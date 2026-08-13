Oberliga: Fortuna II und fünf weitere Klubs am Freitag gefordert

Ab Freitag wird in der vielleicht besten Oberliga Niederrhein aller Zeiten wieder gespielt, immerhin ist das Teilnehmerfeld so prominent wie schon lange nicht. Fortuna Düsseldorf II und der TSV Meerbusch bestreiten das Eröffnungsspiel, der KFC Uerdingen und der Wuppertaler SV folgen am Samstag und Sonntag. Für den WSV steht bei der SSVg Velbert direkt das erste Topspiel der Saison an. Das gilt auch für das direkte Duell zwischen der SpVg Schonnebeck und Ratingen 04/19.
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
Sa., 22.08.26 17:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Blau-Weiß Dingden
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Scherpenberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Holzheimer SG
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 09.09.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20
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