Oberliga Hamburg live: So läuft der Nachholspieltag - eine Absage Oberliga Hamburg: Spieltag 23 wird am Dienstag bis auf eine Ausnahme nachgeholt. Der ETSV Hamburg trifft auf den SC Victoria, HEBC Hamburg benötigt dringend drei Punkte gegen die SV Halstenbek-Rellingen. von red · Heute, 15:07 Uhr · 0 Leser

Spannung an der Spitze in Hamburg. – Foto: André Nückel

Der Nachholspieltag 23 der Oberliga Hamburg bringt Bewegung in alle Tabellenregionen natürlich wieder in Bewegung. Was euch am Dienstagabend erwartet. Update: Eine Krankheitswelle beim ETSV Hamburg sorgt für eine Absage der Partie gegen den SC Victoria.