Oberliga Hamburg live: So läuft der Sonntag - Ticker und Ergebnisse

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Altona 93 geht im Topspiel unter
Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr
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SC Vorwärts/Wacker rettet Punkt
Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr
Der Niendorfer TSV musste am Freitagabend die ersten Punktverluste hinnehmen - und das nach einer 2:0-Führung. Bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt sah zunächst vieles nach dem dritten Sieg im dritten Spiel aus. Leon Timon Meyer brachte den bisherigen Tabellenführer in der 55. Minute mit 1:0 in Führung, Leandro De Los Santos Korth erhöhte in der 69. Minute auf 2:0. Doch Billstedt antwortete sofort: Uchechukwu Joshua Dimgba John verkürzte nur eine Minute später auf 1:2. In der Nachspielzeit schlug dann Alex Da Graca Marques zu und erzielte in der 90.+5 Minute den späten Ausgleich. Niendorf bleibt mit sieben Punkten oben dabei, verpasste aber die alleinige Spitzenposition. Billstedt bestätigte nach dem späten Sieg bei USC Paloma erneut Moral und steht nun bei vier Punkten.
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SC Victoria geht zuhause unter
Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
USC Paloma hat bei SC Victoria ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Marius Nitsch gewann auswärts mit 5:1 und kletterte mit sechs Punkten in die obere Tabellenhälfte. Lennart Keßner brachte Paloma bereits in der 5. Minute in Führung, Can-Luka Topcu erhöhte in der 31. Minute auf 2:0. Noch vor der Pause traf Keßner erneut und stellte auf 3:0 (43.). Victoria kam durch Brian Jungjohann kurz nach dem Seitenwechsel zwar auf 1:3 heran (49.), doch eine echte Wende wurde daraus nicht. Nick Leptien erzielte in der 69. Minute das 4:1, Topcu setzte in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Für Paloma ist es nach der späten Niederlage gegen Billstedt die perfekte Reaktion. Victoria rutscht nach dem ersten Saisondämpfer auf Rang neun ab und steht nun bei 5:8 Toren.
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ETSV feiert bei der Concordia
Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr
Der ETSV Hamburg
hat den nächsten souveränen Schritt gemacht und bleibt nach drei Spielen ungeschlagen. Beim Aufsteiger Concordia Hamburg
gewann die Mannschaft von Manuel Demir
mit 4:1 und zog mit sieben Punkten an die Spitzengruppe heran. Niklas Kiene
brachte den ETSV in der 38. Minute in Führung, Makoto Ayano
erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0 (50.). Als Yannick Siemsen
in der 61. Minute per Foulelfmeter das 3:0 erzielte, war die Partie klar auf Seiten der Gäste. Concordia kam durch Jan Schrage
zwar noch einmal auf 1:3 heran (74.), doch Sidi Marvin Fane
stellte in der 90. Minute den Endstand her. Für den ETSV ist der Start nach dem großen Umbruch damit weiter bemerkenswert stabil. Concordia wartet dagegen nach drei Spielen noch auf den ersten Punkt und steht mit 1:8 Toren am Tabellenende.
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Süderelbe holt ersten Sieg
Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
Der FC Süderelbe hat den ersten Saisonsieg eingefahren und FC Eintracht Norderstedt II tiefer in den Fehlstart gedrückt. Dabei begann die Partie für den Aufsteiger zunächst vielversprechend: Norderstedt ging in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Süderelbe fand aber schnell die Antwort. Jephtah Asare traf in der 26. Minute zum 1:1, ehe Osman Güraltunkeser die Partie in der 38. Minute per Foulelfmeter drehte. Ein Eigentor in der 59. Minute sorgte schließlich für das 3:1 und damit für die Entscheidung. Süderelbe springt mit nun vier Punkten auf Rang sieben und hat den ersten vollen Ertrag der Saison. Norderstedt II bleibt dagegen nach drei Spielen ohne Punkt. Auffällig bleibt: Der Aufsteiger hat bereits fünf Tore erzielt, kassierte aber auch schon zwölf Gegentreffer.
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Liveticker: TSV Sasel - TuRa Harksheide
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Liveticker: HEBC Hamburg - HT 16
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Liveticker: TBS Pinneberg - Nikola Tesla
Spielen erst im September: TSV Buchholz und Teutonia 05
Di., 15.09.2026, 19:00 Uhr
Das sind die nächsten Spieltage
4. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TuS Dassendorf
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - HEBC Hamburg
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TSV Sasel
Sa., 22.08.26 12:30 Uhr HT 16 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 23.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - TBS Pinneberg
So., 23.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Concordia Hamburg
So., 23.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Victoria
So., 23.08.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - FC Süderelbe
5. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Altona 93
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - USC Paloma
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - HT 16
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TSV Buchholz 08
Fr., 28.08.26 19:45 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuRa Harksheide
Sa., 29.08.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Eintracht Norderstedt II
So., 30.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Niendorfer TSV
So., 30.08.26 14:00 Uhr TSV Sasel - FK Nikola Tesla
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