Oberliga Hamburg live: So läuft der Freitagabend

Oberliga Hamburg: Am Freitag steigen vier Partien, unter anderem trifft der FC Süderelbe auf Tabellenführer ETSV Hamburg und der Eimsbütteler TV ist Gastgeber von Teutonia Ottensen.

von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
SC Victoria und Teutonia Ottensen sind im Einsatz.
SC Victoria und Teutonia Ottensen sind im Einsatz. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Spieltag 26 in der Oberliga Hamburg - zumindest auf dem Papier, denn die Englischen Wochen haben gerade erst begonnen. Schon am Freitag geht es mit vier Partien weiter, Tabellenführer ETSV Hamburg und Verfolger Eimsbütteler SV sind ebenso gefordert wie TuRa Harksheide und der TSV Sasel.

________________

Liveticker: TSV Sasel - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Heute, 19:30 Uhr
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
2
1

________________

Liveticker: TuRa Harksheide - SC Victoria

Heute, 19:30 Uhr
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
1
1

________________

Liveticker: FC Süderelbe - ETSV Hamburg

Heute, 19:30 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
1
1

________________

Liveticker: Eimsbütteler TV - Teutonia Ottensen

Heute, 19:45 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
0
0

________________

Liveticker: TuS Dassendorf - TSV Buchholz

Morgen, 13:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
13:00

________________

Liveticker: SV Curslack-Neuengamme - USC Paloma

Morgen, 15:00 Uhr
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
15:00live

________________

Liveticker: HEBC Hamburg - FC Türkiye

So., 08.03.2026, 10:45 Uhr
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
10:45

________________

Liveticker: HT 16 - SV Halstenbek-Rellingen

So., 08.03.2026, 12:30 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
12:30live

________________

Liveticker: Nikola Tesla - Niendorfer TSV

So., 08.03.2026, 14:30 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
14:30

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SC Victoria - FK Nikola Tesla
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FC Süderelbe
So., 15.03.26 10:45 Uhr USC Paloma - HT 16
So., 15.03.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - TuS Dassendorf
So., 15.03.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - HEBC Hamburg
So., 15.03.26 14:00 Uhr ETSV Hamburg - TSV Sasel
So., 15.03.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - Eimsbütteler TV
So., 15.03.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - SV Curslack-Neuengamme
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - TuRa Harksheide

28. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - SV Halstenbek-Rellingen
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TSV Sasel
Fr., 20.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - USC Paloma
Sa., 21.03.26 12:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - ETSV Hamburg
Sa., 21.03.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - Niendorfer TSV
Sa., 21.03.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FC Türkiye Wilhelmsburg
So., 22.03.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - SC Victoria
So., 22.03.26 12:30 Uhr HT 16 - TSV Buchholz 08
So., 22.03.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

>>> Hier geht es zum Spielplan der Oberliga Hamburg

________________

