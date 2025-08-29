Oberliga: Fußball-Fest beim TSV Gau-Odernheim am Sonntag

Gegen Kaliber wie die TuS Koblenz wird es auf jedes Detail ankommen. „Das war immer eine sehr erfahrene, abgezockte, robuste Truppe und ist gerade fußballerisch noch einen Ticken besser als Engers“, urteilt Juricinec mit Blick auf das jüngste Heimspiel. Mit dem 0:2 endete eine, so Diel, „tolle und bemerkenswerte Serie“. Seit Oktober 2023 hatte der TSV daheim nicht mehr verloren, auf den 6. September 2024 datierte die letzte Niederlage überhaupt. „Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft verloren und einen souveränen Auswärtssieg folgen lassen“, betont Diel.

Der gibt Rückenwind im Duell der ungleichen Tabellennachbarn. Augenhöhe? „Gar nicht“, sagt der Chefcoach, „trotzdem wollen wir es ihnen so schwer wie möglich machen und den Ansturm auf die Tabellenspitze wagen.“ Juricinec betont: „Favorit ist ganz klar Koblenz, ich sehe uns aber nicht chancenlos und habe auf die nächsten Wochen gegen die Top-Gegner richtig Bock. In solchen Spielen lernt man am meisten und bringt sich immer wieder ans Leistungsmaximum.“ Das wird es, wie Diel betont, auch drumherum brauchen: „Wir müssen uns strecken als Heimverein, dass es auch ein Heimspiel bleibt.“

