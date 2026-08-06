Oberliga: FuPa-User sehen Holzheim, Dingden und Scherpenberg gefährdet In der Oberliga Niederrhein steigen mindestens drei Mannschaften ab, ein vierter Absteiger ist möglich. Die FuPa-User sehen vor dem Saisonstart Klubs aus der unteren Tabellenregion gefährdet. von André Nückel · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Die FuPaner glauben, dass Holzheim zittern muss. – Foto: Hubert Wilschrey

Vor dem Saisonstart der Oberliga Niederrhein hat FuPa auch den Blick ans Tabellenende gerichtet. 743 Teilnehmer stimmten bei der Frage ab: Wer steigt aus der Oberliga Niederrhein ab? Weil je nach Zahl der Niederrhein-Absteiger aus der Regionalliga West drei bis vier Klubs betroffen sein können, waren bis zu vier Antworten möglich.

Holzheim erhält die meisten Stimmen Das klarste Ergebnis betrifft die Holzheimer SG. Der Klub erhielt 434 Stimmen und wurde damit von 58,4 Prozent der Teilnehmer genannt. Holzheim hatte sich in der vergangenen Saison erst spät den Klassenerhalt gesichert und den Kader im Sommer stark verändert. Aus Sicht der User steht die Mannschaft erneut vor einer schwierigen Saison. Dahinter folgt der SV Blau-Weiß Dingden mit 330 Stimmen und 44,4 Prozent. Der Vorjahres-Aufsteiger aus der Landesliga wird damit ebenfalls sehr häufig als Abstiegskandidat genannt, dabei gehörte die Mannschaft von Sebastian Amendt in der vergangenen Saison noch zu den Überraschungen der Liga. Knapp dahinter liegt SV Scherpenberg, der nach dem erstmaligen Aufstieg in die Oberliga auf 326 Stimmen und 43,9 Prozent kommt.

Auch FC Büderich steht in der Umfrage deutlich im Fokus. 286 Stimmen bedeuten 38,5 Prozent. VfL Jüchen-Garzweiler folgt mit 274 Stimmen und 36,9 Prozent, SV Sonsbeck kommt auf 229 Stimmen und 30,8 Prozent. Solingen-Wald und Monheim dahinter Hinter dieser Gruppe wird das Feld enger. 1. FC Monheim wurde 117-mal genannt und liegt bei 15,7 Prozent. Fast gleichauf folgt Neuling 1. Spvg Solingen-Wald 03 mit 116 Stimmen und 15,6 Prozent. Für Solingen-Wald ist das durchaus bemerkenswert: Der Aufsteiger wurde in der Meisterfrage von vielen Usern weit oben gesehen, taucht in der Abstiegsfrage aber ebenfalls im erweiterten Kreis auf. Das zeigt, wie unterschiedlich die Einschätzungen zu diesem ambitionierten Neuling ausfallen.