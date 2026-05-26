Oberliga Hamburg: Diese Transfers stehen schon fest

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Oberliga Hamburg zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.
Altona 93
Trainer: André Trulsen
Zugänge: keine
Abgänge: Marcello Meyer (SC Victoria II)
FC St. Pauli II
Trainer: Karsten Neitzel
Zugänge: Ammon Moser (HSC Hannover), Joris Bente (FC Eintracht Norderstedt), Noah Gumpert (BSV Kickers Emden)
Abgänge: Calvin Rahr (Hamburger SV II), Kevin Jendrzej (Ziel unbekannt), Muhammad Dahaba (Ziel unbekannt), Thieß Mahnel (Ziel unbekannt), Nikky Goguadze (Ziel unbekannt), Kenan Aydin (Ziel unbekannt), Adem Podrimaj (Ziel unbekannt), Rijad Smajic (Ziel unbekannt), Julius Grunwald (Ziel unbekannt), Jamel Gramberg (Ziel unbekannt), Max Herrmann (Ziel unbekannt), Isma Baraze Adam (Ziel unbekannt)
Eimsbütteler TV
Trainer: Can Timo Schultz
Zugänge: keine
Abgänge: Farid Maboa Dibamba (1. FC Nürnberg II)
ETSV Hamburg
Trainer: Jan-Philipp Rose
Zugänge: keine
Abgänge: Nick Selutin (SV Burgsteinfurt), Timo Cristopher Ludwig (HafenCity FC), Eugenio Junior Lopes (FC Süderelbe)
FC Eintracht Norderstedt II
Trainer: Erdogan Pini
Zugänge: Moritz Alexander Plikat (TSV Sasel)
Abgänge: Kamau Manuuh Swai (TuS Osdorf)
Concordia Hamburg
Trainer: Baris Saglam
Zugänge: Kofi Opoku Duah Nittschalk (FC Türkiye Wilhelmsburg)
Abgänge: keine
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