Oberliga Hamburg live: ETV kann Tabellenführer werden - UPDATE

Mit dem 25. Spieltag startet die Oberliga Hamburg mit vier Wochen Verspätung in das Fußballjahr 2026! Der ETSV Hamburg ist der Gejagte, zwei Topspiele finden beim SC Victoria und FC Süderelbe am Freitagabend statt. Am Sonntag liegt der Fokus auf der TuS Dassendorf, die eventuell erstmal Martin Harnik und Max Kruse gemeinsam auf den Platz schickt. Außerdem geht es im Keller zur Sache: SV Halstenbek-Rellingen trifft auf SV Curslack-Neuengamme - die Schlusskinder unter sich!
UPDATE: Wenige Stunden vor dem Anstoß muss der ETSV Hamburg sein Heimspiel am Freitag absagen - der Grund ist kurios!
24. Spieltag
Di., 03.03.26 19:30 Uhr HT 16 - FC Süderelbe
Di., 03.03.26 19:30 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SC Victoria
Di., 03.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - ETSV Hamburg
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FC Teutonia 05 Ottensen
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr TSV Sasel - Niendorfer TSV
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - FC Türkiye Wilhelmsburg
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr FK Nikola Tesla - TSV Buchholz 08
Do., 05.03.26 19:30 Uhr HEBC Hamburg - USC Paloma
Mi., 06.05.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - SV Halstenbek-Rellingen
26. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - ETSV Hamburg
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TSV Sasel - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - SC Victoria
Fr., 06.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - FC Teutonia 05 Ottensen
Sa., 07.03.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - TSV Buchholz 08
Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - USC Paloma
So., 08.03.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - FC Türkiye Wilhelmsburg
So., 08.03.26 12:30 Uhr HT 16 - SV Halstenbek-Rellingen
So., 08.03.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - Niendorfer TSV
