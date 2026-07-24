 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Oberliga Hamburg live: das Eröffnungsspiel zwischen HT 16 und USC

Die Oberliga Hamburg startet am Freitag mit HT 16 gegen USC Paloma. Am Wochenende folgen mehrere Topduelle und Standortbestimmungen.

von red · Heute, 15:12 Uhr · 0 Leser
Auftakt bei der HT 16.
Auftakt bei der HT 16. – Foto: Oliver Utesch

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Oberliga Hamburg
Altona 93
SC Victoria
Niend. TSV
Dassendorf

Die Wartezeit ist vorbei. Am Freitagabend startet die Oberliga Hamburg in die Saison 2026/27 - und das Eröffnungsspiel steigt bei HT 16. Um 19.15 Uhr empfängt die Mannschaft von Erdinc Örün den USC Paloma. Für beide Klubs ist es die erste Gelegenheit, nach einer intensiven Vorbereitung ein Pflichtspielsignal zu senden.

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Der Spieltag bietet aber deutlich mehr als nur den Auftakt. Schon am Samstag kommt es zum ersten großen Kräftemessen zwischen der TuS Dassendorf und ETSV Hamburg. Die TuS startet unter Oliver Zapel mit einem radikal veränderten Kader, der ETSV kommt als amtierender Meister, aber ebenfalls nach einem kompletten Neuaufbau.

Samstag mit zwei echten Prüfsteinen

Neben Dassendorf gegen ETSV rückt am Samstag vor allem das Abendspiel am Kiesbarg in den Fokus. Der stark verstärkte FC Süderelbe empfängt Altona 93. Der Regionalliga-Absteiger geht mit großen Erwartungen in die Saison, bekommt aber direkt einen Gegner, der in der Vorbereitung und auf dem Transfermarkt deutlich auf sich aufmerksam gemacht hat.

Zuvor empfängt FC Teutonia 05 Ottensen den Aufsteiger Concordia Hamburg. Für Cordi ist es die Rückkehr auf Oberliga-Niveau, für Teutonia ein erster Test nach ebenfalls bewegtem Sommer. Wichtig: Gespielt wird wegen der Kunstrasenerneuerung im Sternschanzenpark. Außerdem trifft SC Victoria Hamburg auf die zweite Mannschaft des FC Eintracht Norderstedt.

Sonntag bringt Aufsteigerduelle und Favoritenchecks

Der Sonntag startet mit HEBC Hamburg gegen Niendorfer TSV. HEBC kommt als LOTTO-Pokalsieger und Super-Cup-Sieger mit Rückenwind, Niendorf will sich nach personellen Veränderungen schnell stabilisieren. Parallel wartet auf den TSV Sasel gegen TSV Buchholz 08 eine anspruchsvolle Aufgabe. Sasel hat viel Erfahrung dazugeholt und wird zeigen wollen, dass der neu formierte Kader sofort funktioniert. Buchholz bleibt traditionell unangenehm und kann direkt ein Gradmesser werden.

Um 13 Uhr feiert TBS Pinneberg gegen TuRa Harksheide seinen Oberliga-Auftakt. Der Aufsteiger hat mit mehreren erfahrenen Spielern nachgelegt, Harksheide steht nach dem Abgang von Olgherto Balliu vor einer spannenden Standortbestimmung. Den Abschluss bildet SC Vorwärts/Wacker Billstedt gegen FK Nikola Tesla. Vorwärts/Wacker kommt als Aufsteiger mit viel Wucht und mehreren starken Transfers, Tesla startet nach einer schwierigen Sommerphase mit vielen Fragezeichen. Gerade deshalb kann dieses Spiel direkt richtungsweisend werden.

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Liveticker: HT 16 - USC Paloma

Heute, 19:15 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
19:15live

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Liveticker: TuS Dassendorf - ETSV Hamburg

Morgen, 13:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
13:00live

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Liveticker: Teutonia 05 - Concordia Hamburg

Morgen, 15:00 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
15:00

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Liveticker: SC Victoria - Eintracht Norderstedt II

Morgen, 16:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
16:00

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Liveticker: FC Süderelbe - Altona 93

Morgen, 18:00 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
Altona 93
Altona 93Altona 93
18:00live

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Liveticker: HEBC Hamburg - Niendorfer TSV

So., 26.07.2026, 10:45 Uhr
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
10:45

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Liveticker: TSV Sasel - TSV Buchholz

So., 26.07.2026, 11:00 Uhr
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
11:00

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Liveticker: TBS Pinneberg - TuRa Harksheide

So., 26.07.2026, 13:00 Uhr
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
13:00

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Liveticker: SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Nikola Tesla

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
15:00live

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - HEBC Hamburg
Fr., 31.07.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - FC Süderelbe
Fr., 31.07.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen
Fr., 31.07.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TBS Pinneberg
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - TSV Sasel
So., 02.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 02.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - TuS Dassendorf
So., 02.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - HT 16
Mi., 05.08.26 19:00 Uhr FK Nikola Tesla - SC Victoria

3. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - Altona 93
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Niendorfer TSV
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ETSV Hamburg
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - USC Paloma
Sa., 15.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TSV Buchholz 08
So., 16.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - HT 16
So., 16.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TuRa Harksheide
So., 16.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FK Nikola Tesla

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