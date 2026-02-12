Oberliga Hamburg: Alle Testspiele bis zum Ligastart

Hamburg: Die Oberliga-Testspiele in der Übersicht. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Zum 20. Februar 2026 soll die Oberliga Hamburg wieder starten - und bis dahin stehen noch einige Testspiele an. Planmäßig soll sogar am 18. Februar noch der letzte Test über die Bühne gehen. FuPa präsentiert euch alle Testspiele, Ergebnisse und Torschützen samt Kurz-Zusammenfassung für den jeweiligen Tag, der Artikel wird also laufend aktualisiert.

Für die TuS Dassendorf lief erstmals Max Kruse aus, doch das Spiel beim ambitionierten Regionalliga-Klub SV Drochtersten/Assel ging klar verloren - mehr hier ! Außerdem glich der USC Paloma bei der U19 des Eimsbütteler TV zweimal aus.

Eimsbütteler TV (U19) – USC Paloma 2:2

Schiedsrichter: Valentin Jakob Geiger

Tore: 1:0 Zülfü Kahn Demirbag (17.), 1:1 Moritz Maximilian Niemann (42.), 2:1 Romeo Blekic (45.), 2:2 Aulon Lekaj (57.)

Die Oberliga-Testspiele am Donnerstag, 12. Februar 2026

Am Donnerstag spielten so viele Oberliga-Klubs wie lange nicht, schließlich bremste die Witterung alle Vereine aus. Während der ETSV Hamburg gegen Altona 93 überzeugte - mehr hier -, verloren HEBC Hamburg, Nikola Tesla und der SC Victoria. Die anderen Teams zeigten sich in Torlaune, allerdings spielte der TSV Buchholz beispielsweise nur gegen einen Bezirksligisten.

SC Victoria – SV Todesfelde 0:1

Schiedsrichter: André Becker

Tore: 0:1 Morten Liebert (3.)

FC Union Tornesch – HEBC Hamburg 2:1

Schiedsrichter: Timo Rehder

Tore: 1:0 Justin Morten Elling (44.), 2:0 Tim Eberle (51.), 2:1 Robert Schick (54. Foulelfmeter)

ETSV Hamburg – Altona 93 6:2

Schiedsrichter: Furkan Cevdet Vardar (Hamburg)

Tore: 1:0 Can Kömürcü (23.), 1:1 Gianluca Przondziono (26.), 2:1 Luis Jahraus (31.), 2:2 Alaka-Rodrigue Stephan Wemakor (41.), 3:2 Dominik Akyol (52.), 4:2 Muhamed Ajruli (60.), 5:2 Marius Wilms (84.), 6:2 Marius Wilms (86.)

HT 16 – SC Condor Hamburg 4:0

Schiedsrichter: Mario Schirmer (Hamburg)

Tore: 1:0 Burak Hüseyin Keskin (38.), 2:0 Elyesa-Kamil Pekin (43.), 3:0 Caleb Kakra Awuah (54.), 4:0 Valentin Zalli (82.)

FC Süderelbe – FC Türkiye Wilhelmsburg 3:1

Schiedsrichter: Marvin Repke

Tore: 0:1 Viktor Hugo Cadilhe Branco (5.), 1:1 Fabio Parduhn (15.), 2:1 Theodoros Ganitis (84.), 3:1 Osman Güraltunkeser (84.)

FK Nikola Tesla – MTSV Hohenwestedt 2:3

Schiedsrichter: Valentin Jakob Geiger

Tore: 1:0 Mehmet Necati Agdan (4. Foulelfmeter), 1:1 Mehmet Necati Agdan (8. Eigentor), 1:2 Jannes Dolling (35.), 2:2 Ede Mika Zimmermann (39.), 2:3 Tjark Struve (49.)

TSV Buchholz 08 – Buchholzer FC 9:1

Schiedsrichter: Johannes Mayer-Lindenberg

Tore: 1:0 Phil Noah Wyludda (6.), 2:0 Phil Noah Wyludda (17.), 3:0 Mahmoud Haidar (19.), 4:0 Patrick Böhmker (28.), 5:0 Till Strohbehn (69.), 6:0 Jakob Schulz (71.), 7:0 Jakob Schulz (74.), 8:0 John-Ruben Cassel (87.), 9:0 Till Strohbehn (89.), 9:1 Maximilian Haar (90.) Die Oberliga-Testspiele am Freitag, 13. Februar 2026

