Oberliga-Flügelspieler wechselt zum Verbandsligisten Der FSV Hollenbach holt André-Dennis Croitoru von Oberligist Türkspor Neckarsulm. von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Neithard Schleier / Verein

Der FSV Hollenbach geht nach dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg in der Verbandsliga Württemberg mit einem weiteren jungen Zugang in die neue Saison. André-Dennis Croitoru wechselt zum Team von Trainer Reinhard Schenker. Der 19-jährige Flügelspieler soll beim FSV den nächsten Schritt im Herrenbereich machen und seine Offensivqualitäten einbringen können.

Croitoru wurde in den Nachwuchsleistungszentren des VfB Stuttgart, der SG Sonnenhof Großaspach und der Sportfreunde Schwäbisch Hall ausgebildet. Danach führte sein Weg zum SGV Freiberg und zuletzt zu Türkspor Neckarsulm. Dort sammelte der 19-Jährige in der Saison 2025/26 erste Oberliga-Erfahrung. In acht Einsätzen in der Oberliga Baden-Württemberg bereitete er zwei Treffer vor. Für Hollenbach ist Croitoru ein Zugang mit Entwicklungsperspektive. Nach dem Abstieg aus der Oberliga steht beim FSV der Neuaufbau in der Verbandsliga im Mittelpunkt. Ein junger Flügelspieler, der bereits in mehreren leistungsorientierten Nachwuchsbereichen ausgebildet wurde und erste Schritte im Herrenbereich hinter sich hat, passt in diese Phase. Seine konkrete Rolle wird sich in der Vorbereitung zeigen, fest steht aber, dass er die Optionen auf den Außenbahnen erweitert.

Der Kader von Trainer Reinhard Schenker verändert sich weiter. Als Zugänge sind außerdem Julian Erhardt von der SpVgg Satteldorf sowie Leon Wildermann und Johannes Heck aus dem eigenen Verein genannt. Wildermann rückt aus der U19 in den Kader der ersten Mannschaft, Heck ist als dritter Torhüter vorgesehen und soll parallel weiter Spielpraxis in der U19 sammeln. Auf der Abgangsseite verliert Hollenbach mehrere Spieler. Jannis Bieniek wechselt zum VfR Gommersdorf, Janis Gesell zur SpVgg Ansbach, Rico Hofmann zum TSV Abtswind und Marco Specht zum FC Nöttingen. Esnaf Rejan Omerovic schließt sich Türkspor Neckarsulm an.