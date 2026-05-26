 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Oberliga Hamburg: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Oberliga Hamburg zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Welche Wechsel feststehen.
Welche Wechsel feststehen. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

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Oberliga Hamburg
Teutonia 05
ETV
SC Victoria
Niend. TSV

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Oberliga Hamburg zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Oberliga Hamburg: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

Altona 93
Trainer: André Trulsen
Zugänge: keine
Abgänge: Marcello Meyer (SC Victoria II)

FC St. Pauli II
Trainer: Karsten Neitzel
Zugänge: Ammon Moser (HSC Hannover), Joris Bente (FC Eintracht Norderstedt), Noah Gumpert (BSV Kickers Emden)
Abgänge: Calvin Rahr (Hamburger SV II), Kevin Jendrzej (Ziel unbekannt), Muhammad Dahaba (Ziel unbekannt), Thieß Mahnel (Ziel unbekannt), Nikky Goguadze (Ziel unbekannt), Kenan Aydin (Ziel unbekannt), Adem Podrimaj (Ziel unbekannt), Rijad Smajic (Ziel unbekannt), Julius Grunwald (Ziel unbekannt), Jamel Gramberg (Ziel unbekannt), Max Herrmann (Ziel unbekannt), Isma Baraze Adam (Ziel unbekannt)

Eimsbütteler TV
Trainer: Can Timo Schultz
Zugänge: keine
Abgänge: Farid Maboa Dibamba (1. FC Nürnberg II)

ETSV Hamburg
Trainer: Jan-Philipp Rose
Zugänge: keine
Abgänge: Nick Selutin (SV Burgsteinfurt), Timo Cristopher Ludwig (HafenCity FC), Eugenio Junior Lopes (FC Süderelbe)

FC Süderelbe
Trainer: Stefan Arlt
Zugänge: Henok Tewolde (FC Eintracht Norderstedt), Eugenio Junior Lopes (ETSV Hamburg), Simon Heinbockel (SC Victoria)
Abgänge: keine

FC Teutonia 05 Ottensen
Trainer: Mehdi Saeedi-Madani
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Türkiye Wilhelmsburg
Trainer: Reinhold Schmer
Zugänge: keine
Abgänge: Kofi Opoku Duah Nittschalk (Concordia Hamburg), Lorik Muhtari (Hamm United FC)

FK Nikola Tesla
Trainer: Niklas Kiene
Zugänge: Dennis Weinhauer (Hamburger SV III)
Abgänge: keine

HEBC Hamburg
Trainer: Philipp Obloch
Zugänge: keine
Abgänge: keine

HT 16
Trainer: Erdinc Örün
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Niendorfer TSV
Trainer: Ali-Reza Farhadi
Zugänge: Leandro Kreit Casale ()
Abgänge: Lennart Konstantin Henry Merkle (USC Paloma), Ben Schönrock (TuS Germania Schnelsen)

SC Victoria
Trainer: Sascha Bernhardt
Zugänge: Lasse Erichsen (HSV Barmbek-Uhlenhorst)
Abgänge: Dennis Bergmann (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Simon Heinbockel (FC Süderelbe)

SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Trainer: Ümit Taytanli, Gökhan Acar
Zugänge: keine
Abgänge: Ali Kurt (SV Eichede)

SV Curslack-Neuengamme
Trainer: Olaf Poschmann
Zugänge: Kristof Kurczynski (TuS Dassendorf), Till Witmütz (FC Voran Ohe), Levin Blättermann (FC St. Pauli )
Abgänge: Luca Joel Winterfeld (SV Eichede)

SV Halstenbek-Rellingen
Trainer: Marcel Jobmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Buchholz 08
Trainer: Christoph Behrens
Zugänge: Marco Spangenberg (SG Estetal)
Abgänge: Jan Matthees (TuS Harsefeld)

TSV Sasel
Trainer: Jan Holger Ramelow
Zugänge: keine
Abgänge: Moritz Alexander Plikat (FC Eintracht Norderstedt II)

TuRa Harksheide
Trainer: Jörg Schwarzer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuS Dassendorf
Trainer: Özden Kocadal
Zugänge: Oliver Zapel (Vereinslos), Lucas Irmler (SV Eichede)
Abgänge: Özden Kocadal (FC Eintracht Norderstedt), Kristof Kurczynski (SV Curslack-Neuengamme)

USC Paloma
Trainer: Marius Nitsch
Zugänge: Lennart Konstantin Henry Merkle (Niendorfer TSV), Til Küffner (Polizei SV Union Neumünster), Tim Möller (Polizei SV Union Neumünster), Lukas Raphael (Eimsbütteler TV II)
Abgänge: Luca Simon Albrecht (), Yannick Albrecht (), Jonas Burose (), Jon Bennet Goedeke (), Laurens Inkuletz (), Lion Mandelkau (), Marco Andre Schroeder (), Jonas Marschner ()

FC Eintracht Norderstedt II
Trainer: Erdogan Pini
Zugänge: Moritz Alexander Plikat (TSV Sasel)
Abgänge: Kamau Manuuh Swai (TuS Osdorf)

Concordia Hamburg
Trainer: Baris Saglam
Zugänge: Kofi Opoku Duah Nittschalk (FC Türkiye Wilhelmsburg)
Abgänge: keine

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