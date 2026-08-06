Oberliga: FuPa-User sehen Holzheim, Dingden und Scherpenberg gefährdet

Vor dem Saisonstart der Oberliga Niederrhein hat FuPa auch den Blick ans Tabellenende gerichtet. 743 Teilnehmer stimmten bei der Frage ab: Wer steigt aus der Oberliga Niederrhein ab? Weil je nach Zahl der Niederrhein-Absteiger aus der Regionalliga West drei bis vier Klubs betroffen sein können, waren bis zu vier Antworten möglich.
Das klarste Ergebnis betrifft die Holzheimer SG. Der Klub erhielt 434 Stimmen und wurde damit von 58,4 Prozent der Teilnehmer genannt. Holzheim hatte sich in der vergangenen Saison erst spät den Klassenerhalt gesichert und den Kader im Sommer stark verändert. Aus Sicht der User steht die Mannschaft erneut vor einer schwierigen Saison.
Dahinter folgt der SV Blau-Weiß Dingden mit 330 Stimmen und 44,4 Prozent. Der Vorjahres-Aufsteiger aus der Landesliga wird damit ebenfalls sehr häufig als Abstiegskandidat genannt, dabei gehörte die Mannschaft von Sebastian Amendt in der vergangenen Saison noch zu den Überraschungen der Liga. Knapp dahinter liegt SV Scherpenberg, der nach dem erstmaligen Aufstieg in die Oberliga auf 326 Stimmen und 43,9 Prozent kommt.
Auch FC Büderich steht in der Umfrage deutlich im Fokus. 286 Stimmen bedeuten 38,5 Prozent. VfL Jüchen-Garzweiler folgt mit 274 Stimmen und 36,9 Prozent, SV Sonsbeck kommt auf 229 Stimmen und 30,8 Prozent.
Hinter dieser Gruppe wird das Feld enger. 1. FC Monheim wurde 117-mal genannt und liegt bei 15,7 Prozent. Fast gleichauf folgt Neuling 1. Spvg Solingen-Wald 03 mit 116 Stimmen und 15,6 Prozent. Für Solingen-Wald ist das durchaus bemerkenswert: Der Aufsteiger wurde in der Meisterfrage von vielen Usern weit oben gesehen, taucht in der Abstiegsfrage aber ebenfalls im erweiterten Kreis auf. Das zeigt, wie unterschiedlich die Einschätzungen zu diesem ambitionierten Neuling ausfallen.
TSV Meerbusch erhielt 104 Stimmen und kommt auf 14,0 Prozent. Danach sinken die Werte deutlich. Sportfreunde Baumberg liegt bei 45 Stimmen und 6,1 Prozent, der Wuppertaler SV bei 44 Stimmen und 5,9 Prozent, SC St. Tönis 1911/20 bei 40 Stimmen und 5,4 Prozent.
Noch seltener genannt wurden ETB Schwarz-Weiß Essen mit 31 Stimmen, Fortuna Düsseldorf II und KFC Uerdingen mit jeweils 21 Stimmen, SSVg Velbert mit 18, SpVg Schonnebeck mit 16 und Ratingen 04/19 mit zwölf Stimmen.
Die Umfrage zeigt ein klares Muster: Die User erwarten vor allem für mehrere Aufsteiger eine schwere Saison. Dingden, Scherpenberg und Jüchen-Garzweiler landen allesamt weit oben in der Abstiegsfrage. Gleichzeitig wird mit Holzheim ein Klub besonders kritisch gesehen, der schon in der vergangenen Saison lange im Tabellenkeller steckte.
Dass der KFC, Fortuna II, Velbert und Ratingen nur selten genannt werden, passt zur Meisterfrage. Diese Teams werden von den Usern eher in der oberen Tabellenhälfte erwartet. Der Wuppertaler SV liegt trotz Regionalliga-Abstieg ebenfalls nur bei 5,9 Prozent und wird damit kaum als gefährdet eingeschätzt.
Der Spielplan liefert zum Auftakt direkt interessante Prüfungen. Holzheim empfängt am ersten Spieltag den KFC Uerdingen. Dingden startet gegen VfL Jüchen-Garzweiler, Scherpenberg gegen ETB Schwarz-Weiß Essen. Büderich bekommt es mit 1. FC Monheim zu tun, Sonsbeck reist zu den Sportfreunden Baumberg.