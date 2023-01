Oberliga: FSV Duisburg verpasst Achtungserfolg, Monheim mit Remis! Es war ein spannender 22. Spieltag in der Oberliga Niederrhein. Es fielen reichlich Tore, auch beim FSV Duisburg und dem VfB Hilden.

Beim FSV Duisburg feierte Guido Naumann am Sonntag sein Debüt an der Seitenlinie. Sein Ziel ist klar: Der Übungsleiter soll die Mission Klassenerhalt schaffen. Dafür wäre Zählbares beim Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg wichtig gewesen. Doch daraus wurde nichts: Die Gastgeber mussten sich in einer tollen Partie mit 3:4 geschlagen geben.

Ein Eigentor von Patrick Jöcks (21.) hatte den FSV zunächst in Führung gebracht, Baris Sarikaya (26.) und Enes Topal (40.) aber schlugen für die Sportfreunde zurück. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Panagiotis Koukoulis (48.). Emre Sahin (51.) wusste noch zu verkürzen, ehe Robin Hömig (61.) für die Gäste alles klar machte. Da war das 3:4 durch Joshua Telesphore Kapenda (78.) nur noch eine Randnotiz. Und dennoch: Auf dieser Leistung kann Guido Naumann beim FSV Duisburg aufbauen.