eventuell erstmal Martin Harnik und Max Kruse gemeinsam auf den Platz schickt. Außerdem geht es im Keller zur Sache: SV Halstenbek-Rellingen trifft auf SV Curslack-Neuengamme - die Schlusskinder unter sich!

UPDATE: Wenige Stunden vor dem Anstoß muss der ETSV Hamburg sein Heimspiel am Freitag absagen - der Grund ist kurios!

Auf FuPa findet ihr zunächst die Liveticker, sofern vorhanden, im Anschluss folgende die Spielberichte.

________________

Heider trifft in der Nachspielzeit

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
2
2
Abpfiff
Dem TSV Sasel fehlte beim SC Victoria Hamburg wahrlich nicht viel zum Sieg: Zwar glich Luis-Luka Gleich mit Pausenpfiff das Tor von Nick Peters aus (23.), aber Sasel ging nach der Pause erneut durch Selim Ajkic in Führung (47.). Dass den Gästen der Coup verwehrt blieb, lag am späten Ausgleich der Hausherren: Yago Heider erzielte in der Nachspielzeit mit seinem vierten Saisontor den 2:2-Endstand. Sasel bleibt im Mittelfeld, der SC Victoria verpasst es, den Rückstand auf Platz eins zu verkürzen, aber die Meisterschaft spielt beim Oberliga-Dino eh keine Rolle.

SC Victoria – TSV Sasel 2:2
SC Victoria: Luis-Luka Gleich, Yago Heider
TSV Sasel: Nick Peters, Selim Ajkic
Tore: 0:1 Nick Peters (23.), 1:1 Luis-Luka Gleich (45.), 1:2 Selim Ajkic (47.), 2:2 Yago Heider (90.)

________________

Absage: ETSV Hamburg - SC Vorwärts/Wacker

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
Abgesagt
Das Spiel des Spitzenreiters ETSV Hamburg wurde wenige Stunden vor Anstoß abgesagt - der Grund ist kurios, lest hier mehr.

________________

ETV nur 0:0

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
0
0
Abpfiff
Schon in der Hinrunde zeigte der FC Süderelbe beim 3:1-Sieg, dass er dem Eimsbütteler TV gefährlich werden kann. Das sollte sich im Rückspiel wiederholen, dabei bot sich dem ETV wegen des Ausfalls vom ETSV die große Chance, auf Rang eins vorzurücken. Doch: Es fielen keine Tore! Süderelbe nahm beim 0:0 einen Punkt mit und hat sich nach den 0:6 und 2:7 in der Vorsaison deutlich gegen die zweite Kraft der Oberliga Hamburg gesteigert.

________________

HT16 siegt dank Doppelschlag

Gestern, 12:00 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
HT 16
HT 16HT 16
0
2
Abpfiff
Ein Spiel mit klarer Rollenverteilung in der ersten Halbzeit und einer stabilen Verwaltung nach der Pause: FC Teutonia 05 Ottensen unterlag HT 16 mit 0:2. Die Gäste nutzten ihre Chancen per Doppelschlag: Zunächst traf Elyesa-Kamil Pekin nach einer guten halben Stunde zur Führung (31.), nur wenig später erhöhte Chris Tabi Bandoh auf 2:0 (37.). Trotz zahlreicher Wechsel blieb die Wende nach der Pause aus, die Hamburger Turnerschaft zieht mit diesem Auswärtssieg sogar am Regionalliga-Absteiger vorbei.

FC Teutonia 05 Ottensen – HT 16 0:2
FC Teutonia 05 Ottensen: Phil Kolvenbach (43. Maximilian Sieg), Makan Akpinar (46. Arbes Tahirsylaj), Ryusei Abe, Jesse Jeremias Keller, Mustafa Efe Aktürk, Caner Levent Bektas, Eris Ibrahimi, Efekan Calikoglu, Joel Osei Szillat (72. Arsen Kusyi), Abednego Daams (46. Elia Boachie Boakye), Soobin Jung - Trainer: Mehdi Saeedi-Madani
HT 16: Bünyamin Ekrem Bulanik, Furkan Berat Gökmen, Nico Gerber (80. Dave Fehlandt), Pascal Gerber, Jesse Obeng Boateng, Deran Toksöz, Burak Hüseyin Keskin, Rouven Treu (72. Leonel Varela Monteiro), Chris Tabi Bandoh (65. Caleb Kakra Awuah), Elyesa-Kamil Pekin (65. Jeffrey Adu), Emirkaan Güzel (72. Valentin Zalli) - Trainer: Erdinc Örün
Schiedsrichter: Andre Heinrich (Hamburg)
Tore: 0:1 Elyesa-Kamil Pekin (31.), 0:2 Chris Tabi Bandoh (37.)

________________

Liveticker: USC Paloma - TuS Dassendorf

Heute, 10:45 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
1
1
Abpfiff

________________

Liveticker: FC Türkiye - Nikola Tesla

Heute, 13:00 Uhr
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
1
5
Abpfiff

________________

Liveticker: TSV Buchholz - HEBC Hamburg

Heute, 13:30 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
4
0
Abpfiff

________________

Liveticker: Niendorfer TSV - TuRa Harksheide

Heute, 14:00 Uhr
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
0
1
Abpfiff

________________

Liveticker: SV Halstenbek-Rellingen - SV Curslack-Neuengamme

Heute, 14:00 Uhr
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
3
1
Abpfiff

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
Di., 03.03.26 19:30 Uhr HT 16 - FC Süderelbe
Di., 03.03.26 19:30 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SC Victoria
Di., 03.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - ETSV Hamburg
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FC Teutonia 05 Ottensen
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr TSV Sasel - Niendorfer TSV
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - FC Türkiye Wilhelmsburg
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr FK Nikola Tesla - TSV Buchholz 08
Do., 05.03.26 19:30 Uhr HEBC Hamburg - USC Paloma
Mi., 06.05.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - SV Halstenbek-Rellingen

26. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - ETSV Hamburg
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TSV Sasel - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - SC Victoria
Fr., 06.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - FC Teutonia 05 Ottensen
Sa., 07.03.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - TSV Buchholz 08
Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - USC Paloma
So., 08.03.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - FC Türkiye Wilhelmsburg
So., 08.03.26 12:30 Uhr HT 16 - SV Halstenbek-Rellingen
So., 08.03.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - Niendorfer TSV

>>> Hier geht es zum Spielplan der Oberliga Hamburg

________________

