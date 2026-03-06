Oberliga Hamburg live: So läuft der Freitagabend

Spieltag 26 in der Oberliga Hamburg - zumindest auf dem Papier, denn die Englischen Wochen haben gerade erst begonnen. Schon am Freitag geht es mit vier Partien weiter, Tabellenführer ETSV Hamburg und Verfolger Eimsbütteler SV sind ebenso gefordert wie TuRa Harksheide und der TSV Sasel.
27. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SC Victoria - FK Nikola Tesla
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FC Süderelbe
So., 15.03.26 10:45 Uhr USC Paloma - HT 16
So., 15.03.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - TuS Dassendorf
So., 15.03.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - HEBC Hamburg
So., 15.03.26 14:00 Uhr ETSV Hamburg - TSV Sasel
So., 15.03.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - Eimsbütteler TV
So., 15.03.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - SV Curslack-Neuengamme
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - TuRa Harksheide
28. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - SV Halstenbek-Rellingen
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TSV Sasel
Fr., 20.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - USC Paloma
Sa., 21.03.26 12:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - ETSV Hamburg
Sa., 21.03.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - Niendorfer TSV
Sa., 21.03.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FC Türkiye Wilhelmsburg
So., 22.03.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - SC Victoria
So., 22.03.26 12:30 Uhr HT 16 - TSV Buchholz 08
So., 22.03.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
