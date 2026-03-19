Oberliga Hamburg live: Die Spiele am Freitag im Ticker!

Kampf um die Spitze! – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Spieltag 28 in der Oberliga Hamburg: Oben trifft der Eimsbütteler TV auf den USC Paloma, während der ETSV Hamburg bei FC Teutonia 05 Ottensen gefordert ist. Im Keller kämpfen SV Curslack-Neuengamme und FC Türkiye Wilhelmsburg um wichtige Punkte.

Der FC Süderelbe geht als Favorit in das Heimspiel gegen den SV Halstenbek-Rellingen, der tief im Tabellenkeller steckt. Während Süderelbe mit 31 Punkten im gesicherten Mittelfeld rangiert und den Blick eher nach oben richten kann, ist die Lage für Halstenbek deutlich angespannter. Mit nur elf Zählern steht das Team auf einem Abstiegsplatz und benötigt dringend Punkte, um überhaupt noch Anschluss zu halten. Für Süderelbe bietet sich die Chance, den Abstand nach unten weiter auszubauen, während Halstenbek kaum noch Spielraum für Rückschläge hat. Mittelfeldduell mit offenem Ausgang in Harksheide

Heute, 19:30 Uhr TuRa Harksheide Harksheide TSV Sasel TSV Sasel 1 2 PUSH

Wenn TuRa Harksheide auf den TSV Sasel trifft, begegnen sich zwei Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld. Beide Teams bewegen sich in einer Zone, in der sowohl der Blick nach oben als auch nach unten möglich ist. Harksheide steht aktuell leicht hinter Sasel, könnte mit einem Heimsieg jedoch aufschließen. Gleichzeitig wäre ein Erfolg für Sasel wichtig, um vielleicht nochmal die Top sechs anzugreifen.

Topspiel in Ottensen - ETSV jagt die Spitze Heute, 19:45 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen Teutonia 05 ETSV Hamburg ETSV Hamburg 1 0 PUSH Der FC Teutonia 05 Ottensen empfängt den Tabellenzweiten ETSV Hamburg zu einem der Topspiele des Spieltags. Während Teutonia im gesicherten Mittelfeld steht, geht es für den ETSV um deutlich mehr: Mit nur einem Punkt Rückstand auf den Eimsbütteler TV ist die Ausgangslage im Titelrennen weiterhin offen. Ein Auswärtssieg würde den Druck auf den Spitzenreiter erhöhen, während Teutonia mit einem Erfolg ein Ausrufezeichen setzen könnte. Die Rollen sind klar verteilt, doch gerade solche Spiele bergen oft Überraschungen. Verfolgerduell an der Spitze: ETV gegen Paloma Heute, 19:45 Uhr Eimsbütteler TV ETV USC Paloma USC Paloma 1 0 PUSH Mit dem Duell zwischen dem Eimsbütteler TV und dem USC Paloma steht ein weiteres Spitzenspiel auf dem Programm. Der Tabellenführer will seine Position verteidigen und den knappen Vorsprung behaupten, während Paloma als Fünfter den Anschluss an die Topteams sucht. Für den ETV geht es darum, die starke Saison fortzusetzen und sich keinen Ausrutscher zu erlauben. Paloma hingegen kann mit einem Erfolg ein deutliches Signal senden und sich im Rennen um die oberen Plätze zurückmelden. Dassendorf will im Titelrennen dranbleiben

Der TuS Dassendorf gehört weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe und empfängt den Niendorfer TSV. Die Gastgeber benötigen einen Sieg, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Niendorf steht im unteren Mittelfeld und braucht ebenfalls Punkte, um sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Die Ausgangslage ist klar: Dassendorf hat die größeren Ambitionen, doch Niendorf wird alles daran setzen, dem Favoriten das Leben schwer zu machen. Kellerduell mit hoher Bedeutung in Curslack

Wenn der SV Curslack-Neuengamme auf den FC Türkiye Wilhelmsburg trifft, steht ein direktes Duell im Tabellenkeller an. Beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt, wobei Curslack als Tabellenletzter besonders unter Druck steht. Türkiye hat etwas mehr Luft, darf sich aber ebenfalls keine längere Negativserie erlauben. Ein Sieg könnte für beide Seiten enorm wichtig sein, um neue beziehungsweise im Falle des Schlusslichts die letze Hoffnung im Abstiegskampf zu schöpfen. Entsprechend intensiv dürfte die Partie geführt werden. Victoria will oben dranbleiben - HEBC braucht Punkte

So., 22.03.2026, 10:45 Uhr HEBC Hamburg HEBC Hamburg SC Victoria SC Victoria 10:45 live PUSH

Der HEBC Hamburg empfängt den SC Victoria, der sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt hat. Während Victoria den Anschluss an die Spitzengruppe wahren möchte, geht es für HEBC darum, sich weiter von den Abstiegsrängen zu distanzieren. Die Rollen sind damit klar verteilt, doch gerade Heimspiele bieten für Teams aus dem unteren Tabellenbereich immer wieder Chancen, wichtige Punkte zu holen. Victoria wird dennoch mit klaren Ambitionen in die Partie gehen. Formstarkes HT 16 trifft auf Buchholz

So., 22.03.2026, 12:30 Uhr HT 16 HT 16 TSV Buchholz 08 Buchholz 08 12:30 live PUSH