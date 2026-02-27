 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Oberliga Hamburg live: ETV kann Tabellenführer werden - UPDATE

Oberliga Hamburg: Die Jagd auf Tabellenführer ETSV Hamburg beginnt am Freitagabend! Topspiele finden beim SC Victoria und FC Süderelbe statt. Am Sonntag steigt der Abstiegsgipfel zwischen SV Halstenbek-Rellingen und SV Curslack-Neuengamme.

SC Victoria mit Heimspiel gegen den TSV Sasel.
SC Victoria mit Heimspiel gegen den TSV Sasel. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Mit dem 25. Spieltag startet die Oberliga Hamburg mit vier Wochen Verspätung in das Fußballjahr 2026! Der ETSV Hamburg ist der Gejagte, zwei Topspiele finden beim SC Victoria und FC Süderelbe am Freitagabend statt. Am Sonntag liegt der Fokus auf der TuS Dassendorf, die eventuell erstmal Martin Harnik und Max Kruse gemeinsam auf den Platz schickt. Außerdem geht es im Keller zur Sache: SV Halstenbek-Rellingen trifft auf SV Curslack-Neuengamme - die Schlusskinder unter sich!

UPDATE: Wenige Stunden vor dem Anstoß muss der ETSV Hamburg sein Heimspiel am Freitag absagen - der Grund ist kurios!

Auf FuPa findet ihr zunächst die Liveticker, sofern vorhanden, im Anschluss folgende die Spielberichte.

________________

Liveticker: SC Victoria - TSV Sasel

Heute, 19:30 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
19:30

________________

Liveticker: ETSV Hamburg - SC Vorwärts/Wacker

Heute, 19:30 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
Abgesagt

________________

Liveticker: FC Süderelbe - Eimsbütteler TV

Heute, 19:30 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
19:30live

________________

Liveticker: Teutonia Ottensen - HT 16

Morgen, 12:00 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
HT 16
HT 16HT 16
12:00live

________________

Liveticker: USC Paloma - TuS Dassendorf

So., 01.03.2026, 10:45 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
10:45

________________

Liveticker: FC Türkiye - Nikola Tesla

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
13:00

________________

Liveticker: TSV Buchholz - HEBC Hamburg

So., 01.03.2026, 13:30 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
13:30

________________

Liveticker: Niendorfer TSV - TuRa Harksheide

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
14:00

________________

Liveticker: SV Halstenbek-Rellingen - SV Curslack-Neuengamme

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
14:00

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
Di., 03.03.26 19:30 Uhr HT 16 - FC Süderelbe
Di., 03.03.26 19:30 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SC Victoria
Di., 03.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - ETSV Hamburg
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FC Teutonia 05 Ottensen
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr TSV Sasel - Niendorfer TSV
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - FC Türkiye Wilhelmsburg
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr FK Nikola Tesla - TSV Buchholz 08
Do., 05.03.26 19:30 Uhr HEBC Hamburg - USC Paloma
Mi., 06.05.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - SV Halstenbek-Rellingen

26. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - ETSV Hamburg
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TSV Sasel - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - SC Victoria
Fr., 06.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - FC Teutonia 05 Ottensen
Sa., 07.03.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - TSV Buchholz 08
Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - USC Paloma
So., 08.03.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - FC Türkiye Wilhelmsburg
So., 08.03.26 12:30 Uhr HT 16 - SV Halstenbek-Rellingen
So., 08.03.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - Niendorfer TSV

>>> Hier geht es zum Spielplan der Oberliga Hamburg

________________

