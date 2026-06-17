Oberliga: Florian Rammer übernimmt TBS Pinneberg

TBS Pinneberg hat nach dem historischen Aufstieg in die Oberliga Hamburg die nächste wichtige Personalie geklärt. Florian Rammer (42) übernimmt den Trainerposten und wird damit Nachfolger von Burak Bayram, unter dem TBS nach über 30 Jahren den Sprung in Hamburgs höchste Spielklasse geschafft hatte. Der Verein stellte zugleich das gesamte Trainer- und Funktionsteam für die kommende Saison vor.
Bayram hatte seinen Abschied bereits vor dem endgültigen Aufstieg beschlossen. Nach dem 7:0 im Relegationsrückspiel gegen Bramfelder SV und der späteren Bestätigung durch die Havelse-/St.-Pauli-II-Kettenreaktion war der Oberliga-Traum perfekt. Nun geht TBS mit einem neuen Cheftrainer in diese besondere Saison.
Rammer, zuvor Co-Trainer bei Eintracht Norderstedt und Cheftrainer beim Kummerfelder SV, wird von Pinneberg als Wunschlösung präsentiert. Bei der Vorstellung heißt es: "Mit Florian Rammer begrüßen wir einen regionalligaerfahrenen Trainer in unseren Reihen, der seinen Beruf mit großer Leidenschaft, Ehrgeiz und akribischer Detailarbeit ausübt. Von allen Kandidaten hat er uns fachlich wie menschlich am meisten überzeugt. Umso stolzer sind wir darauf, dass sich Florian trotz höherklassiger Angebote für unser ambitioniertes Projekt entschieden hat."
Die Aufgabe ist anspruchsvoll. TBS kommt mit großer Euphorie aus der Landesliga, muss sich in der Oberliga aber schnell an ein höheres Tempo, mehr individuelle Qualität und deutlich größere Anforderungen gewöhnen.
Komplettiert wird das Trainerteam durch mehrere bekannte und neue Rollen. Berkay Kilinc, der nach Vereinsangaben einen maßgeblichen Anteil am historischen Aufstieg hatte, bleibt eingebunden. Zudem wird Kapitän Tjorben Uphoff das Trainerteam künftig mit seiner höherklassigen Erfahrung unterstützen. Hauptsächlich bleibt Uphoff aber weiter Spieler.
Auch Laura Peycke bleibt TBS erhalten. Sie verantwortet die Bereiche Athletik, Gesundheit und Physiotherapie und wird vom Klub als äußerst wichtige Person beschrieben. Für Videoanalyse und Gegner-Vorbereitung ist künftig Hendrik Müller zuständig.
Im Funktionsteam kümmern sich Berke Kilinc, Kevin Nowak, Erturul Kayali und Fatih Ertürk um verschiedene Aufgaben rund um Mannschaft, Organisation, Management und Mental Coaching. Dazu verweist TBS auf zahlreiche weitere Helfer, Betreuer und Entscheidungsträger im Hintergrund.
Mit der Vorstellung des Trainer- und Funktionsteams ist die sportliche Struktur für die Oberliga-Saison gesetzt. Nun wird spannend, wie der Kader des Aufsteigers aussieht. Der Verein kündigte bereits an, in Kürze mit der Vorstellung der Neuzugänge zu beginnen.
Für TBS ist dieser Sommer einer der wichtigsten der jüngeren Vereinsgeschichte. Der Aufstieg war nach dem dramatischen Saisonfinale, der gewonnenen Relegation und der nachträglichen Kettenreaktion ein emotionaler Höhepunkt. Jetzt geht es darum, die Euphorie in eine oberligataugliche Struktur zu überführen.
Mit Rammer als neuem Cheftrainer und einem breiten Team im Hintergrund hat TBS die erste große Antwort gegeben. Die nächste folgt auf dem Transfermarkt.
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