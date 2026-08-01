Oberliga: FSV Optik Rathenow siegt im heutigen Test

– Foto: Franziska Lindhorst

Der FSV Optik Rathenow hat das Testspiel am Samstagnachmittag im Stadion Vogelgesang erfolgreich gestaltet. Gegen den FC Schwedt aus der Landesliga Nord setzte sich der Oberligist mit 3:1 durch. Nach dem gelungenen Auftritt richtet sich der Blick nun auf das nächste Testspiel gegen den SV Kloster Lehnin, ehe Ende August der Saisonstart in der NOFV-Oberliga Nord ansteht.

Unter der Leitung von Tom Heilmann erzielte Maxime Langner in der 25. Minute. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Salih Aktürk in der 45. Minute auf 2:0. Nach der Pause war erneut Maxime Langner erfolgreich und baute den Vorsprung in der 56. Minute auf 3:0 aus. Den Schlusspunkt setzte auf der Gegenseite Christian Staatz, der in der 80. Minute den Treffer zum 3:1-Endstand erzielte.

Gelungener Abschluss des Testtages

Der Erfolg gibt den Rathenowern weiteres Selbstvertrauen für die verbleibenden Wochen der Vorbereitung. Das Ergebnis unterstreicht, dass die Mannschaft den Test gegen den Landesligisten erfolgreich gestalten konnte.

Der Blick geht bereits nach vorn

Lange Zeit zum Durchatmen bleibt dem FSV Optik Rathenow jedoch nicht. Bereits am Dienstag, 4. August 2026, wartet die nächste Aufgabe. Dann tritt die Mannschaft um 18.30 Uhr beim SV Kloster Lehnin an. Der Gastgeber spielt in der Kreisliga A Havelland. Das Testspiel bietet die nächste Gelegenheit, den Vorbereitungsweg fortzusetzen und weitere Wettkampfpraxis zu sammeln.

Di., 04.08.2026, 18:30 Uhr SV Kloster Lehnin Lehnin FSV Optik Rathenow Rathenow 18:30 PUSH

Auftakt Ende August

Der Pflichtspielstart ist bereits terminiert. Am Freitag, 28. August 2026, beginnt für den FSV Optik Rathenow die neue Saison. Zum Auftakt empfängt die Mannschaft die TSG Neustrelitz. Anstoß der ersten Oberligapartie ist um 19 Uhr. Bis dahin stehen noch weitere Einheiten und Testspiele auf dem Programm, ehe der Fokus vollständig auf den Ligastart gerichtet wird. Der Sieg gegen Schwedt bildet dabei den aktuellen Abschluss eines erfolgreichen Testtages und zugleich den Ausgangspunkt für die nächsten Aufgaben der Vorbereitung.