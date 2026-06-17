Oberliga: Florian Rammer übernimmt TBS Pinneberg TBS Pinneberg stellt nach dem Aufstieg in die Oberliga Hamburg sein Trainer- und Funktionsteam vor. Florian Rammer folgt auf Burak Bayram. von red · Heute, 19:03 Uhr · 0 Leser

Das ist Florian Rammer. – Foto: Eintracht Norderstedt

TBS Pinneberg hat nach dem historischen Aufstieg in die Oberliga Hamburg die nächste wichtige Personalie geklärt. Florian Rammer (42) übernimmt den Trainerposten und wird damit Nachfolger von Burak Bayram, unter dem TBS nach über 30 Jahren den Sprung in Hamburgs höchste Spielklasse geschafft hatte. Der Verein stellte zugleich das gesamte Trainer- und Funktionsteam für die kommende Saison vor.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Bayram hatte seinen Abschied bereits vor dem endgültigen Aufstieg beschlossen. Nach dem 7:0 im Relegationsrückspiel gegen Bramfelder SV und der späteren Bestätigung durch die Havelse-/St.-Pauli-II-Kettenreaktion war der Oberliga-Traum perfekt. Nun geht TBS mit einem neuen Cheftrainer in diese besondere Saison. Rammer entscheidet sich für TBS Rammer, zuvor Co-Trainer bei Eintracht Norderstedt und Cheftrainer beim Kummerfelder SV, wird von Pinneberg als Wunschlösung präsentiert. Bei der Vorstellung heißt es: "Mit Florian Rammer begrüßen wir einen regionalligaerfahrenen Trainer in unseren Reihen, der seinen Beruf mit großer Leidenschaft, Ehrgeiz und akribischer Detailarbeit ausübt. Von allen Kandidaten hat er uns fachlich wie menschlich am meisten überzeugt. Umso stolzer sind wir darauf, dass sich Florian trotz höherklassiger Angebote für unser ambitioniertes Projekt entschieden hat."

Die Aufgabe ist anspruchsvoll. TBS kommt mit großer Euphorie aus der Landesliga, muss sich in der Oberliga aber schnell an ein höheres Tempo, mehr individuelle Qualität und deutlich größere Anforderungen gewöhnen. Uphoff bleibt Spieler, hilft aber im Trainerteam Komplettiert wird das Trainerteam durch mehrere bekannte und neue Rollen. Berkay Kilinc, der nach Vereinsangaben einen maßgeblichen Anteil am historischen Aufstieg hatte, bleibt eingebunden. Zudem wird Kapitän Tjorben Uphoff das Trainerteam künftig mit seiner höherklassigen Erfahrung unterstützen. Hauptsächlich bleibt Uphoff aber weiter Spieler.