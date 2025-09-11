Oberliga-Gipfeltreffen: Zweiter VfR Aalen erwartet Ersten VfR Mannheim

Die Lage in der Oberliga Baden-Württemberg spitzt sich zu: VfR Mannheim bleibt als einziger ungeschlagener Tabellenführer auf Kurs, dahinter will VfR Aalen den Anschluss halten. Beide Teams treffen nun aufeinander. Interessant dürfte auch das Duell zwischen dem 1. Göppinger SV und dem FSV Hollenbach werden. Wie endet das Match? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa hier mit.
---
FC Denzlingen (6 Punkte, Platz 14) empfängt Aufsteiger Türkspor Neckarsulm (8 Punkte, Platz 11). Denzlingen will den Abstand zum Mittelfeld verringern, Neckarsulm Punkte für einen Sprung in die obere Tabellenhälfte sammeln.
---
TSG Backnang (8 Punkte, Platz 12) empfängt 1. CfR Pforzheim (15 Punkte, Platz 4). Pforzheim möchte die Verfolgerrolle nutzen, Backnang will mit einem Heimsieg die eigene Position stabilisieren.
---
SV Oberachern (11 Punkte, Platz 5) trifft auf TSV Essingen (16 Punkte, Platz 3). Essingen strebt einen Sieg an, um den Druck auf VfR Mannheim und VfR Aalen aufrechtzuerhalten, Oberachern will das Mittelfeld festigen.
---
Der 1. Göppinger SV (8 Punkte, Platz 10) empfängt FSV Hollenbach (9 Punkte, Platz 7). Beide Teams wollen mit einem Sieg die Platzierung im Mittelfeld verbessern.
---
FC Normannia Gmünd (5 Punkte, Platz 16) empfängt Karlsruher SC II (6 Punkte, Platz 15). Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.
---
SSV Reutlingen (9 Punkte, Platz 8) empfängt FC Nöttingen (7 Punkte, Platz 13). Reutlingen will den Sprung in die obere Tabellenhälfte schaffen, Nöttingen Punkte für die Stabilisierung im Mittelfeld holen.
---
FV Ravensburg (10 Punkte, Platz 6) empfängt FC 08 Villingen (8 Punkte, Platz 9). Beide Teams wollen mit einem Sieg den Abstand zur Spitzengruppe verringern und den Mittelfeldbereich festigen.
---
VfR Aalen (17 Punkte, Platz 2) empfängt Tabellenführer VfR Mannheim (19 Punkte, Platz 1). Spitzenreiter Mannheim möchte die Ungeschlagen-Serie ausbauen, Aalen Punkte sammeln, um die Tabellenspitze im Visier zu behalten.
---
FSV 08 Bietigheim-Bissingen (4 Punkte, Platz 17) trifft auf Aufsteiger Türkischer SV Singen (4 Punkte, Platz 18). Beide Kellerkandidaten stehen unter Druck und benötigen dringend Punkte im Abstiegskampf.
__________________________________________________________________________________________________
