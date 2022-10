Oberliga: Gonsenheim hat die passenden Stellschrauben gedreht Seit der Auftaktpleite in Eisbachtal zeigt die Formkurve nach oben, nun kommt es zum Rückspiel

Mainz . Es war das eine Spiel in dieser Saison, mit dem Anouar Ddaou richtig unzufrieden war. „Wir müssen an vielen Schrauben drehen“, sagte der Trainer des SV Gonsenheim nach der 2:3-Pleite zum Oberliga-Auftakt bei den Sportfreunden Eisbachtal. Und fand offenbar die jeweils passenden Schraubenschlüssel, denn seither zeigt die Formkurve steil nach oben. Von zehn Ligaspielen ging nur noch eines verloren, im Pokal hält sich der SVG auch mit Torwart-Rotation schadlos. In Rüssingen und bei der SG Meisenheim (jeweils 4:0) wurden die Ersatzkeeper Andrej Juric und Kevin Wieszolek für ihre Trainingsleistungen belohnt, die klare Nummer eins, Paul Simon, geschont.