Oberliga gegen Regionalliga: Testspiel wird zur Halbzeit abgebrochen Regionalliga Nordost +++ Das Gastspiel des FSV Zwickau beim FC Grimma endet bereits nach 45 Minuten von Kevin Gehring · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Symbolbild/André Nü

Schon zum Start des Testspiels zwischen dem FC Grimma und dem FSV Zwickau waren die Bedingungen am Dienstagabend ungemütlich. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt eröffnete Schiedsrichter Lars Albert um 18:30 Uhr die Partie. Diese sollte für alle Beteiligten eine große Überraschung bereithalten: Denn bereits zur Halbzeit war der Test wieder beendet.

Schon während des ersten Durchgangs wurde das Wetter im Husaren-Sportpark immer ungemütlicher. Der einsetzende Regen prasselte immer stärker über dem Kunstrasenplatz hinab. Sportlich egalisierten sich der Oberligist und der Regionalligist weitestgehend. Einzig Marc-Philipp Zimmermann machte den Unterschied: In der 35. Minute brachte der Routinier die Zwickauer in Führung. In der laufenden Regionalliga-Saison wartet der 35-Jährige dagegen noch auf seinen ersten Treffer.

Weitere Chancen blieben ungenutzt. Kevin Werner hatte schon in der 20. Minute die mögliche Führung für den Oberligisten auf den Fuß, scheiterte jedoch an Gästekeeper Clemens Boldt. Auf der anderen Seite hatten Theo-Gunnar Martens (26.) und Zimmermann (42.) die einzigen weiteren nennenswerten Gelegenheiten in Hälfte eins. Mit dem Pausenpfiff setzt sehr starker Schneefall ein Doch über taktische Anpassungen und spielerische Veränderungen wurde in der Halbzeitpause dann wohl weniger gesprochen. Kurz vor dem Gang in die Kabine war das Wetter umgeschlagen: Statt des prasselnden Regens fielen nun dicke Schneeflocken vom Himmel. Innerhalb von wenigen Minuten war der Kunstrasenplatz vollständig eingeschneit. Schnell stand ein Abbruch im Raum.