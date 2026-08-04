Oberliga: FSV Budissa Bautzen startet mit einem Heimspiel

– Foto: Matthias Kost

Die Vorbereitung ist abgeschlossen – jetzt beginnt die neue Oberliga-Spielzeit. Für die FSV Budissa Bautzen startet die Saison 2026/2027 am Sonntag, 9. August, 14 Uhr, mit einem Härtetest. Zum ersten Heimspiel gastiert der Regionalliga-Absteiger FC Eilenburg im Nachwuchszentrum Humboldthain.

Nach einer intensiven Sommervorbereitung mit mehreren Testspielerfolgen – zuletzt einem 7:2-Erfolg gegen die U19 des FC Erzgebirge Aue – blickt die Mannschaft von Cheftrainer Steve Dieske mit Vorfreude auf den Pflichtspielauftakt. Die Kaderplanung ist abgeschlossen und die zahlreichen Neuzugänge haben sich in den vergangenen Wochen erfolgreich integriert.

Mit dem FC Eilenburg wartet zum Saisonstart direkt eine der stärksten Mannschaften der Liga auf die „Spree-Budissen“. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nordost hat der Verein seinen Kader gezielt verstärkt und setzt auf einen ausgewogenen Mix aus erfahrenen Spielern und viel Regionalliga-Erfahrung. Leistungsträger wie Kapitän Tom Weiß, Adrian Jarosch, Michael Schlicht und Torjäger Corvin Korsak sollen den direkten Wiederaufstieg ermöglichen.

Entsprechend zählt der FC Eilenburg bereits vor Saisonbeginn zum engsten Favoritenkreis der NOFV-Oberliga Süd.

Auch die bisherige Bilanz verspricht Spannung: In bislang elf Pflichtspielen konnte die FSV Budissa Bautzen fünf Duelle für sich entscheiden, der FC Eilenburg gewann vier Partien, zweimal endete die Begegnung unentschieden.

Heimspiel im Nachwuchszentrum Humboldthain

Austragungsort des Saisonauftakts ist ausnahmsweise das Nachwuchszentrum Humboldthain. Die angestammte Heimspielstätte Müllerwiese steht aufgrund des laufenden Rasenprogramms derzeit noch nicht zur Verfügung.

Passend zum Start in die neue Spielzeit wurde in den vergangenen Wochen auch das offizielle Mannschaftsfoto der Oberliga-Mannschaft aufgenommen.

Erstmals entstand das Bild vor dem Reichenturm in der Innenstadt Bautzens und setzt damit ein bewusstes Zeichen für die enge Verbundenheit zwischen Verein und Stadt.