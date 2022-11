Oberliga: Gonsenheim gegen »Unberechenbare« SV spielt auswärts gegen Pfeddersheim+++ Klassenerhalt so gut wie sicher

Mainz . Sechs Spiele stehen für den SV Gonsenheim noch in der Hauptrunde der Oberliga an. Dann sollte der Sprung in die Meisterrunde samt sicherem Klassenerhalt eingetütet sein. Zweifel bestehen keine mehr, bei zwölf Zählern Vorsprung auf das erste Team unter dem Strich. Und das ist die TSG Pfeddersheim, Samstag (15.30 Uhr) der Gastgeber im Rheinhessen-Duell.

Bei optimalem Verlauf können die Gonsenheimer noch dieses Jahr, neben der Pokal-Vorschlussrunde (Viertelfinale: 23. November in Hermersberg), ihr Saisonziel eintüten. Wobei Anouar Ddaou vor den Wormsern warnt. Bei ihrem 1:3 in Engers, mit dem SVG-Trainer unter den Zuschauern, hätte die TSG mindestens einen Punkt verdient gehabt. Auch der Gonsenheimer 2:1-Sieg gegen Pfeddersheim in der Hinrunde hätte ebenso gut anders herum ausgehen können.

„Das ist ein Muster, das sich wie ein roter Faden durch ihre Saison zieht“, sagt Ddaou, „und am Wochenende kann das gern noch so bleiben. Wir wollen uns weiter von ihnen absetzen. Aber sie sind unberechenbar.“ Trainer Daniel Wilde greife immer wieder zu anderen Herangehensweisen, ist in Sachen Formationen ebenso wechselhaft wie die TSG bei ihren Ergebnissen. Der in Mainz (05, Schott, Marienborn) bestens bekannte Patrick Huth bringt Tempo und Dribbelstärke in die Pfeddersheimer Angriffe. Aber Offensivqualität hat der SVG selbst genug, nur der TSV Schott schoss mehr Tore. Daniel Bienek (Sprunggelenk schmerzt) und Jonah Wolf (Schambeinentzündung) fehlen.