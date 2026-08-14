 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Oberliga Hamburg live: Fünf Spiele am Freitag - die Ticker

In der Oberliga Hamburg stehen am Freitagabend gleich fünf Spiele an. Das Topspiel zwischen der TuS Dassendorf und Altona 93 überstrahlt den 3. Spieltag.

von red · Heute, 14:37 Uhr · 0 Leser
Der SC Victoria spielt am Freitag gegen USC Paloma.
Der SC Victoria spielt am Freitag gegen USC Paloma. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

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Oberliga Hamburg
Altona 93
SC Victoria
Niend. TSV
Dassendorf

Der 3. Spieltag der Oberliga Hamburg bringt direkt den nächsten Härtetest: Die TuS Dassendorf empfängt Altona 93 zum frühen Kracher. Während Dassendorf nach dem 4:0 beim TSV Buchholz 08 mit viel Rückenwind kommt, steht der Top-Favorit nach der überraschenden Heimpleite gegen den TSV Sasel unter Zugzwang. An der Spitze wollen der Niendorfer TSV bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt und TBS Pinneberg gegen den ungeschlagenen FK Nikola Tesla ihre perfekten Starts bestätigen. Druck haben dagegen FC Süderelbe, Concordia Hamburg, HT 16 und FC Eintracht Norderstedt II, die noch auf den ersten Sieg beziehungsweise die ersten Punkte warten. Die Liga ist früh sortiert - und doch schon maximal unberechenbar.

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Liveticker: TuS Dassendorf - Altona 93

Heute, 19:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
Altona 93
Altona 93Altona 93
19:00live

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Liveticker: SC Vorwärts/Wacker - Niendorfer TSV

Heute, 19:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
19:00

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Liveticker: SC Victoria - USC Paloma

Heute, 19:30 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
19:30

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Liveticker: Concordia Hamburg - ETSV Hamburg

Heute, 19:00 Uhr
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
19:00

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Liveticker: FC Süderelbe - FC Eintracht Norderstedt

Heute, 19:30 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
19:30

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Liveticker: TSV Sasel - TuRa Harksheide

So., 16.08.2026, 11:00 Uhr
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
11:00

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Liveticker: HEBC Hamburg - HT 16

So., 16.08.2026, 10:45 Uhr
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
HT 16
HT 16HT 16
10:45

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Liveticker: TBS Pinneberg - Nikola Tesla

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
13:00

Spielen erst im September: TSV Buchholz und Teutonia 05

Di., 15.09.2026, 19:00 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
19:00

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TuS Dassendorf
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - HEBC Hamburg
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TSV Sasel
Sa., 22.08.26 12:30 Uhr HT 16 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 23.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - TBS Pinneberg
So., 23.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Concordia Hamburg
So., 23.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Victoria
So., 23.08.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - FC Süderelbe

5. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Altona 93
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - USC Paloma
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - HT 16
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TSV Buchholz 08
Fr., 28.08.26 19:45 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuRa Harksheide
Sa., 29.08.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Eintracht Norderstedt II
So., 30.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Niendorfer TSV
So., 30.08.26 14:00 Uhr TSV Sasel - FK Nikola Tesla

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