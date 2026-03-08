Oberliga Hamburg live: Am Sonntag steht der Abstiegskampf im Fokus

Eimsbütteler TV übernimmt Rang eins. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

In der Oberliga Hamburg hat der Eimsbütteler TV vorerst die Tabellenführung übernommen. Der ETSV Hamburg rettet beim FC Süderelbe spät ein 2:2, während SC Victoria Hamburg bei TuRa Harksheide gewinnt. Ein echtes Torfestival liefert der TSV Sasel beim 5:4 gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt. So läuft der 26. Spieltag!

Der TSV Sasel hat sich in einem spektakulären Offensivspiel mit 5:4 gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt durchgesetzt. Nach dem frühen Rückstand durch Alamsa Lama Cone (11.) drehten Lennart Wallner (27.) und Emmanuel Schlas (31.) den Vergleich aus Sicht der Hausherren. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Selim Ajkic auf 3:1 (50.), ehe die Begegnung endgültig Fahrt aufnahm. Billstedt verkürzte durch Evailton Braima Martins Fernandes (57.), doch Mohamed Nassar stellte wenig später den alten Abstand wieder her (59.). Oliver Eugene Doege brachte die Gäste erneut heran (66.), bevor Ajkic - wie schon am Mittwoch - erneut doppelt traf und auf 5:3 stellte (76.). Nach dem erneuten Anschlusstreffer von Doege (86.) verteidigte Sasel den knappen Vorsprung bis zum Abpfiff und steht zum Pflichtspielstart bei sieben Punkten aus drei Spielen.

Der SC Victoria Hamburg hat bei TuRa Harksheide seinen ersten Sieg im Jahr 2026 eingefahren. Zunächst gingen die Gastgeber durch Felix Möller in Führung (25.), doch nur zwei Minuten später glich Moritz Erichsen aus (27.). In einer ausgeglichenen Partie entschied schließlich Luca Joel Palzer die Begegnung in der 75. Minute zugunsten der Gäste. Victoria rückt damit zumindest vorübergehend auf Rang drei vor - mindestens bis zum Spiel der TuS Dassendorf am Samstag. ________________ Selutin rettet Punkt in der Schlussphase

Der ETSV Hamburg hat eine Niederlage beim FC Süderelbe zwar spät verhindert, musste die Tabellenführung aber dennoch abgeben. Zunächst brachte Erolind Krasniqi die Gäste früh in Führung (13.), ehe Fabio Parduhn noch vor der Pause ausglich (36.). In der Schlussphase sah es danach aus, als würde Süderelbe die Überraschung perfekt machen: Alwin Weber traf nämlich zum 2:1 (82.) - sein zweiter Treffer seit seiner Ankunft vom Wuppertaler SV. Doch der ETSV schlug kurz vor Schluss zurück, als Nick Selutin in der 89. Minute den Ausgleich erzielte. Trotz des Punktgewinns rutscht der ETSV hinter den Eimsbütteler TV auf Rang zwei ab. Immerhin: Der neue Zweite hat noch drei Nachholspiele in der Hinterhand und sollte früher oder später wieder an die Spitze zurückkehren. ________________ Mohamed schießt den ETV an die Spitze

Der Eimsbütteler TV hat sich mit einem knappen Heimsieg gegen FC Teutonia 05 Ottensen an die Tabellenspitze gesetzt. Den entscheidenden Treffer erzielte Dilan Karim Mohamed in der 59. Minute. Mit dem Erfolg übernimmt der ETV zunächst die Führung in der Oberliga Hamburg, Regionalliga-Absteiger Ottensen rutscht derweil auf Rang acht ab. ________________ Harnik-Show bei Kruse-Debüt

Der USC Paloma wird seiner Favoritenrolle beim Tabellenletzten gerecht und setzt seine starke Serie fort. Beim SV Curslack-Neuengamme gewann die Mannschaft von Trainer Marius Nitsch deutlich mit 4:0 und kommt damit aus den ersten drei Spielen des Jahres auf sieben Punkte. Die Gäste übernahmen früh die Kontrolle und gingen nach gut zwanzig Minuten in Führung. Lennart Keßner traf in der 21. Minute zum 1:0. Kurz vor der Pause legte Paloma nach: Can-Luka Topcu erhöhte in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs auf 2:0 (45.+1). Für Curslack wurde die Aufgabe nach dem Seitenwechsel noch schwieriger. Arwid Dykier sah unmittelbar nach Wiederbeginn die Gelb-Rote Karte (46.), sodass das Schlusslicht die komplette zweite Hälfte in Unterzahl bestreiten musste. Paloma nutzte die Überzahl konsequent: Erneut Keßner stellte in der 79. Minute auf 3:0, ehe Johann Magnus Buttler nur zwei Minuten später den 4:0-Endstand markierte (81.). ________________ Liveticker: HEBC Hamburg - FC Türkiye

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SC Victoria - FK Nikola Tesla

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FC Süderelbe

So., 15.03.26 10:45 Uhr USC Paloma - HT 16

So., 15.03.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - TuS Dassendorf

So., 15.03.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - HEBC Hamburg

So., 15.03.26 14:00 Uhr ETSV Hamburg - TSV Sasel

So., 15.03.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - Eimsbütteler TV

So., 15.03.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - SV Curslack-Neuengamme

So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - TuRa Harksheide



28. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - SV Halstenbek-Rellingen

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TSV Sasel

Fr., 20.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - USC Paloma

Sa., 21.03.26 12:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - ETSV Hamburg

Sa., 21.03.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - Niendorfer TSV

Sa., 21.03.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FC Türkiye Wilhelmsburg

So., 22.03.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - SC Victoria

So., 22.03.26 12:30 Uhr HT 16 - TSV Buchholz 08

So., 22.03.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

