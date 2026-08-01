Oberliga Hamburg live: Altona 93 - TSV Sasel am Samstag

Der Freitagabend des 2. Spieltags in der Oberliga Hamburg hatte einiges zu bieten: TBS Pinneberg schießt sich als Aufsteiger an die Tabellenspitze, HEBC Hamburg feiert dank Meraja Magens einen späten Auswärtssieg, ETSV Hamburg bleibt ungeschlagen, und TuRa Harksheide sowie FC Süderelbe holen ihren ersten Punkt.
HEBC Hamburg hat am 2. Spieltag die ersten Punkte der neuen Saison geholt - und das spät. Bei Concordia Hamburg sah lange vieles nach einem torlosen Abend aus, ehe Meraja Magens in der Schlussphase zum Mann des Spiels wurde. In der 84. Minute erzielte er das 1:0 für die Gäste, nur drei Minuten später legte Magens das 2:0 nach (87.).
Für HEBC ist es nach dem 0:3 zum Auftakt gegen den Niendorfer TSV eine wichtige Reaktion. Concordia wartet dagegen weiter auf den ersten Punkt und auch auf das erste eigene Tor. Nach dem 0:2 beim FC Teutonia 05 Ottensen und dem 0:2 gegen HEBC steht der Aufsteiger nach zwei Spielen bei 0:4 Toren.
TuRa Harksheide und FC Süderelbe haben jeweils den ersten Zähler der Saison eingefahren. Süderelbe ging in der 33. Minute durch einen Handelfmeter von Osman Güraltunkeser in Führung. Für den FCS war es nach der knappen Auftaktniederlage gegen Altona 93 die Chance, den ersten Sieg auf den Weg zu bringen.
Harksheide, das zum Start bei TBS Pinneberg 1:2 verloren hatte, kam aber zurück. Der eingewechselte Elioenai Kukanda traf in der 79. Minute zum 1:1 und sicherte der Mannschaft von Jörg Schwarzer den ersten Punkt. Beide Teams stehen damit nach zwei Spielen bei einem Zähler und bleiben zunächst im unteren Tabellenmittelfeld hängen.
ETSV Hamburg hat den positiven Saisonstart bestätigt. Nach dem 1:1 bei der TuS Dassendorf gewann der Meister sein erstes Heimspiel gegen FC Teutonia 05 Ottensen mit 2:1 und steht nun bei vier Punkten. Die Mannschaft von Manuel Demir legte früh die Grundlage für den Erfolg. Hayato Nakazawa brachte den ETSV in der 19. Minute in Führung, nur vier Minuten später erhöhte Nikita Marusenko auf 2:0 (23.). Teutonia kam nach der Pause durch Noah-Ali Musse Osman noch einmal heran (72.), der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Für Ottensen ist das die erste Pleite.
TBS Pinneberg bleibt der auffälligste Aufsteiger der ersten beiden Spieltage. Nach dem 2:1 gegen Harksheide gewann die Mannschaft von Florian Rammer nun mit 6:2 bei FC Eintracht Norderstedt II und übernimmt mit sechs Punkten sowie 8:3 Toren vorerst die Tabellenführung.
Dabei begann das Spiel für Norderstedt gut. Aduramane Mané traf in der 16. Minute zum 1:0. Ein Eigentor von Henrik Lauterbach brachte TBS zurück (39.), ehe Vincent Boock die Partie noch vor der Pause drehte (42.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Omar Nabizada auf 3:1 (64.). Mané verkürzte zwar noch einmal auf 2:3 (67.), doch Nick Amartey Scharkowski stellte auf 4:2 (78.). Ein weiteres Eigentor zum 2:5 (82.) und erneut Scharkowski (83.) machten den klaren Auswärtssieg perfekt.
Für Norderstedt ist es der zweite bittere Abend in Serie. Schon zum Auftakt hatte der Aufsteiger beim SC Victoria nach einer 2:0-Führung noch 2:3 verloren. Nun stehen nach zwei Spielen zwar vier eigene Tore, aber null Punkte und neun Gegentreffer.
Altona 93 hat das erste Topspiel gewonnen und will nun im Heimspiel gegen den TSV Sasel nachlegen. Der 2:1-Sieg beim FC Süderelbe war ein frühes Zeichen des Top-Favoriten, auch weil Luis Jahraus mit Tor und Vorlage direkt prägenden Einfluss nahm. Sasel dagegen muss nach dem 0:4 gegen TSV Buchholz 08 reagieren. Ein Auftritt bei Altona ist dafür allerdings direkt eine anspruchsvolle Aufgabe.
Der USC Paloma war der erste Sieger der neuen Saison. Beim 3:2 gegen HT 16 führte Paloma bereits 3:0, musste am Ende aber noch einmal zittern. Gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt soll nun der nächste Schritt folgen. Billstedt verlor zum Auftakt trotz verstärktem Kader mit 1:3 gegen FK Nikola Tesla und braucht eine Reaktion, damit aus dem Start nicht direkt Unruhe entsteht.
Das vielleicht spannendste Spiel des Wochenendes steigt in Buchholz. TSV Buchholz 08 geht nach dem 4:0 beim TSV Sasel als erster Tabellenführer in den zweiten Spieltag. Für den neuen Trainer Marco Spangenberg war das ein perfekter Einstand. Nun kommt die TuS Dassendorf, die gegen den ebenfalls neu formierten ETSV Hamburg nur 1:1 spielte. Für Dassendorf ist es ein früher Prüfstein, für Buchholz die große Chance, den Auftaktcoup zu bestätigen.
Der Niendorfer TSV startete mit einem klaren 3:0 bei HEBC Hamburg und geht entsprechend stabil in das Heimspiel gegen HT 16. Die Gäste verloren den Auftakt gegen USC Paloma mit 2:3, zeigten nach einem 0:3-Rückstand aber immerhin eine späte Reaktion. Genau daran wird HT 16 anknüpfen wollen. Niendorf kann dagegen mit einem weiteren Sieg direkt in die Spitzengruppe springen.
Abgeschlossen wird der Spieltag erst am Mittwochabend mit FK Nikola Tesla gegen SC Victoria. Tesla war zum Auftakt eine der Überraschungen und gewann mit 3:1 beim stark verstärkten SC Vorwärts/Wacker Billstedt. Victoria lieferte beim 3:2 gegen FC Eintracht Norderstedt II das spektakulärste Ergebnis des ersten Spieltags, weil die Mannschaft ab der 88. Minute noch drei Tore erzielte. Es ist ein Duell zweier Auftaktsieger - und damit ein früher Test, wie viel Substanz in den ersten Eindrücken steckt.
In der kommenden Woche herrscht wegen des Lotto-Verbandspokals Hamburg Pause.
3. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - Altona 93
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Niendorfer TSV
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ETSV Hamburg
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - USC Paloma
Sa., 15.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TSV Buchholz 08
So., 16.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - HT 16
So., 16.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TuRa Harksheide
So., 16.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FK Nikola Tesla
4. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TuS Dassendorf
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - HEBC Hamburg
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TSV Sasel
Sa., 22.08.26 12:30 Uhr HT 16 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 23.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - TBS Pinneberg
So., 23.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Concordia Hamburg
So., 23.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Victoria
So., 23.08.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - FC Süderelbe
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