Oberliga Hamburg: Diese Transfers stehen schon fest

Welche Wechsel feststehen. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Oberliga Hamburg zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

FC SüderelbeTrainer: Stefan ArltZugänge: Henok Tewolde (FC Eintracht Norderstedt), Eugenio Junior Lopes (ETSV Hamburg), Simon Heinbockel (SC Victoria)Abgänge: keineFC Teutonia 05 OttensenTrainer: Mehdi Saeedi-MadaniZugänge: keineAbgänge: keineFC Türkiye WilhelmsburgTrainer: Reinhold SchmerZugänge: keineAbgänge: Kofi Opoku Duah Nittschalk (Concordia Hamburg), Lorik Muhtari (Hamm United FC)FK Nikola TeslaTrainer: Niklas KieneZugänge: Dennis Weinhauer (Hamburger SV III)Abgänge: keineHEBC HamburgTrainer: Philipp OblochZugänge: keineAbgänge: keineHT 16Trainer: Erdinc ÖrünZugänge: keineAbgänge: keineNiendorfer TSVTrainer: Ali-Reza FarhadiZugänge: Leandro Kreit Casale ()Abgänge: Lennart Konstantin Henry Merkle (USC Paloma), Ben Schönrock (TuS Germania Schnelsen)SC VictoriaTrainer: Sascha BernhardtZugänge: Lasse Erichsen (HSV Barmbek-Uhlenhorst)Abgänge: Dennis Bergmann (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Simon Heinbockel (FC Süderelbe)SC Vorwärts/Wacker BillstedtTrainer: Ümit Taytanli, Gökhan AcarZugänge: keineAbgänge: Ali Kurt (SV Eichede)SV Curslack-NeuengammeTrainer: Olaf PoschmannZugänge: Kristof Kurczynski (TuS Dassendorf), Till Witmütz (FC Voran Ohe), Levin Blättermann (FC St. Pauli )Abgänge: Luca Joel Winterfeld (SV Eichede)SV Halstenbek-RellingenTrainer: Marcel JobmannZugänge: keineAbgänge: keineTSV Buchholz 08Trainer: Christoph BehrensZugänge: Marco Spangenberg (SG Estetal)Abgänge: Jan Matthees (TuS Harsefeld)TSV SaselTrainer: Jan Holger RamelowZugänge: keineAbgänge: Moritz Alexander Plikat (FC Eintracht Norderstedt II)TuRa HarksheideTrainer: Jörg SchwarzerZugänge: keineAbgänge: keineTuS DassendorfTrainer: Özden KocadalZugänge: Oliver Zapel (Vereinslos), Lucas Irmler (SV Eichede)Abgänge: Özden Kocadal (FC Eintracht Norderstedt), Kristof Kurczynski (SV Curslack-Neuengamme)USC PalomaTrainer: Marius NitschZugänge: Lennart Konstantin Henry Merkle (Niendorfer TSV), Til Küffner (Polizei SV Union Neumünster), Tim Möller (Polizei SV Union Neumünster), Lukas Raphael (Eimsbütteler TV II)Abgänge: Luca Simon Albrecht (), Yannick Albrecht (), Jonas Burose (), Jon Bennet Goedeke (), Laurens Inkuletz (), Lion Mandelkau (), Marco Andre Schroeder (), Jonas Marschner ()

FC Eintracht Norderstedt II

Trainer: Erdogan Pini

Zugänge: Moritz Alexander Plikat (TSV Sasel)

Abgänge: Kamau Manuuh Swai (TuS Osdorf)

Concordia Hamburg

Trainer: Baris Saglam

Zugänge: Kofi Opoku Duah Nittschalk (FC Türkiye Wilhelmsburg)

Abgänge: keine

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