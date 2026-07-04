Oberliga Hamburg: Diese Transfers stehen schon fest - UPDATE

FC SüderelbeTrainer:
Stefan ArltZugänge:
Eugenio Junior Lopes (ETSV Hamburg), Simon Heinbockel (SC Victoria), Blerim Qestai (ETSV Hamburg), Luke Sendzik (ETSV Hamburg), Can Kömürcü (ETSV Hamburg), Emmanuel Adossi (Dersimspor Hamburg), Nino Simsek (1. FC Phönix Lübeck II), Ricardo Medina (Concordia Hamburg), Kaito Oinishi (FK Nikola Tesla), Lennox Finn Anton Trampert (TuS Osdorf)Abgänge:
Anton Ludolf Johann Graf von und zu Westerholt U. Gysenberg (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Hassan Zarei (pausiert), Ismael Francios Bos (VfB Lübeck), Fabio Parduhn (TBS Pinneberg), Theodoros Ganitis (TBS Pinneberg), Anis Cosovic (Harburger TB)FC Teutonia 05 OttensenTrainer:
Mehdi Saeedi-MadaniZugänge:
Linus Maximilian Schmitt (FC Union Tornesch), Noah-Ali Musse Osman (FC Türkiye Wilhelmsburg), Leif Thele (TSV Sasel), Amed Ormangören (FC Türkiye Wilhelmsburg), Stefan Agyare (TuS Osdorf), Adrian Arda Cifci (Altona 93), Pedro Gomes Dos Santos (FC Türkiye Wilhelmsburg), Joe Thomas Gillessen (FK Nikola Tesla), Muhamed Ajruli (ETSV Hamburg), Jeremy Cristovao Mata Seta (Concordia Hamburg), Marat Alibayev (Eimsbütteler TV U17), Marat Alibayev (Eimsbütteler TV), Lasse Lader (TSV Buchholz 08), William Karl Moje (SC Vorwärts/Wacker Billstedt)Abgänge:
Kartik Sharma (VfL Lohbrügge), Ryusei Abe (TuS Dassendorf), Elia Boachie Boakye (TuS Dassendorf), Joel Osei Szillat (Rahlstedter SC), Maximilian Sieg (Unbekannt), Arbes Tahirsylaj (Unbekannt), Noah Dahaba (Unbekannt), Maximilian Sieg (SV Krupunder/Lohkamp)FK Nikola TeslaTrainer:
Jörn Großkopf, Erdogan PiniZugänge:
Jörn Großkopf (FC Eintracht Norderstedt), Erdogan Pini (FC Eintracht Norderstedt II), Sven Schneppel (FC Eintracht Norderstedt II), Elian Alexander Clasen (TBS Pinneberg), Mohamed Abdelhamid Youssef Abdelhamid Sabah (Eimsbütteler TV II)Abgänge:
Joe Thomas Gillessen (FC Teutonia 05 Ottensen), Slobodan Vujovic (SSV Rantzau Barmstedt), Jeremy Daniel Polomski da Silva Danif (SC Condor Hamburg), Emin Leon Brobbey (Altona 93), Finn Fenske (TSV Sasel), Timon Jannik Engelmann (Barsbütteler SV), Kaito Oinishi (FC Süderelbe), Daniel Witt (ETSV Hamburg), Amir Ahmadi (Niendorfer TSV), Elija Facundo Sinemus (HEBC Hamburg), Mustafa Erdinc Asar (FC Voran Ohe), Jeffrey Ekue Mensah (FC Voran Ohe), Sop Ouandie Pa Ngassi Diallo (FC Süderelbe II), Niklas Kiene (ETSV Hamburg), Agyekum Kufour Jamborek (ETSV Hamburg), Mehmet Necati Agdan (VfR Neumünster), Dennis Weinhauer (ETSV Hamburg)HEBC HamburgTrainer:
Philipp OblochZugänge:
Niklas Onnen (VfL Oldenburg), Oskar Maxim Lenz (Germania Walsrode), Bob-Ignatius Adeh (SV Hemelingen), Magnus Alexander Nagel (Niendorfer TSV), Meraja Magens (SV Lieth), Elija Facundo Sinemus (FK Nikola Tesla), Kalle Plöchinger (TuS Dassendorf)Abgänge:
Raoul Bouveron (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Hendrik Diekmann (Karriereende), Roman Doempke (Karriereende), Robin Schmidt (Karriereende), Michele Scalzi (TSV Sasel)HT 16Trainer:
Erdinc ÖrünZugänge:
Emmanuel Schlas (TSV Sasel), Benito Boamah (Walddörfer SV), Jazeb Shajan Khokar (Walddörfer SV), Mattia Maggio (TuS Dassendorf), Kerim Gemil Carolus (TuS Dassendorf), Zhi-Gin Andreas Lam (TuS Dassendorf), Soheil Begsade (FC Eintracht Norderstedt)Abgänge:
Valentin Zalli (FC Ahrensburg), Ubeydullah Özbek (Rahlstedter SC), Rick Hess (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Milad Akin (FC Türkiye Wilhelmsburg), Furkan Berat Gökmen (Karriereende)Niendorfer TSVTrainer:
Ali-Reza FarhadiZugänge:
Leandro Kreit Casale (), Alpay Can Altuntas (TSV Buchholz 08), Lewis Osei Agyemang (Bramfelder SV), Amir Ahmadi (FK Nikola Tesla), Julian Quack (TuS Holstein Quickborn), Tim Spieckermann (Holstein Kiel U23 II), Arda Köse (Niendorfer TSV)Abgänge:
Lennart Konstantin Henry Merkle (USC Paloma), Björn Dohrn (VfR Horst), Joris Bast Mohr (Rahlstedter SC), Enrique Alarcon Stark (SC Victoria), Lennard Heiduck (VfB Lübeck)SC VictoriaTrainer:
Sascha BernhardtZugänge:
Mamudou Cole (FC Eintracht Norderstedt), Henry Riebau (FC Eintracht Norderstedt), Mika Finner (Walddörfer SV), Kalle Bensch (Eimsbütteler TV), Maximilian Sergio Musci (SV Todesfelde), Len Aike Strömer (TuS Dassendorf), Enrique Alarcon Stark (Niendorfer TSV), Kalle Bensch (Eimsbütteler TV II), Aquilis Seidi (FC Eintracht Norderstedt), Mamudou Cole (FC Eintracht Norderstedt), Henry Riebau (FC Eintracht Norderstedt), Aaron Schneider (Holstein Kiel)Abgänge:
Dennis Bergmann (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Simon Heinbockel (FC Süderelbe), Luca David Ernst (TSV Sasel), Paul Matthis Fröhlich (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Franz Golo Lechel (SV Bergstedt), Josh Levy Tietje (SC Victoria II), Jordi Bremer (Unbekannt)SC Vorwärts/Wacker BillstedtTrainer:
Ümit Taytanli, Gökhan AcarZugänge:
Yannik Nuxoll (TuS Dassendorf), Johann von Knebel (TuS Dassendorf), Okan Adil Kurt (TuS Dassendorf), Caspar Lovis Kremberg (TuS Dassendorf), Maximilian Peter Grünberg (TuS Dassendorf), Philip Stefaniuk (Altona 93), Christian Degener (FC Türkiye Wilhelmsburg), Christian Gruhne (Concordia Hamburg), Aytunc Isik (SV Halstenbek-Rellingen), Uchechukwu Joshua Dimgba John (Walddörfer SV), Yusuf Leon Asif (Walddörfer SV), Sajad Al-Furati (SC Vorwärts/Wacker Billstedt II), Hemal Razaqi (SC Victoria II)Abgänge:
Ali Kurt (SV Eichede), Michel Frank Hans Dieter Netzbandt (FC Türkiye Wilhelmsburg), Luis Hacker (FC Türkiye Wilhelmsburg), Antonio Simonovic (ETSV Hamburg), Leon Mundhenk (FC Türkiye Wilhelmsburg), Evailton Braima Martins Fernandes (Altona 93), William Karl Moje (FC Teutonia 05 Ottensen), Bujar Sejdija (unbekannt), Lawrence Schön (unbekannt), Emrah Kerim Ates (unbekannt), Derrick Duah (unbekannt), Mauro Leandro Alcaraz Paramidani (unbekannt)TBS PinnebergTrainer:
Florian RammerZugänge:
Fabio Parduhn (FC Süderelbe), Theodoros Ganitis (FC Süderelbe), Ferdan Rafael Erdogan (Hetlinger MTV), Kazusanosuke Ikeda (SV Eichede)Abgänge:
Elian Alexander Clasen (FK Nikola Tesla), Takuro Mohara (ETSV Hamburg), Niklas Hoffmann (Hetlinger MTV), Mohammad Amir Mohammadi (ETSV Hamburg)TSV Buchholz 08Trainer:
Christoph Behrens, Marco SpangenbergZugänge:
Marco Spangenberg (SG Estetal), Alexander Borck (ETSV Hamburg), Michel Dorow (Altona 93), Luca Heinbockel (FC Süderelbe II), Leon Fabian Löffke (Harburger Sportclub), Benedikt Evangelos Georgiou (TSV Elstorf), Ben Bachorz (Pausiert)Abgänge:
Jan Matthees (TuS Harsefeld), Mats Bennet Haase (Dersimspor Hamburg), Alpay Can Altuntas (Niendorfer TSV), Lasse Lader (FC Teutonia 05 Ottensen), Leandro Mendes Tavares (FC Süderelbe II)TSV SaselTrainer:
Jan Holger RamelowZugänge:
Luca David Ernst (SC Victoria), Simon Noel Flandrin (Rahlstedter SC), Finn Fenske (FK Nikola Tesla), Michele Scalzi (HEBC Hamburg), Christ-Nissi Mokrane Sou (Walddörfer SV), Leonard Mai (Eimsbütteler TV)Abgänge:
Leif Thele (FC Teutonia 05 Ottensen), Emmanuel Schlas (HT 16), Maximilian Kofi Konadu Addai (Altona 93), Anton Lattke (ETSV Hamburg), Selim Ajkic (VfB Lübeck), Marius Joachim Mohr (Unbekannt)TuRa HarksheideTrainer:
Jörg SchwarzerZugänge:
keineAbgänge:
Cristopher Andree Rieder Lazo (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Mohamed Khalil (ETSV Hamburg), Olgherto Balliu (SpVgg Greuther Fürth II)TuS DassendorfTrainer:
Oliver ZapelZugänge:
Oliver Zapel (Vereinslos), Lucas Irmler (SV Eichede), Ryusei Abe (FC Teutonia 05 Ottensen), Elia Boachie Boakye (FC Teutonia 05 Ottensen), Ridel Varela Monteiro (ETSV Hamburg), Jasper Rump (SV Drochtersen/Assel), Andy Appiah (ETSV Hamburg), Artem Diachun (FC Eintracht Norderstedt), Manuel Farrona-Pulido (VfB Lübeck), Noah Hasch (Rotenburger SV II), Max Anton Knappe (Walddörfer SV), Obinna Iloka (SC Weiche Flensburg 08), Ben Breustedt (JFV Lübeck)Abgänge:
Özden Kocadal (FC Eintracht Norderstedt), Kristof Kurczynski (SV Curslack-Neuengamme), Len Aike Strömer (SC Victoria), Yannik Nuxoll (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Niklas Pietruschka (VfL Lohbrügge), Colin Haupt (Altona 93), Maximilian Thilo Dittrich (FC Voran Ohe), Selcuk Rinal (Türkischer SV Lübeck), Max Kruse (BSV Dersim 1993 II), Tim Aldag (SC Schwarzenbek), Bekim Rinik Carolus (Karriereende), Tobias Braun (Karriereende), Mattia Maggio (HT 16), Kerim Gemil Carolus (HT 16), Zhi-Gin Andreas Lam (HT 16), Michael Kobert (Altona 93), Johann von Knebel (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Okan Adil Kurt (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Caspar Lovis Kremberg (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Maximilian Peter Grünberg (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Kalle Plöchinger (HEBC Hamburg)USC PalomaTrainer:
Marius NitschZugänge:
Lennart Konstantin Henry Merkle (Niendorfer TSV), Til Küffner (Polizei SV Union Neumünster), Tim Möller (Polizei SV Union Neumünster), Lukas Raphael (Eimsbütteler TV II), Vedat Düzgüner (ETSV Hamburg)Abgänge:
Luca Simon Albrecht (), Yannick Albrecht (), Jonas Burose (), Jon Bennet Goedeke (), Laurens Inkuletz (), Lion Mandelkau (), Marco Andre Schroeder (), Jonas Marschner ()
____
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: