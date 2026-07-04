 2026-07-03T10:03:46.518Z

Allgemeines

Oberliga Hamburg: Diese Transfers stehen schon fest - UPDATE

Alle Transfers der Oberliga Hamburg zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht. Das Update Anfang Juli.

von red · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser
Viele Altona-Transfers.
Viele Altona-Transfers. – Foto: IMAGO IMAGES

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Oberliga Hamburg
Altona 93
SC Victoria
Niend. TSV
Dassendorf

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Oberliga Hamburg zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Oberliga Hamburg: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

Altona 93
Trainer: Jan-Philipp Rose
Zugänge: Tom Müller (ETSV Hamburg), Abdul Gafar Rauf (ETSV Hamburg), Johann Walter (Altona 93), Peer Ewerbeck (Altona 93 II), Emin Leon Brobbey (FK Nikola Tesla), Benedict Klimmek (FC Eddersheim), Colin Haupt (TuS Dassendorf), Arien Abazi (Altona 93), Jan-Philipp Rose (ETSV Hamburg), Hubertus Reinecke (ETSV Hamburg), Victor Schmidtner (FC St. Pauli ), Luis Jahraus (ETSV Hamburg), Benedict Chandra (1. SC Göttingen 05), Maximilian Kofi Konadu Addai (TSV Sasel), Michael Kobert (TuS Dassendorf), Evailton Braima Martins Fernandes (SC Vorwärts/Wacker Billstedt)
Abgänge: Deniz Hasan Yilmaz (Unbekannt), Nikolas Wulf (FC Kilia Kiel), Elmin Mekic (Lüneburger Sport-Klub Hansa), Rasmus Tobinski (SC Weiche Flensburg 08), Moritz Bennet Grosche (SV Todesfelde), Emmanuel Ntsiakoh (VfB Lübeck), Marcell Sobotta (Oldenburger SV 1865), Michel Dorow (TSV Buchholz 08), Philip Stefaniuk (SC Vorwärts/Wacker Billstedt)

Concordia Hamburg
Trainer: Baris Saglam
Zugänge: Kadere Toni Sitou (VfL Lohbrügge), Arima Kosei (Hamm United FC), Justice Jacob (Sport-Club Eilbek)
Abgänge: Maurice Fiedler (Rahlstedter SC), Jeremy Cristovao Mata Seta (FC Teutonia 05 Ottensen), Diego Larralde Berendsohn (Xavier Gold Rush (USA)), Ricardo Medina (FC Süderelbe), Osman Celik (Dersimspor Hamburg II), Ibrahim Turay (FC Süderelbe II), Christian Gruhne (SC Vorwärts/Wacker Billstedt)

ETSV Hamburg
Trainer: Manuel Demir
Zugänge: Maksym Khlan (BFSV Atlantik 97), Daniel Witt (FK Nikola Tesla), Niklas Kiene (FK Nikola Tesla), Agyekum Kufour Jamborek (FK Nikola Tesla), Ognjen Lukic (FC Eintracht Norderstedt II), Makoto Ayano (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Antonio Simonovic (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Taiki Iimura (Rikkyo Universität), Anton Lattke (TSV Sasel), Takuro Mohara (TBS Pinneberg), Mohammad Amir Mohammadi (TBS Pinneberg), Melvin Rode (FC Eintracht Norderstedt II), Mohamed Khalil (TuRa Harksheide), Dennis Weinhauer (FK Nikola Tesla)
Abgänge: Timo Cristopher Ludwig (HafenCity FC), Eugenio Junior Lopes (FC Süderelbe), Tom Müller (Altona 93), Brandolf Duah (SC Weiche Flensburg 08), Nick Selutin (SC Weiche Flensburg 08), Abdul Gafar Rauf (Altona 93), Blerim Qestai (FC Süderelbe), Luke Sendzik (FC Süderelbe), Vedat Düzgüner (USC Paloma), Can Kömürcü (FC Süderelbe), Ridel Varela Monteiro (TuS Dassendorf), Andy Appiah (TuS Dassendorf), Maksym Khlan (BFSV Atlantik 97), Muhamed Ajruli (FC Teutonia 05 Ottensen), Jan-Philipp Rose (Altona 93), Hubertus Reinecke (Altona 93), Luis Jahraus (Altona 93), Dave Ceesay (FC Eintracht Norderstedt), Alexander Borck (TSV Buchholz 08)

FC Eintracht Norderstedt II
Trainer:
Zugänge: Florian Meier (FC Eintracht Norderstedt), Issa Safer (FC Eintracht Norderstedt), Bennet Alexander Rotetzki (Lüneburger Sport-Klub Hansa)
Abgänge: Mamadou Djalo (FC St. Pauli II), Erdogan Pini (FK Nikola Tesla), Sven Schneppel (FK Nikola Tesla), Ognjen Lukic (ETSV Hamburg), Melvin Rode (ETSV Hamburg)

FC Süderelbe
Trainer: Stefan Arlt
Zugänge: Eugenio Junior Lopes (ETSV Hamburg), Simon Heinbockel (SC Victoria), Blerim Qestai (ETSV Hamburg), Luke Sendzik (ETSV Hamburg), Can Kömürcü (ETSV Hamburg), Emmanuel Adossi (Dersimspor Hamburg), Nino Simsek (1. FC Phönix Lübeck II), Ricardo Medina (Concordia Hamburg), Kaito Oinishi (FK Nikola Tesla), Lennox Finn Anton Trampert (TuS Osdorf)
Abgänge: Anton Ludolf Johann Graf von und zu Westerholt U. Gysenberg (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Hassan Zarei (pausiert), Ismael Francios Bos (VfB Lübeck), Fabio Parduhn (TBS Pinneberg), Theodoros Ganitis (TBS Pinneberg), Anis Cosovic (Harburger TB)

FC Teutonia 05 Ottensen
Trainer: Mehdi Saeedi-Madani
Zugänge: Linus Maximilian Schmitt (FC Union Tornesch), Noah-Ali Musse Osman (FC Türkiye Wilhelmsburg), Leif Thele (TSV Sasel), Amed Ormangören (FC Türkiye Wilhelmsburg), Stefan Agyare (TuS Osdorf), Adrian Arda Cifci (Altona 93), Pedro Gomes Dos Santos (FC Türkiye Wilhelmsburg), Joe Thomas Gillessen (FK Nikola Tesla), Muhamed Ajruli (ETSV Hamburg), Jeremy Cristovao Mata Seta (Concordia Hamburg), Marat Alibayev (Eimsbütteler TV U17), Marat Alibayev (Eimsbütteler TV), Lasse Lader (TSV Buchholz 08), William Karl Moje (SC Vorwärts/Wacker Billstedt)
Abgänge: Kartik Sharma (VfL Lohbrügge), Ryusei Abe (TuS Dassendorf), Elia Boachie Boakye (TuS Dassendorf), Joel Osei Szillat (Rahlstedter SC), Maximilian Sieg (Unbekannt), Arbes Tahirsylaj (Unbekannt), Noah Dahaba (Unbekannt), Maximilian Sieg (SV Krupunder/Lohkamp)

FK Nikola Tesla
Trainer: Jörn Großkopf, Erdogan Pini
Zugänge: Jörn Großkopf (FC Eintracht Norderstedt), Erdogan Pini (FC Eintracht Norderstedt II), Sven Schneppel (FC Eintracht Norderstedt II), Elian Alexander Clasen (TBS Pinneberg), Mohamed Abdelhamid Youssef Abdelhamid Sabah (Eimsbütteler TV II)
Abgänge: Joe Thomas Gillessen (FC Teutonia 05 Ottensen), Slobodan Vujovic (SSV Rantzau Barmstedt), Jeremy Daniel Polomski da Silva Danif (SC Condor Hamburg), Emin Leon Brobbey (Altona 93), Finn Fenske (TSV Sasel), Timon Jannik Engelmann (Barsbütteler SV), Kaito Oinishi (FC Süderelbe), Daniel Witt (ETSV Hamburg), Amir Ahmadi (Niendorfer TSV), Elija Facundo Sinemus (HEBC Hamburg), Mustafa Erdinc Asar (FC Voran Ohe), Jeffrey Ekue Mensah (FC Voran Ohe), Sop Ouandie Pa Ngassi Diallo (FC Süderelbe II), Niklas Kiene (ETSV Hamburg), Agyekum Kufour Jamborek (ETSV Hamburg), Mehmet Necati Agdan (VfR Neumünster), Dennis Weinhauer (ETSV Hamburg)

HEBC Hamburg
Trainer: Philipp Obloch
Zugänge: Niklas Onnen (VfL Oldenburg), Oskar Maxim Lenz (Germania Walsrode), Bob-Ignatius Adeh (SV Hemelingen), Magnus Alexander Nagel (Niendorfer TSV), Meraja Magens (SV Lieth), Elija Facundo Sinemus (FK Nikola Tesla), Kalle Plöchinger (TuS Dassendorf)
Abgänge: Raoul Bouveron (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Hendrik Diekmann (Karriereende), Roman Doempke (Karriereende), Robin Schmidt (Karriereende), Michele Scalzi (TSV Sasel)

HT 16
Trainer: Erdinc Örün
Zugänge: Emmanuel Schlas (TSV Sasel), Benito Boamah (Walddörfer SV), Jazeb Shajan Khokar (Walddörfer SV), Mattia Maggio (TuS Dassendorf), Kerim Gemil Carolus (TuS Dassendorf), Zhi-Gin Andreas Lam (TuS Dassendorf), Soheil Begsade (FC Eintracht Norderstedt)
Abgänge: Valentin Zalli (FC Ahrensburg), Ubeydullah Özbek (Rahlstedter SC), Rick Hess (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Milad Akin (FC Türkiye Wilhelmsburg), Furkan Berat Gökmen (Karriereende)

Niendorfer TSV
Trainer: Ali-Reza Farhadi
Zugänge: Leandro Kreit Casale (), Alpay Can Altuntas (TSV Buchholz 08), Lewis Osei Agyemang (Bramfelder SV), Amir Ahmadi (FK Nikola Tesla), Julian Quack (TuS Holstein Quickborn), Tim Spieckermann (Holstein Kiel U23 II), Arda Köse (Niendorfer TSV)
Abgänge: Lennart Konstantin Henry Merkle (USC Paloma), Björn Dohrn (VfR Horst), Joris Bast Mohr (Rahlstedter SC), Enrique Alarcon Stark (SC Victoria), Lennard Heiduck (VfB Lübeck)

SC Victoria
Trainer: Sascha Bernhardt
Zugänge: Mamudou Cole (FC Eintracht Norderstedt), Henry Riebau (FC Eintracht Norderstedt), Mika Finner (Walddörfer SV), Kalle Bensch (Eimsbütteler TV), Maximilian Sergio Musci (SV Todesfelde), Len Aike Strömer (TuS Dassendorf), Enrique Alarcon Stark (Niendorfer TSV), Kalle Bensch (Eimsbütteler TV II), Aquilis Seidi (FC Eintracht Norderstedt), Mamudou Cole (FC Eintracht Norderstedt), Henry Riebau (FC Eintracht Norderstedt), Aaron Schneider (Holstein Kiel)
Abgänge: Dennis Bergmann (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Simon Heinbockel (FC Süderelbe), Luca David Ernst (TSV Sasel), Paul Matthis Fröhlich (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Franz Golo Lechel (SV Bergstedt), Josh Levy Tietje (SC Victoria II), Jordi Bremer (Unbekannt)

SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Trainer: Ümit Taytanli, Gökhan Acar
Zugänge: Yannik Nuxoll (TuS Dassendorf), Johann von Knebel (TuS Dassendorf), Okan Adil Kurt (TuS Dassendorf), Caspar Lovis Kremberg (TuS Dassendorf), Maximilian Peter Grünberg (TuS Dassendorf), Philip Stefaniuk (Altona 93), Christian Degener (FC Türkiye Wilhelmsburg), Christian Gruhne (Concordia Hamburg), Aytunc Isik (SV Halstenbek-Rellingen), Uchechukwu Joshua Dimgba John (Walddörfer SV), Yusuf Leon Asif (Walddörfer SV), Sajad Al-Furati (SC Vorwärts/Wacker Billstedt II), Hemal Razaqi (SC Victoria II)
Abgänge: Ali Kurt (SV Eichede), Michel Frank Hans Dieter Netzbandt (FC Türkiye Wilhelmsburg), Luis Hacker (FC Türkiye Wilhelmsburg), Antonio Simonovic (ETSV Hamburg), Leon Mundhenk (FC Türkiye Wilhelmsburg), Evailton Braima Martins Fernandes (Altona 93), William Karl Moje (FC Teutonia 05 Ottensen), Bujar Sejdija (unbekannt), Lawrence Schön (unbekannt), Emrah Kerim Ates (unbekannt), Derrick Duah (unbekannt), Mauro Leandro Alcaraz Paramidani (unbekannt)

TBS Pinneberg
Trainer: Florian Rammer
Zugänge: Fabio Parduhn (FC Süderelbe), Theodoros Ganitis (FC Süderelbe), Ferdan Rafael Erdogan (Hetlinger MTV), Kazusanosuke Ikeda (SV Eichede)
Abgänge: Elian Alexander Clasen (FK Nikola Tesla), Takuro Mohara (ETSV Hamburg), Niklas Hoffmann (Hetlinger MTV), Mohammad Amir Mohammadi (ETSV Hamburg)

TSV Buchholz 08
Trainer: Christoph Behrens, Marco Spangenberg
Zugänge: Marco Spangenberg (SG Estetal), Alexander Borck (ETSV Hamburg), Michel Dorow (Altona 93), Luca Heinbockel (FC Süderelbe II), Leon Fabian Löffke (Harburger Sportclub), Benedikt Evangelos Georgiou (TSV Elstorf), Ben Bachorz (Pausiert)
Abgänge: Jan Matthees (TuS Harsefeld), Mats Bennet Haase (Dersimspor Hamburg), Alpay Can Altuntas (Niendorfer TSV), Lasse Lader (FC Teutonia 05 Ottensen), Leandro Mendes Tavares (FC Süderelbe II)

TSV Sasel
Trainer: Jan Holger Ramelow
Zugänge: Luca David Ernst (SC Victoria), Simon Noel Flandrin (Rahlstedter SC), Finn Fenske (FK Nikola Tesla), Michele Scalzi (HEBC Hamburg), Christ-Nissi Mokrane Sou (Walddörfer SV), Leonard Mai (Eimsbütteler TV)
Abgänge: Leif Thele (FC Teutonia 05 Ottensen), Emmanuel Schlas (HT 16), Maximilian Kofi Konadu Addai (Altona 93), Anton Lattke (ETSV Hamburg), Selim Ajkic (VfB Lübeck), Marius Joachim Mohr (Unbekannt)

TuRa Harksheide
Trainer: Jörg Schwarzer
Zugänge: keine
Abgänge: Cristopher Andree Rieder Lazo (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Mohamed Khalil (ETSV Hamburg), Olgherto Balliu (SpVgg Greuther Fürth II)

TuS Dassendorf
Trainer: Oliver Zapel
Zugänge: Oliver Zapel (Vereinslos), Lucas Irmler (SV Eichede), Ryusei Abe (FC Teutonia 05 Ottensen), Elia Boachie Boakye (FC Teutonia 05 Ottensen), Ridel Varela Monteiro (ETSV Hamburg), Jasper Rump (SV Drochtersen/Assel), Andy Appiah (ETSV Hamburg), Artem Diachun (FC Eintracht Norderstedt), Manuel Farrona-Pulido (VfB Lübeck), Noah Hasch (Rotenburger SV II), Max Anton Knappe (Walddörfer SV), Obinna Iloka (SC Weiche Flensburg 08), Ben Breustedt (JFV Lübeck)
Abgänge: Özden Kocadal (FC Eintracht Norderstedt), Kristof Kurczynski (SV Curslack-Neuengamme), Len Aike Strömer (SC Victoria), Yannik Nuxoll (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Niklas Pietruschka (VfL Lohbrügge), Colin Haupt (Altona 93), Maximilian Thilo Dittrich (FC Voran Ohe), Selcuk Rinal (Türkischer SV Lübeck), Max Kruse (BSV Dersim 1993 II), Tim Aldag (SC Schwarzenbek), Bekim Rinik Carolus (Karriereende), Tobias Braun (Karriereende), Mattia Maggio (HT 16), Kerim Gemil Carolus (HT 16), Zhi-Gin Andreas Lam (HT 16), Michael Kobert (Altona 93), Johann von Knebel (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Okan Adil Kurt (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Caspar Lovis Kremberg (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Maximilian Peter Grünberg (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Kalle Plöchinger (HEBC Hamburg)

USC Paloma
Trainer: Marius Nitsch
Zugänge: Lennart Konstantin Henry Merkle (Niendorfer TSV), Til Küffner (Polizei SV Union Neumünster), Tim Möller (Polizei SV Union Neumünster), Lukas Raphael (Eimsbütteler TV II), Vedat Düzgüner (ETSV Hamburg)
Abgänge: Luca Simon Albrecht (), Yannick Albrecht (), Jonas Burose (), Jon Bennet Goedeke (), Laurens Inkuletz (), Lion Mandelkau (), Marco Andre Schroeder (), Jonas Marschner ()

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