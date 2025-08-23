Oberliga-Freitag: Dassendorf nimmt Hürde Kiesbarg
Die Freitagsspiele des 5. Spieltages der Oberliga Hamburg im Überblick.
Bei der Rückkehr der beiden Top-Spieler Michel Netzbandt und Luis Hacker, die in der Sommerpause vom FC Türkiye nach Billstedt gewechselt sind, gab es ein durchaus leistungsgerechtes Unentschieden. Die Gäste kontrollierten die erste Halbzeit, verpassten es allerdings nachzulegen. Dies bestrafte die in der zweiten Halbzeit stark verbesserte Odabas-Elf. Für den ersten Saisonsieg reichte der 2:1-Vorsprung für die Heimelf nicht. Die seit der 75. Minute in Unterzahl spielen Billstedter glichen in der Nachspielzeit doch noch aus.
FC Türkiye Wilhelmsburg – SC Vorwärts-Wacker Billstedt 2:2 (0:1)
FC Türkiye Wilhelmsburg: Ubai El Kahil, Oguz Koras, Metekaan Yilmaz, Fatih Umurhan, Amed Ormangören (68. Beraat Sarikaya), Joel Morkeh (93. Tahir Gariba), Niklas Golke, Enes Aksoy (46. Viktor Hugo Cadilhe Branco), Arnold Asenso Hoeling, Abdalla Mountari (46. Christian Degener), Michael Ening (46. Pedro Gomes Dos Santos) - Trainer: Adil Tolga Odabas
SC Vorwärts-Wacker Billstedt: Vincent Artur Schick, Serkan Özenc, Oliver Eugene Doege, Andranik Khachaturi Ghubasaryan (67. Marvin Jeremy Wiedemann), Moritz Kühn, Luis Hacker, Eudel Silva Monteiro (81. Leon Mundhenk), Emirkaan Güzel, Bujar Sejdija (60. Antonio Simonovic), Evailton Braima Martins Fernandes (67. Alamsa Lama Cone), Michel Frank Hans Dieter Netzbandt - Trainer: Ümit Taytanli
Schiedsrichter: Jannik Möller
Tore: 0:1 Evailton Braima Martins Fernandes (6.), 1:1 Fatih Umurhan (47.), 2:1 Beraat Sarikaya (77.), 2:2 Serkan Özenc (90.+5)
Gelb-Rot: Michael Gries (75., SC VW Billstedt)
Aufstiegsfavorit gegen Oberliga-Debütant. Am Mittleren Landweg wurde es in der zweiten Halbzeit deutlich. Bis zur 66. Minute hielten die Gäste das Spiel zumindest vom Ergebnis her offen, dann kam die Eisenbahn so richtig ins Rollen. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen und einem Torverhältnis startet ETSV ähnlich furios wie in der Vorsaison.
ETSV Hamburg – HT 16 6:1 (2:0)
ETSV Hamburg: Tom Müller, Yannick Siemsen, Justin Heinbockel, Andy Appiah (78. Alexander Borck), Lennart Appe (83. Vedat Düzgüner), Ridel Varela Monteiro, Can Kömürcü (78. Blerim Qestai), Erolind Krasniqi, Abdul Gafar Abdul Rauf, Nick Selutin (83. Jan Kämpfer), Ogechika Heil (68. Morten Wahl) - Trainer: Jan-Philipp Rose
HT 16: Rick Hess, Furkan Berat Gökmen, Nico Gerber (78. Leonel Varela Monteiro), Joshua Freude (78. Andreas Goldgraebe), Jesse Obeng Boateng, Dave Fehlandt (78. Pascal Gerber), Burak Hüseyin Keskin (64. Chris Tabi Bandoh), Rouven Treu, Merdan Kaya, Karim Ay, Valentin Zalli (64. Caleb Kakra Awuah) - Trainer: Erdinc Örün
Schiedsrichter: Andre Heinrich (Hamburg)
Tore: 1:0 Ogechika Heil (9.), 2:0 Erolind Krasniqi (14.), 2:1 Karim Ay (48.), 3:1 Nick Selutin (66.), 4:1 Morten Wahl (74.), 5:1 Morten Wahl (78.), 6:1 Erolind Krasniqi (90.)
Liebe Jury-Mitglieder des Hamburger Fußball-Verbandes, die für die Nominierungen für die Spieler, Trainer und Schiedsrichter des Jahres verantwortlich sind: Beobachtet ruhig mal die Lage an der Kreuzkirche. Coach Mehdi Madani sorgt mit einem völlig neu und kurzfristig zusammengestellten Kader für Furore. Seine Schützlinge bezwangen auch den HEBC und mischen ganz oben mit. Wie wäre es mal mit einem Trainer (noch) ohne die große Lobby? Bei HEBC ging der Saisonstart mächtig in die Hose. Unter Neu-Trainer Philipp Obloch, der ein schweres Erbe von Özden Kocadal antrat, sind die Lila-Weißen sieglos und mit einem Punkt am Tabellenende.
FC Teutonia 05 Ottensen – Hamburg-Eimsbütteler BC 3:1 (1:0)
FC Teutonia 05 Ottensen: Phil Kolvenbach, Ryusei Abe, Jesse Jeremias Keller (78. Makan Akpinar), Caner Levent Bektas, Delali Pascal Srougbo (84. Antonio Halil Pabst), Eris Ibrahimi, Oleh Demchuk, Mustafa Efe Aktürk, Efekan Calikoglu (36. Arsen Kusyi), Elia Boachie Boakye, Joel Osei Szillat (36. Arbes Tahirsylaj) - Trainer: Mehdi Saeedi-Madani
Hamburg-Eimsbütteler BC: Nils Ahmann, Jorma Eggers, Hendrik Diekmann (70. Robert Schick), Bastian-Marko Stech, Lionel Aloileda Coelestin Edward von Zitzewitz, Jannik Mohr, Malte Alexander Wilhelm (59. Christopher Grünewald), Julius Emil Stegemann, Luca Garcia (83. Raoul Bouveron), Roman Doempke (59. Piet Ole Oldag), Gian Luca Verago (46. Michele Scalzi) - Trainer: Philipp Obloch
Schiedsrichter: Johannes Mayer-Lindenberg
Tore: 1:0 Delali Pascal Srougbo (22.), 2:0 Caner Levent Bektas (54.), 3:0 Oleh Demchuk (90.), 3:1 Robert Schick (90.)
Zwischen dem FC Süderelbe und der TuS Dassendorf geht es traditionell heiß her. Auch diesmal gab es Platzverweise, wenngleich Theo Ganitis noch Eyke Kleine lediglich an einer sanften Rangelei mit Rudelbildung-Folge beteiligt waren. Nach der frühen Auswechselung von Torjäger Harnik ging Dassendorf durch einen wuchtigen Kopfball von Sven Möller nach einer Ecke in Führung. Der Ausgleich, eine missglückte flache (!) Hereingabe von Armel Gohoua aus 40 Metern, die gegen die Laufrichtung von Gianluca Babuschkin abgefälscht wurde, war höchst kurios. Doch nur wenig später nutze Kristof Kurczynski für den 1:2-Endstand.
FC Süderelbe – TuS Dassendorf 1:2 (0:1)
FC Süderelbe: Ismael Francios Bos, Maximilian Arlt, Alexander Koval, Marcel Andrijanic, Theodoros Ganitis, Joscha Oguazu (68. Andres Munoz Hermes), Samuel Louca, Osman Güraltunkeser (75. Can Denis Yildiz), Akagne Armel Gohoua (88. Jephtah Asare), Tyrese Jermaine Michael Boakye, Fabio Parduhn - Trainer: Stefan Arlt
TuS Dassendorf: Gianluca Babuschkin, Kerim Gemil Carolus (75. Colin Haupt), Eyke Hendrik Kleine, Marvin Sinan Büyüksakarya, Sven Möller, Zhi-Gin Andreas Lam, Okan Adil Kurt, Fabian Friedemann Graudenz, Johann von Knebel, Mattia Maggio (63. Len Aike Strömer), Martin Harnik (13. Kristof Kurczynski) - Trainer: Özden Kocadal
Schiedsrichter: Ben Henry Uhrig
Tore: 0:1 Sven Möller (29.), 1:1 Akagne Armel Gohoua (69.), 1:2 Kristof Kurczynski (71.)
Rot: Theodoros Ganitis (85./FC Süderelbe/)
Rot: Eyke Hendrik Kleine (85./TuS Dassendorf/)
Fünf Spiele, sieben Tore. Beim ETV wächst nach Piet Scobel (1. FC Nürnberg II) ein weiterer Torjäger heran: Merlin Sinanovic. Der Neuzugang vom SV Todesfelde erzielte beim klaren 4:0 gegen Aufsteiger SV Curslack-Neuengamme alle vier Tore. Ganz nebenbei wurde am Lokstedter Steindamm ein neuer Kunstrasen eingeweiht. Eimsbütteler TV Hamburg – SV Curslack-Neuengamme 4:0 (1:0)Eimsbütteler TV Hamburg:
Nathanael Obeng Sallah, Juri Carl Jonny Marxen (67. Jon Willem Pauli), Jay Archard, Farid Maboa Dibamba, Bamo Karim Mohamed (73. Gabriel Balde), Jasper Hölscher, Josh Lesley Görtzen (67. Jean De Chatrie-Doegl), Leonard Mai, Tom Politz, Abdul-Bassitou Alassani (67. Max-Adrian Donel Mbodje), Merlin Sinanovic (73. Dilan Karim Mohamed) - Trainer: Can Timo SchultzSV Curslack-Neuengamme:
Kai Achim Erschens, Witalij Wilhelm (65. Anton Frederik Geffert), Hendrik Bombek, Jonas Holz, Marcel Leon Damaschke, Robert Pallasch (77. Mark Obeng Boateng), Agatino Indulto (46. Maximilian Zoch), Tim Schmidt, Marvin Michel Möller, Linus Feldpausch (57. Stephen Nikola Abraham Prom), Ebrahima Njie - Trainer: Olaf PoschmannSchiedsrichter:
Björn LassenTore:
1:0 Merlin Sinanovic (40.), 2:0 Merlin Sinanovic (52.), 3:0 Merlin Sinanovic (58.), 4:0 Merlin Sinanovic (71.)Die weiteren Spiele des 5. Spieltages:
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - TSV Sasel
So., 24.08.25 10:45 Uhr Uhlenhorster SC Paloma - TuRa Harksheide
So., 24.08.25 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - FK Nikola Tesla
So., 24.08.25 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Victoria Hamburg
Die aktuelle Tabelle:
1. ETSV Hamburg 5 5-0-0 20:4 15
2. TuS Dassendorf 5 4-0-1 19:6 12
3. Eimsbütteler TV Hamburg 5 4-0-1 16:8 12
4. FC Teutonia 05 Ottensen 5 4-0-1 14:7 12
5. SC Victoria Hamburg 4 2-2-0 10:7 8
6. Niendorfer TSV 4 2-1-1 10:7 7
7. FC Süderelbe 5 2-1-2 12:10 7
8. TSV Sasel 4 2-1-1 9:7 7
9. SV Halstenbek-Rellingen 4 2-0-2 10:9 6
10. HT 16 5 2-0-3 15:20 6
11. Uhlenhorster SC Paloma 4 1-2-1 9:11 5
12. SC Vorwärts-Wacker Billstedt 5 1-1-3 7:13 4
13. TSV Buchholz 08 4 1-0-3 12:10 3
14. TuRa Harksheide 4 1-0-3 9:13 3
15. FK Nikola Tesla 4 1-0-3 9:15 3
16. FC Türkiye Wilhelmsburg 5 0-3-2 6:15 3
17. SV Curslack-Neuengamme 5 1-0-4 7:21 3
18. Hamburg-Eimsbütteler BC 5 0-1-4 3:14 1