Oberliga-Freitag: Dassendorf nimmt Hürde Kiesbarg

Bei der Rückkehr der beiden Top-Spieler Michel Netzbandt und Luis Hacker, die in der Sommerpause vom FC Türkiye nach Billstedt gewechselt sind, gab es ein durchaus leistungsgerechtes Unentschieden. Die Gäste kontrollierten die erste Halbzeit, verpassten es allerdings nachzulegen. Dies bestrafte die in der zweiten Halbzeit stark verbesserte Odabas-Elf. Für den ersten Saisonsieg reichte der 2:1-Vorsprung für die Heimelf nicht. Die seit der 75. Minute in Unterzahl spielen Billstedter glichen in der Nachspielzeit doch noch aus. FC Türkiye Wilhelmsburg – SC Vorwärts-Wacker Billstedt 2:2 (0:1) FC Türkiye Wilhelmsburg: Ubai El Kahil, Oguz Koras, Metekaan Yilmaz, Fatih Umurhan, Amed Ormangören (68. Beraat Sarikaya), Joel Morkeh (93. Tahir Gariba), Niklas Golke, Enes Aksoy (46. Viktor Hugo Cadilhe Branco), Arnold Asenso Hoeling, Abdalla Mountari (46. Christian Degener), Michael Ening (46. Pedro Gomes Dos Santos) - Trainer: Adil Tolga Odabas SC Vorwärts-Wacker Billstedt: Vincent Artur Schick, Serkan Özenc, Oliver Eugene Doege, Andranik Khachaturi Ghubasaryan (67. Marvin Jeremy Wiedemann), Moritz Kühn, Luis Hacker, Eudel Silva Monteiro (81. Leon Mundhenk), Emirkaan Güzel, Bujar Sejdija (60. Antonio Simonovic), Evailton Braima Martins Fernandes (67. Alamsa Lama Cone), Michel Frank Hans Dieter Netzbandt - Trainer: Ümit Taytanli Schiedsrichter: Jannik Möller Tore: 0:1 Evailton Braima Martins Fernandes (6.), 1:1 Fatih Umurhan (47.), 2:1 Beraat Sarikaya (77.), 2:2 Serkan Özenc (90.+5) Gelb-Rot: Michael Gries (75., SC VW Billstedt)





Aufstiegsfavorit gegen Oberliga-Debütant. Am Mittleren Landweg wurde es in der zweiten Halbzeit deutlich. Bis zur 66. Minute hielten die Gäste das Spiel zumindest vom Ergebnis her offen, dann kam die Eisenbahn so richtig ins Rollen. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen und einem Torverhältnis startet ETSV ähnlich furios wie in der Vorsaison.



ETSV Hamburg – HT 16 6:1 (2:0)

ETSV Hamburg: Tom Müller, Yannick Siemsen, Justin Heinbockel, Andy Appiah (78. Alexander Borck), Lennart Appe (83. Vedat Düzgüner), Ridel Varela Monteiro, Can Kömürcü (78. Blerim Qestai), Erolind Krasniqi, Abdul Gafar Abdul Rauf, Nick Selutin (83. Jan Kämpfer), Ogechika Heil (68. Morten Wahl) - Trainer: Jan-Philipp Rose

HT 16: Rick Hess, Furkan Berat Gökmen, Nico Gerber (78. Leonel Varela Monteiro), Joshua Freude (78. Andreas Goldgraebe), Jesse Obeng Boateng, Dave Fehlandt (78. Pascal Gerber), Burak Hüseyin Keskin (64. Chris Tabi Bandoh), Rouven Treu, Merdan Kaya, Karim Ay, Valentin Zalli (64. Caleb Kakra Awuah) - Trainer: Erdinc Örün

Schiedsrichter: Andre Heinrich (Hamburg)

Tore: 1:0 Ogechika Heil (9.), 2:0 Erolind Krasniqi (14.), 2:1 Karim Ay (48.), 3:1 Nick Selutin (66.), 4:1 Morten Wahl (74.), 5:1 Morten Wahl (78.), 6:1 Erolind Krasniqi (90.)





Liebe Jury-Mitglieder des Hamburger Fußball-Verbandes, die für die Nominierungen für die Spieler, Trainer und Schiedsrichter des Jahres verantwortlich sind: Beobachtet ruhig mal die Lage an der Kreuzkirche. Coach Mehdi Madani sorgt mit einem völlig neu und kurzfristig zusammengestellten Kader für Furore. Seine Schützlinge bezwangen auch den HEBC und mischen ganz oben mit. Wie wäre es mal mit einem Trainer (noch) ohne die große Lobby? Bei HEBC ging der Saisonstart mächtig in die Hose. Unter Neu-Trainer Philipp Obloch, der ein schweres Erbe von Özden Kocadal antrat, sind die Lila-Weißen sieglos und mit einem Punkt am Tabellenende.



FC Teutonia 05 Ottensen – Hamburg-Eimsbütteler BC 3:1 (1:0)

FC Teutonia 05 Ottensen: Phil Kolvenbach, Ryusei Abe, Jesse Jeremias Keller (78. Makan Akpinar), Caner Levent Bektas, Delali Pascal Srougbo (84. Antonio Halil Pabst), Eris Ibrahimi, Oleh Demchuk, Mustafa Efe Aktürk, Efekan Calikoglu (36. Arsen Kusyi), Elia Boachie Boakye, Joel Osei Szillat (36. Arbes Tahirsylaj) - Trainer: Mehdi Saeedi-Madani

Hamburg-Eimsbütteler BC: Nils Ahmann, Jorma Eggers, Hendrik Diekmann (70. Robert Schick), Bastian-Marko Stech, Lionel Aloileda Coelestin Edward von Zitzewitz, Jannik Mohr, Malte Alexander Wilhelm (59. Christopher Grünewald), Julius Emil Stegemann, Luca Garcia (83. Raoul Bouveron), Roman Doempke (59. Piet Ole Oldag), Gian Luca Verago (46. Michele Scalzi) - Trainer: Philipp Obloch

Schiedsrichter: Johannes Mayer-Lindenberg

Tore: 1:0 Delali Pascal Srougbo (22.), 2:0 Caner Levent Bektas (54.), 3:0 Oleh Demchuk (90.), 3:1 Robert Schick (90.)