 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Oberliga Hamburg live: Am Sonntag steht der Abstiegskampf im Fokus

Oberliga Hamburg: Eimsbütteler TV neuer Tabellenführer nach Sieg gegen Teutonia Ottensen, ETSV Hamburg spielt beim FC Süderelbe nämlich nur 2:2. SC Victoria holt bei TuRa Harksheide den ersten Sieg des Jahres, TSV Sasel gewinnt ein Neun-Tore-Spektakel gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt.

von red · Heute, 09:11 Uhr · 0 Leser
Eimsbütteler TV übernimmt Rang eins.
Eimsbütteler TV übernimmt Rang eins. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Verlinkte Inhalte

Oberliga Hamburg
Teutonia 05
ETV
SC Victoria
Niend. TSV

In der Oberliga Hamburg hat der Eimsbütteler TV vorerst die Tabellenführung übernommen. Der ETSV Hamburg rettet beim FC Süderelbe spät ein 2:2, während SC Victoria Hamburg bei TuRa Harksheide gewinnt. Ein echtes Torfestival liefert der TSV Sasel beim 5:4 gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt. So läuft der 26. Spieltag!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Hamburg

>>> Das sind die Torjäger der Oberliga Hamburg

>>> Zu den aktuellen News der Oberliga Hamburg

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

________________

Ajkic führt Sasel durch das Torfestival

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
5
4
Abpfiff

Der TSV Sasel hat sich in einem spektakulären Offensivspiel mit 5:4 gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt durchgesetzt. Nach dem frühen Rückstand durch Alamsa Lama Cone (11.) drehten Lennart Wallner (27.) und Emmanuel Schlas (31.) den Vergleich aus Sicht der Hausherren. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Selim Ajkic auf 3:1 (50.), ehe die Begegnung endgültig Fahrt aufnahm. Billstedt verkürzte durch Evailton Braima Martins Fernandes (57.), doch Mohamed Nassar stellte wenig später den alten Abstand wieder her (59.). Oliver Eugene Doege brachte die Gäste erneut heran (66.), bevor Ajkic - wie schon am Mittwoch - erneut doppelt traf und auf 5:3 stellte (76.). Nach dem erneuten Anschlusstreffer von Doege (86.) verteidigte Sasel den knappen Vorsprung bis zum Abpfiff und steht zum Pflichtspielstart bei sieben Punkten aus drei Spielen.

________________

Victoria feiert ersten Sieg des Jahres

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
1
2
Abpfiff

Der SC Victoria Hamburg hat bei TuRa Harksheide seinen ersten Sieg im Jahr 2026 eingefahren. Zunächst gingen die Gastgeber durch Felix Möller in Führung (25.), doch nur zwei Minuten später glich Moritz Erichsen aus (27.). In einer ausgeglichenen Partie entschied schließlich Luca Joel Palzer die Begegnung in der 75. Minute zugunsten der Gäste. Victoria rückt damit zumindest vorübergehend auf Rang drei vor - mindestens bis zum Spiel der TuS Dassendorf am Samstag.

________________

Selutin rettet Punkt in der Schlussphase

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
2
2
Abpfiff

Der ETSV Hamburg hat eine Niederlage beim FC Süderelbe zwar spät verhindert, musste die Tabellenführung aber dennoch abgeben. Zunächst brachte Erolind Krasniqi die Gäste früh in Führung (13.), ehe Fabio Parduhn noch vor der Pause ausglich (36.).

In der Schlussphase sah es danach aus, als würde Süderelbe die Überraschung perfekt machen: Alwin Weber traf nämlich zum 2:1 (82.) - sein zweiter Treffer seit seiner Ankunft vom Wuppertaler SV. Doch der ETSV schlug kurz vor Schluss zurück, als Nick Selutin in der 89. Minute den Ausgleich erzielte. Trotz des Punktgewinns rutscht der ETSV hinter den Eimsbütteler TV auf Rang zwei ab. Immerhin: Der neue Zweite hat noch drei Nachholspiele in der Hinterhand und sollte früher oder später wieder an die Spitze zurückkehren.

________________

Mohamed schießt den ETV an die Spitze

Fr., 06.03.2026, 19:45 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
1
0
Abpfiff

Der Eimsbütteler TV hat sich mit einem knappen Heimsieg gegen FC Teutonia 05 Ottensen an die Tabellenspitze gesetzt. Den entscheidenden Treffer erzielte Dilan Karim Mohamed in der 59. Minute. Mit dem Erfolg übernimmt der ETV zunächst die Führung in der Oberliga Hamburg, Regionalliga-Absteiger Ottensen rutscht derweil auf Rang acht ab.

________________

Harnik-Show bei Kruse-Debüt

Gestern, 13:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
4
1
Abpfiff
Die TuS Dassendorf machte mit dem TSV Buchholz im ersten Abschnitt kurzen Prozess - mehr dazu an dieser Stelle.

________________

USC Paloma bleibt formstark

Gestern, 15:00 Uhr
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
0
4
Abpfiff
Der USC Paloma wird seiner Favoritenrolle beim Tabellenletzten gerecht und setzt seine starke Serie fort. Beim SV Curslack-Neuengamme gewann die Mannschaft von Trainer Marius Nitsch deutlich mit 4:0 und kommt damit aus den ersten drei Spielen des Jahres auf sieben Punkte.

Die Gäste übernahmen früh die Kontrolle und gingen nach gut zwanzig Minuten in Führung. Lennart Keßner traf in der 21. Minute zum 1:0. Kurz vor der Pause legte Paloma nach: Can-Luka Topcu erhöhte in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs auf 2:0 (45.+1). Für Curslack wurde die Aufgabe nach dem Seitenwechsel noch schwieriger. Arwid Dykier sah unmittelbar nach Wiederbeginn die Gelb-Rote Karte (46.), sodass das Schlusslicht die komplette zweite Hälfte in Unterzahl bestreiten musste. Paloma nutzte die Überzahl konsequent: Erneut Keßner stellte in der 79. Minute auf 3:0, ehe Johann Magnus Buttler nur zwei Minuten später den 4:0-Endstand markierte (81.).

________________

Liveticker: HEBC Hamburg - FC Türkiye

Heute, 10:45 Uhr
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
10:45

________________

Liveticker: HT 16 - SV Halstenbek-Rellingen

Heute, 12:30 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
12:30

________________

Liveticker: Nikola Tesla - Niendorfer TSV

Heute, 14:30 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
14:30

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SC Victoria - FK Nikola Tesla
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FC Süderelbe
So., 15.03.26 10:45 Uhr USC Paloma - HT 16
So., 15.03.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - TuS Dassendorf
So., 15.03.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - HEBC Hamburg
So., 15.03.26 14:00 Uhr ETSV Hamburg - TSV Sasel
So., 15.03.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - Eimsbütteler TV
So., 15.03.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - SV Curslack-Neuengamme
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - TuRa Harksheide

28. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - SV Halstenbek-Rellingen
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TSV Sasel
Fr., 20.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - USC Paloma
Sa., 21.03.26 12:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - ETSV Hamburg
Sa., 21.03.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - Niendorfer TSV
Sa., 21.03.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FC Türkiye Wilhelmsburg
So., 22.03.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - SC Victoria
So., 22.03.26 12:30 Uhr HT 16 - TSV Buchholz 08
So., 22.03.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

>>> Hier geht es zum Spielplan der Oberliga Hamburg

________________

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Hamburg