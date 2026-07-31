Oberliga Hamburg live: So läuft der Freitagabend

Nach einem wilden Auftakt geht die Oberliga Hamburg direkt in den 2. Spieltag. Im Fokus stehen mehrere spannende Fragen: Bestätigt TSV Buchholz 08 die erste Tabellenführung gegen die TuS Dassendorf? Legt Altona 93 gegen den TSV Sasel nach? Und welche Reaktion zeigen die Teams, die zum Start enttäuscht haben?
Der zweite Spieltag beginnt am Freitagabend mit zwei Teams, die nach dem Auftakt auf die ersten Punkte warten. Concordia Hamburg verlor beim FC Teutonia 05 Ottensen mit 0:2, HEBC Hamburg musste sich dem Niendorfer TSV mit 0:3 geschlagen geben. Für beide geht es darum, den Fehlstart nicht direkt größer werden zu lassen. Gerade HEBC wird nach der frühen Roten Karte aus dem ersten Spiel einen ruhigeren Verlauf brauchen.
TuRa Harksheide steht nach dem 1:2 bei TBS Pinneberg bereits unter Zugzwang, trifft aber auf einen Gegner, der trotz Auftaktniederlage Argumente geliefert hat. FC Süderelbe verlor das Topspiel gegen Altona 93 knapp mit 1:2, drängte in der Schlussphase aber noch auf den Ausgleich. Der FCS hat damit gezeigt, dass er mit einem Topteam mithalten kann. Für Harksheide geht es darum, nach dem eher leisen Sommer auf dem Transfermarkt nun sportlich ein erstes Zeichen zu setzen.
Das Duell zwischen ETSV Hamburg und FC Teutonia 05 Ottensen gehört zu den interessanteren Vergleichen des Freitags. Der neu formierte Meister holte bei der TuS Dassendorf ein 1:1 und bestätigte damit den positiven Eindruck aus der Vorbereitung. Teutonia startete mit einem 2:0 gegen Concordia Hamburg ebenfalls erfolgreich. Für den ETSV ist es die nächste Standortbestimmung, für Teutonia die Chance, mit sechs Punkten aus zwei Spielen direkt oben anzudocken.
Für FC Eintracht Norderstedt II war der erste Spieltag brutal. Der Aufsteiger führte beim SC Victoria bis zur 88. Minute mit 2:0 und verlor noch 2:3. Nun kommt mit TBS Pinneberg jener Emporkömmling, der als einziger Neuling direkt gewonnen hat. TBS schlug TuRa Harksheide mit 2:1 und kann in Norderstedt den starken Start veredeln. Es ist das erste Aufsteiger-Duell der Saison.
Altona 93 hat das erste Topspiel gewonnen und will nun im Heimspiel gegen den TSV Sasel nachlegen. Der 2:1-Sieg beim FC Süderelbe war ein frühes Zeichen des Top-Favoriten, auch weil Luis Jahraus mit Tor und Vorlage direkt prägenden Einfluss nahm. Sasel dagegen muss nach dem 0:4 gegen TSV Buchholz 08 reagieren. Ein Auftritt bei Altona ist dafür allerdings direkt eine anspruchsvolle Aufgabe.
Der USC Paloma war der erste Sieger der neuen Saison. Beim 3:2 gegen HT 16 führte Paloma bereits 3:0, musste am Ende aber noch einmal zittern. Gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt soll nun der nächste Schritt folgen. Billstedt verlor zum Auftakt trotz verstärktem Kader mit 1:3 gegen FK Nikola Tesla und braucht eine Reaktion, damit aus dem Start nicht direkt Unruhe entsteht.
Das vielleicht spannendste Spiel des Wochenendes steigt in Buchholz. TSV Buchholz 08 geht nach dem 4:0 beim TSV Sasel als erster Tabellenführer in den zweiten Spieltag. Für den neuen Trainer Marco Spangenberg war das ein perfekter Einstand. Nun kommt die TuS Dassendorf, die gegen den ebenfalls neu formierten ETSV Hamburg nur 1:1 spielte. Für Dassendorf ist es ein früher Prüfstein, für Buchholz die große Chance, den Auftaktcoup zu bestätigen.
Der Niendorfer TSV startete mit einem klaren 3:0 bei HEBC Hamburg und geht entsprechend stabil in das Heimspiel gegen HT 16. Die Gäste verloren den Auftakt gegen USC Paloma mit 2:3, zeigten nach einem 0:3-Rückstand aber immerhin eine späte Reaktion. Genau daran wird HT 16 anknüpfen wollen. Niendorf kann dagegen mit einem weiteren Sieg direkt in die Spitzengruppe springen.
Abgeschlossen wird der Spieltag erst am Mittwochabend mit FK Nikola Tesla gegen SC Victoria. Tesla war zum Auftakt eine der Überraschungen und gewann mit 3:1 beim stark verstärkten SC Vorwärts/Wacker Billstedt. Victoria lieferte beim 3:2 gegen FC Eintracht Norderstedt II das spektakulärste Ergebnis des ersten Spieltags, weil die Mannschaft ab der 88. Minute noch drei Tore erzielte. Es ist ein Duell zweier Auftaktsieger - und damit ein früher Test, wie viel Substanz in den ersten Eindrücken steckt.
In der kommenden Woche herrscht wegen des Lotto-Verbandspokals Hamburg Pause.
3. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - Altona 93
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Niendorfer TSV
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ETSV Hamburg
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - USC Paloma
Sa., 15.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TSV Buchholz 08
So., 16.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - HT 16
So., 16.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TuRa Harksheide
So., 16.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FK Nikola Tesla
4. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TuS Dassendorf
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - HEBC Hamburg
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TSV Sasel
Sa., 22.08.26 12:30 Uhr HT 16 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 23.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - TBS Pinneberg
So., 23.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Concordia Hamburg
So., 23.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Victoria
So., 23.08.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - FC Süderelbe
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