 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Oberliga Hamburg: das Transfer-Update mit den Wechseln vor Spieltag 3

Alle Transfers der Oberliga Hamburg zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Die aktuellen Transfers der Oberliga Hamburg.
Die aktuellen Transfers der Oberliga Hamburg. – Foto: IMAGO / Claus Bergmann

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Oberliga Hamburg
Altona 93
SC Victoria
Niend. TSV
Dassendorf

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Oberliga Hamburg zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Oberliga Hamburg: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

Altona 93
Trainer: Jan-Philipp Rose
Zugänge: Tom Müller (ETSV Hamburg), Abdul Gafar Rauf (ETSV Hamburg), Johann Walter (Altona 93), Peer Ewerbeck (Altona 93 II), Emin Leon Brobbey (FK Nikola Tesla), Benedict Klimmek (FC Eddersheim), Colin Haupt (TuS Dassendorf), Arien Abazi (Altona 93), Jan-Philipp Rose (ETSV Hamburg), Hubertus Reinecke (ETSV Hamburg), Victor Schmidtner (FC St. Pauli ), Luis Jahraus (ETSV Hamburg), Benedict Chandra (1. SC Göttingen 05), Maximilian Kofi Konadu Addai (TSV Sasel), Michael Kobert (TuS Dassendorf), Evailton Braima Martins Fernandes (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Fyn Lewinski (VfB Lübeck), Lawrence Schön (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Ehsan Sayami (Altona 93), Julian Böcker (Altona 93), Muhamed Ajruli (ETSV Hamburg), Marijo Saric (TuRa Harksheide II)
Abgänge: Nikolas Wulf (FC Kilia Kiel), Elmin Mekic (Lüneburger Sport-Klub Hansa), Rasmus Tobinski (SC Weiche Flensburg 08), Moritz Bennet Grosche (SV Todesfelde), Emmanuel Ntsiakoh (VfB Lübeck), Marcell Sobotta (Oldenburger SV 1865), Michel Dorow (TSV Buchholz 08), Philip Stefaniuk (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Deniz Yilmaz (VfB Lübeck), Emmanuel Appiah (VfB Lübeck), Stephan Wemakor (Eimsbütteler TV), Keenon Christopher Johannes Erfurth (SV Eichede), Moritz Göttel (Vereinslos), Abdul Koudousse Saibou (Vereinslos), Nils Brüning (Vereinslos)

Concordia Hamburg
Trainer: Baris Saglam
Zugänge: Kadere Toni Sitou (VfL Lohbrügge), Arima Kosei (Hamm United FC), Justice Jacob (Sport-Club Eilbek), Minseo Cho (Niendorfer TSV), Ephrahim Kofi Asante (FK Nikola Tesla), Mihai-Vladut Bitez (Rahlstedter SC), Caleb Kakra Awuah (HT 16), Jan Schrage (SV Rugenbergen), Jan-Filipp Schulz (Imst (Österreich)), Mohamed Aziz Ghazouani (Hamburger SV IV), Francis Amponsah (Hetlinger MTV), Sandro Cassama Mendes Almeida (Sport-Club Eilbek)
Abgänge: Maurice Fiedler (Rahlstedter SC), Jeremy Cristovao Mata Seta (FC Teutonia 05 Ottensen), Diego Larralde Berendsohn (Xavier Gold Rush (USA)), Ricardo Medina (FC Süderelbe), Osman Celik (Dersimspor Hamburg II), Ibrahim Turay (FC Süderelbe II), Christian Gruhne (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Ishmael Schubert-Abubakari (ETSV Hamburg), Jeffrey Agyemang Agyemang (ETSV Hamburg), Ali Malekzadah (VfL Lohbrügge)

ETSV Hamburg
Trainer: Manuel Demir
Zugänge: Maksym Khlan (BFSV Atlantik 97), Daniel Witt (FK Nikola Tesla), Niklas Kiene (FK Nikola Tesla), Agyekum Kufour Jamborek (FK Nikola Tesla), Ognjen Lukic (FC Eintracht Norderstedt II), Makoto Ayano (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Antonio Simonovic (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Taiki Iimura (Rikkyo Universität), Anton Lattke (TSV Sasel), Takuro Mohara (TBS Pinneberg), Mohammad Amir Mohammadi (TBS Pinneberg), Melvin Rode (FC Eintracht Norderstedt II), Mohamed Khalil (TuRa Harksheide), Dennis Weinhauer (FK Nikola Tesla), Ishmael Schubert-Abubakari (Concordia Hamburg), Jan Wansiedler (Heider SV), Nikita Marusenko (BSV Rehden), Terje Scheffel (FK Nikola Tesla), Elijah-Abankwa Ceesay (Hamburger SV III), Lovelys Enoch Armah (JFV Lübeck), Kewin Karol Przybycin (JFV Lübeck), Mete Nuri Tonyali (FK Nikola Tesla), Gabriel Oliveira da Silva (FK Nikola Tesla), Gedion Owusu Wedemeyer (FK Nikola Tesla), Hayato Nakazawa (Niigata University of Health & Welfare (Japan)), Michael Ening (FC Türkiye Wilhelmsburg), Jeffrey Agyemang Agyemang (Concordia Hamburg), Mete Nuri Tonyali (Niendorfer TSV), Ede Mika Zimmermann (FK Nikola Tesla), Joel Morkeh (FC Türkiye Wilhelmsburg)
Abgänge: Timo Cristopher Ludwig (HafenCity FC), Eugenio Junior Lopes (FC Süderelbe), Tom Müller (Altona 93), Brandolf Duah (SC Weiche Flensburg 08), Nick Selutin (SC Weiche Flensburg 08), Abdul Gafar Rauf (Altona 93), Blerim Qestai (FC Süderelbe), Luke Sendzik (FC Süderelbe), Vedat Düzgüner (USC Paloma), Can Kömürcü (FC Süderelbe), Ridel Varela Monteiro (TuS Dassendorf), Andy Appiah (TuS Dassendorf), Maksym Khlan (BFSV Atlantik 97), Muhamed Ajruli (FC Teutonia 05 Ottensen), Jan-Philipp Rose (Altona 93), Hubertus Reinecke (Altona 93), Luis Jahraus (Altona 93), Dave Ceesay (FC Eintracht Norderstedt), Alexander Borck (TSV Buchholz 08), Erolind Krasniqi (SC Weiche Flensburg 08), David Jendrzej (1. FC Phönix Lübeck), Dominik Akyol (FC Süderelbe), Jasmin Huremovic (ASV Bergedorf 85), Lennart Appe (Vereinslos), Marius Wilms (Vereinslos), Morten Wahl (Vereinslos), Ogechika Heil (Vereinslos), Frederick Tobias Lorenzen (Vereinslos), Jan Kämpfer (Vereinslos), Muhamed Ajruli (Altona 93)

FC Eintracht Norderstedt II
Trainer: Tony Heine
Zugänge: Florian Meier (FC Eintracht Norderstedt), Issa Safer (FC Eintracht Norderstedt), Bennet Alexander Rotetzki (Lüneburger Sport-Klub Hansa), Volodymyr Kryvenda (BFSV Atlantik 97), Kelvin Adu-Yeboah (FC Eintracht Norderstedt), Mats Jonathan Klinko (FC Eintracht Norderstedt), Asongafac Enoch Ulrich Anou (TuRa Harksheide), Daniel Schkarlat (TuRa Harksheide)
Abgänge: Mamadou Djalo (FC St. Pauli II), Erdogan Pini (FK Nikola Tesla), Sven Schneppel (FK Nikola Tesla), Ognjen Lukic (ETSV Hamburg), Melvin Rode (ETSV Hamburg), Anil Orhan (FC Union Tornesch), Sepehr Nikroo (FK Nikola Tesla), Haçi Gündogan (FK Nikola Tesla), Leon Packheiser (FK Nikola Tesla)

FC Süderelbe
Trainer: Stefan Arlt
Zugänge: Eugenio Junior Lopes (ETSV Hamburg), Simon Heinbockel (SC Victoria), Blerim Qestai (ETSV Hamburg), Luke Sendzik (ETSV Hamburg), Can Kömürcü (ETSV Hamburg), Emmanuel Adossi (Dersimspor Hamburg), Ricardo Medina (Concordia Hamburg), Kaito Oinishi (FK Nikola Tesla), Lennox Finn Anton Trampert (TuS Osdorf), Mauro Leandro Alcaraz Paramidani (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Benjamin Lucht (Eimsbütteler TV), Dominik Akyol (ETSV Hamburg), Nino Simsek (1. FC Phönix Lübeck II)
Abgänge: Anton Ludolf Johann Graf von und zu Westerholt U. Gysenberg (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Hassan Zarei (pausiert), Francois Bos (VfB Lübeck), Fabio Parduhn (TBS Pinneberg), Theodoros Ganitis (TBS Pinneberg), Anis Cosovic (Harburger TB), Felix Burdzik (Ziel unbekannt), Yigit Yagmur (FC Türkiye Wilhelmsburg), Samuel Louca (Ziel unbekannt), Daris H. Mehmedovic (Dersimspor Hamburg), Alwin Weber (TSG Sprockhövel)

FC Teutonia 05 Ottensen
Trainer: Mehdi Saeedi-Madani
Zugänge: Linus Maximilian Schmitt (FC Union Tornesch), Noah-Ali Musse Osman (FC Türkiye Wilhelmsburg), Leif Thele (TSV Sasel), Amed Ormangören (FC Türkiye Wilhelmsburg), Stefan Agyare (TuS Osdorf), Adrian Arda Cifci (Altona 93), Pedro Gomes Dos Santos (FC Türkiye Wilhelmsburg), Joe Thomas Gillessen (FK Nikola Tesla), Muhamed Ajruli (ETSV Hamburg), Jeremy Cristovao Mata Seta (Concordia Hamburg), Marat Alibayev (Eimsbütteler TV U17), Marat Alibayev (Eimsbütteler TV), Lasse Lader (TSV Buchholz 08), William Karl Moje (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Sherif Al-Amin Adebayo Mustapha Jinadu (Eimsbütteler TV II), Fawaz Kassimou (FK Nikola Tesla)
Abgänge: Kartik Sharma (VfL Lohbrügge), Ryusei Abe (TuS Dassendorf), Elia Boachie Boakye (TuS Dassendorf), Joel Osei Szillat (Rahlstedter SC), Maximilian Sieg (Unbekannt), Arbes Tahirsylaj (Unbekannt), Noah Dahaba (Unbekannt), Maximilian Sieg (SV Krupunder/Lohkamp), Noah Dahaba (Lüneburger Sport-Klub Hansa), Malik Salim Daniel Schorsch (Groß Flottbeker SpVgg), Caner Levent Bektas (TuS Dassendorf), Abednego Daams (Meiendorfer SV), Makan Akpinar (Hamm United FC), Harif Adam (Vereinslos), Soobin Jung (Vereinslos), Justin Bollmann (TuS Finkenwerder)

FK Nikola Tesla
Trainer: Erdogan Pini
Zugänge: Jörn Großkopf (FC Eintracht Norderstedt), Erdogan Pini (FC Eintracht Norderstedt II), Sven Schneppel (FC Eintracht Norderstedt II), Elian Alexander Clasen (TBS Pinneberg), Mohamed Abdelhamid Youssef Abdelhamid Sabah (Eimsbütteler TV II), Jordan Jeremiah Brown (TuS Dassendorf), Baran Baybarz (VfL Lohbrügge), Patrick Tiedje (Düneberger SV), Damian Lee Justin Ilic (Hamburger SV III), Riku Deguchi (SSV Rantzau Barmstedt), Mustafa Ercetin (SV Halstenbek-Rellingen), Sepehr Nikroo (FC Eintracht Norderstedt II), Alexandros Ignatiadis (Hamm United FC), Jannik Lennart Kuhn (FC Germania Okriftel), Haçi Gündogan (FC Eintracht Norderstedt II), Leon Packheiser (FC Eintracht Norderstedt II), Fatih Umurhan (FC Türkiye Wilhelmsburg), Kaan Cankaya (SV Halstenbek-Rellingen), Salih Mustafa Tahhan (SV Halstenbek-Rellingen), Shabane Sanni (FSV Geesthacht), Abdalla Mountari (FC Türkiye Wilhelmsburg), Belal Ahmadi (TuS Holstein Quickborn), Josiah-Frimpong Basoah (ASV Hamburg)
Abgänge: Joe Thomas Gillessen (FC Teutonia 05 Ottensen), Slobodan Vujovic (SSV Rantzau Barmstedt), Jeremy Daniel Polomski da Silva Danif (SC Condor Hamburg), Emin Leon Brobbey (Altona 93), Finn Fenske (TSV Sasel), Timon Jannik Engelmann (Barsbütteler SV), Kaito Oinishi (FC Süderelbe), Daniel Witt (ETSV Hamburg), Amir Ahmadi (Niendorfer TSV), Elija Facundo Sinemus (HEBC Hamburg), Mustafa Erdinc Asar (FC Voran Ohe), Jeffrey Ekue Mensah (FC Voran Ohe), Sop Ouandie Pa Ngassi Diallo (FC Süderelbe II), Niklas Kiene (ETSV Hamburg), Agyekum Kufour Jamborek (ETSV Hamburg), Mehmet Necati Agdan (VfR Neumünster), Dennis Weinhauer (ETSV Hamburg), Terje Scheffel (ETSV Hamburg), Mete Nuri Tonyali (ETSV Hamburg), Gabriel Oliveira da Silva (ETSV Hamburg), Gedion Owusu Wedemeyer (ETSV Hamburg), Ephrahim Kofi Asante (Concordia Hamburg), Fawaz Kassimou (FC Teutonia 05 Ottensen), Ede Mika Zimmermann (ETSV Hamburg), Alan Dudiev (BFSV Atlantik 97)

HEBC Hamburg
Trainer: Philipp Obloch
Zugänge: Oskar Maxim Lenz (Germania Walsrode), Bob-Ignatius Adeh (SV Hemelingen), Magnus Alexander Nagel (Niendorfer TSV), Meraja Magens (SV Lieth), Elija Facundo Sinemus (FK Nikola Tesla), Kalle Plöchinger (TuS Dassendorf), Oliver Schwarz (VfB Fortuna Chemnitz), Phillip Onnen (VfL Oldenburg)
Abgänge: Raoul Bouveron (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Hendrik Diekmann (Karriereende), Roman Doempke (Karriereende), Robin Schmidt (Karriereende), Michele Scalzi (TSV Sasel), Hendrik Diekmann (SV Hage)

HT 16
Trainer: Erdinc Örün
Zugänge: Emmanuel Schlas (TSV Sasel), Benito Boamah (Walddörfer SV), Jazeb Shajan Khokar (Walddörfer SV), Mattia Maggio (TuS Dassendorf), Kerim Gemil Carolus (TuS Dassendorf), Zhi-Gin Andreas Lam (TuS Dassendorf), Soheil Begsade (FC Eintracht Norderstedt), Marvin Sinan Büyüksakarya (TuS Dassendorf)
Abgänge: Valentin Zalli (FC Ahrensburg), Ubeydullah Özbek (Rahlstedter SC), Rick Hess (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Milad Akin (FC Türkiye Wilhelmsburg), Furkan Berat Gökmen (Karriereende), Caleb Kakra Awuah (Concordia Hamburg)

Niendorfer TSV
Trainer: Ali-Reza Farhadi
Zugänge: Leandro Kreit Casale (), Alpay Can Altuntas (TSV Buchholz 08), Lewis Osei Agyemang (Bramfelder SV), Amir Ahmadi (FK Nikola Tesla), Julian Quack (TuS Holstein Quickborn), Tim Spieckermann (Holstein Kiel U23 II), Arda Köse (Niendorfer TSV), Yoshiya Okawa (Launceston City FC (Australien)), Finn Fabian Hanke (SC Condor Hamburg), Bruno Jul Broocks (Niendorfer TSV), Maximilian Ofosu (1. FC Phönix Lübeck II)
Abgänge: Lennart Konstantin Henry Merkle (USC Paloma), Björn Dohrn (VfR Horst), Joris Bast Mohr (Rahlstedter SC), Enrique Alarcon Stark (SC Victoria), Lennard Heiduck (VfB Lübeck), Joseph Noha Akugue (Eimsbütteler TV), Minseo Cho (Concordia Hamburg), Noah Ariss Alao Fary (Eintracht Lokstedt), Komlan Sage Enos Aholy (Vereinslos), Jamal Ibrahim Boden (Vereinslos), Jonas Erik Tremmel (Vereinslos), Noha Madimba Katanga (Vereinslos), Kristof-Alexander Köhler (Niendorfer TSV II), Stefanos Pataletis (Vereinslos), Berksan Sekerci (Vereinslos), Leon Henk (Vereinslos), Gian-Luca Graefe (Vereinslos), Mete Nuri Tonyali (ETSV Hamburg), Gian-Luca Graefe (TuS Germania Schnelsen)

SC Victoria
Trainer: Sascha Bernhardt
Zugänge: Mamudou Cole (FC Eintracht Norderstedt), Henry Riebau (FC Eintracht Norderstedt), Mika Finner (Walddörfer SV), Kalle Bensch (Eimsbütteler TV), Maximilian Sergio Musci (SV Todesfelde), Len Aike Strömer (TuS Dassendorf), Enrique Alarcon Stark (Niendorfer TSV), Kalle Bensch (Eimsbütteler TV II), Aquilis Seidi (FC Eintracht Norderstedt), Mamudou Cole (FC Eintracht Norderstedt), Henry Riebau (FC Eintracht Norderstedt), Aaron Schneider (Holstein Kiel)
Abgänge: Dennis Bergmann (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Simon Heinbockel (FC Süderelbe), Luca David Ernst (TSV Sasel), Paul Matthis Fröhlich (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Franz Golo Lechel (SV Bergstedt), Josh Levy Tietje (SC Victoria II), Jordi Bremer (Unbekannt), Luca Joel Palzer (FC Eintracht Norderstedt), Jordi Bremer (Meiendorfer SV)

SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Trainer: Ümit Taytanli, Gökhan Acar
Zugänge: Yannik Nuxoll (TuS Dassendorf), Johann von Knebel (TuS Dassendorf), Okan Adil Kurt (TuS Dassendorf), Caspar Lovis Kremberg (TuS Dassendorf), Maximilian Peter Grünberg (TuS Dassendorf), Philip Stefaniuk (Altona 93), Christian Degener (FC Türkiye Wilhelmsburg), Christian Gruhne (Concordia Hamburg), Aytunc Isik (SV Halstenbek-Rellingen), Uchechukwu Joshua Dimgba John (Walddörfer SV), Yusuf Leon Asif (Walddörfer SV), Sajad Al-Furati (SC Vorwärts/Wacker Billstedt II), Hemal Razaqi (SC Victoria II), Alex Da Graca Marques (Hamburger SV II)
Abgänge: Ali Kurt (SV Eichede), Michel Frank Hans Dieter Netzbandt (FC Türkiye Wilhelmsburg), Luis Hacker (FC Türkiye Wilhelmsburg), Antonio Simonovic (ETSV Hamburg), Leon Mundhenk (FC Türkiye Wilhelmsburg), Evailton Braima Martins Fernandes (Altona 93), William Karl Moje (FC Teutonia 05 Ottensen), Bujar Sejdija (unbekannt), Lawrence Schön (unbekannt), Emrah Kerim Ates (unbekannt), Derrick Duah (unbekannt), Mauro Leandro Alcaraz Paramidani (FC Süderelbe), Lawrence Schön (Altona 93), Bujar Sejdija (TBS Pinneberg)

TBS Pinneberg
Trainer: Florian Rammer
Zugänge: Fabio Parduhn (FC Süderelbe), Theodoros Ganitis (FC Süderelbe), Ferdan Rafael Erdogan (Hetlinger MTV), Kazusanosuke Ikeda (SV Eichede), Bujar Sejdija (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Mohamed Kaba (SV Halstenbek-Rellingen)
Abgänge: Elian Alexander Clasen (FK Nikola Tesla), Takuro Mohara (ETSV Hamburg), Niklas Hoffmann (Hetlinger MTV), Mohammad Amir Mohammadi (ETSV Hamburg), Islam Dudaev (SG Dynamo Schwerin II)

TSV Buchholz 08
Trainer: Christoph Behrens, Marco Spangenberg
Zugänge: Marco Spangenberg (SG Estetal), Alexander Borck (ETSV Hamburg), Michel Dorow (Altona 93), Luca Heinbockel (FC Süderelbe II), Leon Fabian Löffke (Harburger Sportclub), Benedikt Evangelos Georgiou (TSV Elstorf), Ben Bachorz (Pausiert), Yekang Jin (FC Eintracht Norderstedt), Dominik Fornfeist (TSV Heidenau), Luca Vollmert (SC Vorwärts Wacker)
Abgänge: Jan Matthees (TuS Harsefeld), Mats Bennet Haase (Dersimspor Hamburg), Alpay Can Altuntas (Niendorfer TSV), Lasse Lader (FC Teutonia 05 Ottensen), Leandro Mendes Tavares (FC Süderelbe II), Yago Sun Nikolaus Hahne (Vereinslos), Ernesto Keisef (Vereinslos)

TSV Sasel
Trainer: Jan Holger Ramelow
Zugänge: Luca David Ernst (SC Victoria), Simon Noel Flandrin (Rahlstedter SC), Finn Fenske (FK Nikola Tesla), Michele Scalzi (HEBC Hamburg), Christ-Nissi Mokrane Sou (Walddörfer SV), Leonard Mai (Eimsbütteler TV), Marcus Coffie (TuS Dassendorf), Tanju Gülüm (SV Drochtersen/Assel II), Kevin David Steven Lohrke (Vereinslos), Mansour Abdulaye Bamba (1. FC Phönix Lübeck II)
Abgänge: Leif Thele (FC Teutonia 05 Ottensen), Emmanuel Schlas (HT 16), Maximilian Kofi Konadu Addai (Altona 93), Anton Lattke (ETSV Hamburg), Selim Ajkic (VfB Lübeck), Marius Joachim Mohr (Unbekannt), Nick Johann Hoffmann (Eimsbütteler TV), Christ-Nissi Mokrane Sou (Rahlstedter SC)

TuRa Harksheide
Trainer: Jörg Schwarzer
Zugänge: Nico Rybka (Altona 93), Touré-Jonas Schmerberg (Niendorfer TSV), Farhad Khalaf (Niendorfer TSV), Mauro Luis Alberto Rojas Figueredo (Hamburger SV III), Tim Schröder (SV Halstenbek-Rellingen), Arne Böttcher (Kaltenkirchener Turnerschaft), Yendrick Wahl (MTV Treubund Lüneburg), Elioenai Kukanda (FC Eintracht Norderstedt), Leandro Mirelli (FC Eintracht Norderstedt), Ben Luca Massanet Andreu (ETSV Fortuna Glückstadt), Noah Larson Reicherz (Altona 93), Luca Freese (Tiki Tacker Fußball Freunde)
Abgänge: Cristopher Andree Rieder Lazo (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Mohamed Khalil (ETSV Hamburg), Olgherto Balliu (SpVgg Greuther Fürth II), Adrian Sousa (Groß Flottbeker SpVgg), Asongafac Enoch Ulrich Anou (FC Eintracht Norderstedt II), Leopold Brünnler (SV Halstenbek-Rellingen), Daniel Schkarlat (FC Eintracht Norderstedt II)

TuS Dassendorf
Trainer: Oliver Zapel
Zugänge: Oliver Zapel (Vereinslos), Lucas Irmler (SV Eichede), Ryusei Abe (FC Teutonia 05 Ottensen), Elia Boachie Boakye (FC Teutonia 05 Ottensen), Ridel Varela Monteiro (ETSV Hamburg), Jasper Rump (SV Drochtersen/Assel), Andy Appiah (ETSV Hamburg), Artem Diachun (FC Eintracht Norderstedt), Manuel Farrona-Pulido (VfB Lübeck), Noah Hasch (Rotenburger SV II), Max Anton Knappe (Walddörfer SV), Obinna Iloka (SC Weiche Flensburg 08), Ben Breustedt (JFV Lübeck), Jens Nicolas Wollesen (SV Eichede), Kristian Bako (1. SC 1911 Heiligenstadt), Caner Levent Bektas (FC Teutonia 05 Ottensen), Adam Schmidt (JFV Lübeck), Max Sprang (1. FC Phönix Lübeck), Nino Dhrami (TuS Dassendorf II), Max Düwel (SG Sonnenhof Großaspach)
Abgänge: Özden Kocadal (FC Eintracht Norderstedt), Kristof Kurczynski (SV Curslack-Neuengamme), Len Aike Strömer (SC Victoria), Yannik Nuxoll (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Niklas Pietruschka (VfL Lohbrügge), Colin Haupt (Altona 93), Maximilian Thilo Dittrich (FC Voran Ohe), Selcuk Rinal (Türkischer SV Lübeck), Max Kruse (BSV Dersim 1993 II), Tim Aldag (SC Schwarzenbek), Bekim Rinik Carolus (Karriereende), Tobias Braun (Karriereende), Mattia Maggio (HT 16), Kerim Gemil Carolus (HT 16), Zhi-Gin Andreas Lam (HT 16), Michael Kobert (Altona 93), Johann von Knebel (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Okan Adil Kurt (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Caspar Lovis Kremberg (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Maximilian Peter Grünberg (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Kalle Plöchinger (HEBC Hamburg), Jim Louis Archibald Franke (SV Curslack-Neuengamme), Karim Ay (Eimsbütteler TV), Marcus Coffie (TSV Sasel), Erciyes Firat Palo (Eimsbütteler TV), Max Wendt (Eimsbütteler TV), Lukas Dresbach (Holstein Kiel), Nathanael Kukanda (RSV Eintracht 1949), Jordan Jeremiah Brown (FK Nikola Tesla), Marvin Sinan Büyüksakarya (HT 16), Henrik Dettmann (Vereinslos), Gianluca Babuschkin (Vereinslos), Julian Robin von Haacke (Vereinslos), Martin Harnik (Vereinslos), Ashton-Phillip Shawn Götz (Vereinslos)

USC Paloma
Trainer: Marius Nitsch
Zugänge: Lennart Konstantin Henry Merkle (Niendorfer TSV), Til Küffner (Polizei SV Union Neumünster), Tim Möller (Polizei SV Union Neumünster), Lukas Raphael (Eimsbütteler TV II), Vedat Düzgüner (ETSV Hamburg)
Abgänge: Luca Simon Albrecht (), Yannick Albrecht (), Jonas Burose (), Jon Bennet Goedeke (), Laurens Inkuletz (), Lion Mandelkau (), Marco Andre Schroeder (), Jonas Marschner ()

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