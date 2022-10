Oberliga: Hamborn 07 gewinnt in Sonsbeck und verlässt den Keller SV Sonsbeck erwartet in der Oberliga die Sportfreunde Hamborn, der SC Union Nettetal den VfB 03 Hilden!

In der Oberliga Niederrhein steht die nächste Englische Woche an. Am Samstag haben die Sportfreunde Hamborn durch einen Sieg in Sonsbeck vorerst die Abstiegszone verlassen. Pascal Weber sorgte außerdem dafür, dass der VfB 03 Hilden beim SC Union Nettetal gewonnen hat.

Hier gibt es alle Informationen zum Spieltag.