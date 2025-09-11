 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Oberliga-Gipfeltreffen: Zweiter VfR Aalen erwartet Ersten VfR Mannheim

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 8. Spieltags

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
Villingen
1. Göpp. SV
Karlsruhe II
Denzlingen

Die Lage in der Oberliga Baden-Württemberg spitzt sich zu: VfR Mannheim bleibt als einziger ungeschlagener Tabellenführer auf Kurs, dahinter will VfR Aalen den Anschluss halten. Beide Teams treffen nun aufeinander. Interessant dürfte auch das Duell zwischen dem 1. Göppinger SV und dem FSV Hollenbach werden. Wie endet das Match? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa hier mit.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
14:00live

FC Denzlingen (6 Punkte, Platz 14) empfängt Aufsteiger Türkspor Neckarsulm (8 Punkte, Platz 11). Denzlingen will den Abstand zum Mittelfeld verringern, Neckarsulm Punkte für einen Sprung in die obere Tabellenhälfte sammeln.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
14:00live

TSG Backnang (8 Punkte, Platz 12) empfängt 1. CfR Pforzheim (15 Punkte, Platz 4). Pforzheim möchte die Verfolgerrolle nutzen, Backnang will mit einem Heimsieg die eigene Position stabilisieren.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
14:00live

SV Oberachern (11 Punkte, Platz 5) trifft auf TSV Essingen (16 Punkte, Platz 3). Essingen strebt einen Sieg an, um den Druck auf VfR Mannheim und VfR Aalen aufrechtzuerhalten, Oberachern will das Mittelfeld festigen.

---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
14:00live

Der 1. Göppinger SV (8 Punkte, Platz 10) empfängt FSV Hollenbach (9 Punkte, Platz 7). Beide Teams wollen mit einem Sieg die Platzierung im Mittelfeld verbessern.

Wie endet das Match? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa hier mit.

---

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
15:00live

FC Normannia Gmünd (5 Punkte, Platz 16) empfängt Karlsruher SC II (6 Punkte, Platz 15). Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.

---

Sa., 13.09.2025, 15:30 Uhr
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
15:30live

SSV Reutlingen (9 Punkte, Platz 8) empfängt FC Nöttingen (7 Punkte, Platz 13). Reutlingen will den Sprung in die obere Tabellenhälfte schaffen, Nöttingen Punkte für die Stabilisierung im Mittelfeld holen.

---

Sa., 13.09.2025, 15:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
15:30

FV Ravensburg (10 Punkte, Platz 6) empfängt FC 08 Villingen (8 Punkte, Platz 9). Beide Teams wollen mit einem Sieg den Abstand zur Spitzengruppe verringern und den Mittelfeldbereich festigen.

---

Sa., 13.09.2025, 15:30 Uhr
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
15:30live

VfR Aalen (17 Punkte, Platz 2) empfängt Tabellenführer VfR Mannheim (19 Punkte, Platz 1). Spitzenreiter Mannheim möchte die Ungeschlagen-Serie ausbauen, Aalen Punkte sammeln, um die Tabellenspitze im Visier zu behalten.

---

Sa., 13.09.2025, 15:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
15:30

FSV 08 Bietigheim-Bissingen (4 Punkte, Platz 17) trifft auf Aufsteiger Türkischer SV Singen (4 Punkte, Platz 18). Beide Kellerkandidaten stehen unter Druck und benötigen dringend Punkte im Abstiegskampf.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 011.9.2025, 11:00 Uhr
Timo BabicAutor