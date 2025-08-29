Oberliga: Fußball-Fest beim TSV Gau-Odernheim am Sonntag

Gau-Odernheim. Als „Bomber von Alsenz“ wurde er jüngst in den Sozialen Medien betitelt. „Um Gottes Willen“, ruft Noah Juricinec, „der Spitzname ist knapp 20 Jahre alt.“ Damals, im Heimatverein, war der Fußballer von Oberligist TSV Gau-Odernheim noch Stürmer. Da war Alltag, was nun erstmals seit der U13 wieder gelang: ein Doppelpack, erzielt beim 2:0-Sieg im Eisbachtal.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Als D-Junior wechselte Juricinec zur Wormatia, wurde Defensivspezialist. Und dürfte gegen die TuS Koblenz (Sonntag, 15 Uhr) besonders gefragt sein. Im Spitzenspiel Dritter gegen Erster, im Duell Aufsteiger gegen Titelkandidat. Juricinec holte mit dem SV Gonsenheim gegen den Ex-Zweitligisten drei Dreier, stand zweimal bei Siegen im Stadion Oberwerth 90 Minuten auf dem Platz. War er nur Teilzeitkraft, blieb der SVG erfolglos.
Der 24-Jährige sollte also tunlichst durchspielen – und, wenn man an Omen glaubt, wieder die Binde tragen. Kapitän Jakob Friedrich, beim Doppelpack seines Nebenmanns privat verhindert, bot dies direkt nach dem Spiel an. „Ich freue mich sehr, wenn er wieder da ist, und gebe ihm die Binde gern zurück“, erzählt Juricinec. „Er kann dann ja zwei Buden machen.“ Nach einigen Fehlschüssen von Teamkollegen bewährte sich der Alsenzer auch als Strafstoßspezialist. „Zwei in Folge qualifizieren dich bei uns zum Top-Schützen“, sagt Trainer Florian Diel, „er macht das weiter, so lange sie drin sind.“
Vorige Saison meist Sechser, ist Juricinec durch Verletzungspech seiner Abwehr-Kollegen in die Dreierkette gerutscht. Auch das ist vertrautes Terrain. „Ich spiele da, wo ich der Mannschaft am meisten weiterhelfe, und stelle keinen Anspruch“, betont er. In Diels Maßnahmen sieht Juricinec ohnehin einen entscheidenden Erfolgsfaktor: „Wir werden Spiel für Spiel überragend vorbereitet. Unser Trainer trifft gefühlt immer die richtige Entscheidung, auch bei Umstellungen und Halbzeitansprachen.“
Gegen Kaliber wie die TuS Koblenz wird es auf jedes Detail ankommen. „Das war immer eine sehr erfahrene, abgezockte, robuste Truppe und ist gerade fußballerisch noch einen Ticken besser als Engers“, urteilt Juricinec mit Blick auf das jüngste Heimspiel. Mit dem 0:2 endete eine, so Diel, „tolle und bemerkenswerte Serie“. Seit Oktober 2023 hatte der TSV daheim nicht mehr verloren, auf den 6. September 2024 datierte die letzte Niederlage überhaupt. „Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft verloren und einen souveränen Auswärtssieg folgen lassen“, betont Diel.
Der gibt Rückenwind im Duell der ungleichen Tabellennachbarn. Augenhöhe? „Gar nicht“, sagt der Chefcoach, „trotzdem wollen wir es ihnen so schwer wie möglich machen und den Ansturm auf die Tabellenspitze wagen.“ Juricinec betont: „Favorit ist ganz klar Koblenz, ich sehe uns aber nicht chancenlos und habe auf die nächsten Wochen gegen die Top-Gegner richtig Bock. In solchen Spielen lernt man am meisten und bringt sich immer wieder ans Leistungsmaximum.“ Das wird es, wie Diel betont, auch drumherum brauchen: „Wir müssen uns strecken als Heimverein, dass es auch ein Heimspiel bleibt.“
Nicht dabei sein wird Eray Öztürk. Der Sommer-Zugang, der meist von der Bank kam, „ist kein Teil unserer Mannschaft mehr“, wie Diel berichtet: „Wir hatten ein Gespräch, in dem sich herausgestellt hat, dass das Aufwand-Nutzen-Verhältnis für ihn nicht passt.“ Die Lücke im Kader werde intern geschlossen.