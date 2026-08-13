Oberliga: FSV Optik Rathenow tritt bei Angstgegner an

– Foto: Michel Grabowski

Der FSV Optik Rathenow ist mit einem torlosen Unentschieden gegen den Berliner AK in die neue Saison der NOFV-Oberliga Nord gestartet. Nun steht die erste Auswärtsaufgabe an: Am Samstag geht es zum BSV Eintracht Mahlsdorf. Die bisherigen Duelle versprechen ein enges Spiel – in acht Begegnungen gab es aus Rathenower Sicht vier Niederlagen und vier Remis.

Der Saisonstart des FSV Optik Rathenow brachte am vergangenen Samstag keinen Sieger hervor. Im Stadion Vogelgesang trennten sich Rathenow und der Berliner AK mit 0:0. 183 Zuschauer sahen am 8. August 2026 den ersten Auftritt des Teams in der neuen Spielzeit der NOFV-Oberliga Nord.

Jetzt wartet Mahlsdorf

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt dem FSV Optik Rathenow nicht. Am Samstag, 15. August 2026, steht bereits der zweite Spieltag der NOFV-Oberliga Nord auf dem Programm. Für Rathenow führt der Weg nach Berlin zum BSV Eintracht Mahlsdorf. Angepfiffen wird die Begegnung um 13 Uhr im Stadion Am Rosenhag. Als Schiedsrichter ist Tobias Grzelka angesetzt.

Ein Gegner mit vertrauter Vergangenheit

Mahlsdorf ist für Rathenow kein unbekannter Gegner. Die beiden Mannschaften standen sich in den vergangenen Jahren mehrfach in der NOFV-Oberliga Nord gegenüber. Die jüngste Begegnung fand am 28. Februar 2026 statt. Damals endete das Spiel in Rathenow ebenfalls 0:0.

Ein Blick zurück zeigt die Ausgeglichenheit

Auch das Aufeinandertreffen vom 31. August 2025 endete unentschieden. In Mahlsdorf stand am Ende ein 2:2 auf der Anzeigetafel. Zuvor hatte es am 9. März 2025 einen 3:0-Erfolg von Mahlsdorf gegeben. Auch das Hinspiel jener Saison vom 14. September 2024 endete mit einem 0:3 aus Sicht des FSV.

Die Bilanz spricht eine deutliche Sprache

Aus Sicht des FSV Optik Rathenow stehen in den vergangenen vier Duellen mit dem BSV Eintracht Mahlsdorf vier Niederlagen und vier Remis zu Buche. Einen Sieg gegen Mahlsdorf gab es in dieser Bilanz nicht. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass beide Teams bereits mehrfach eng miteinander verbunden waren – vom torlosen Unentschieden bis zum 2:2 und zu den beiden Niederlagen.