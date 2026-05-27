Oberliga-Finaltag: Das große Zittern und der Blick auf Mannheim Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 34. Spieltags von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 34. und letzten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg ist an der Spitze alles entschieden, im Tabellenkeller aber noch lange nicht. VfR Aalen steht als Meister und Regionalliga-Aufsteiger fest, VfR Mannheim geht in die Relegation. Dahinter beginnt das große Zittern. FC Denzlingen, FSV Hollenbach und FSV 08 Bietigheim-Bissingen stehen bereits als Absteiger fest, doch für 1. Göppinger SV, Türkspor Neckarsulm, Türkischer SV Singen und 1. FC Normannia Gmünd ist noch nichts endgültig geklärt. Weil der Ausgang der Mannheimer Relegation die Zahl der Absteiger beeinflussen kann, trägt dieser letzte Spieltag eine zusätzliche Schwere.

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Für FSV 08 Bietigheim-Bissingen ist der sportliche Schmerz bereits Realität: Der Abstieg steht fest. Nach dem 2:5 in Ravensburg bleibt nur noch die Chance, sich mit einem starken letzten Auftritt aus der Liga zu verabschieden. Vor eigenem Publikum dürfte genau das der Anspruch sein. Gegen FC Nöttingen geht es nicht mehr um Rettung, aber sehr wohl um Haltung. FC Nöttingen reist nach dem 1:1 gegen Essingen als Tabellendritter an und will eine starke Saison sauber beenden. Die Gäste gehören zum oberen Feld, haben aber nach oben nichts mehr zu gewinnen. Gerade solche Spiele sind oft gefährlich, weil die eine Mannschaft befreit, die andere ohne Tabellenfessel, aber mit Stolz spielt.

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Für 1. FC Normannia Gmünd ist dies ein Spiel mit echter Fallhöhe. Das klare 3:0 in Denzlingen war ein wichtiges Lebenszeichen, doch mit 38 Punkten ist noch keine endgültige Sicherheit da. Normannia weiß: Ein letzter Heimsieg könnte vieles beruhigen, ein Fehltritt würde den Blick auf andere Plätze erzwingen. FV Ravensburg kommt nach dem 5:2 gegen Bietigheim-Bissingen mit viel Offensivkraft und steht mit 56 Punkten in einem stabilen oberen Tabellenbereich. Die Gäste können freier auftreten, doch genau das macht sie unangenehm. Für Gmünd wird es ein Abend der Nerven, des Widerstands und vielleicht der letzten großen Selbstbehauptung. ---

Die Lage ist klar und brutal: 1. Göppinger SV braucht einen Sieg. Nach dem bitteren 0:1 in Backnang und dem vergebenen Elfmeter in dieser Partie ist der Druck maximal. Weil zusätzlich Mannheimer Hilfe nötig sein könnte, zählt für Göppingen nur der eigene Teil der Rechnung. Alles andere wäre sportlich kaum zu ertragen. FC Denzlingen ist längst abgestiegen und hat beim 0:3 gegen Gmünd den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Gerade deshalb liegt in dieser Partie eine besondere Gefahr. Abgestiegene Mannschaften können frei spielen, während beim Gegner jeder Pass schwerer wird. Für Göppingen ist es ein Endspiel, ohne jede Ausrede und ohne doppelten Boden. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr VfR Aalen VfR Aalen TSG Backnang TSG Backnang 15:30 live PUSH

VfR Aalen geht als feststehender Meister in diesen letzten Spieltag. Die 2:3-Niederlage in Oberachern änderte daran nichts, wird aber dennoch den Ehrgeiz des Tabellenführers geweckt haben. Vor eigenem Publikum will sich der neue Regionalligist mit einem überzeugenden Auftritt verabschieden und seine Saison mit einem weiteren starken Kapitel beenden. TSG Backnang hat mit dem 1:0 gegen Göppingen den Klassenerhalt gesichert und kann diesen Saisonabschluss ohne nackte Abstiegsangst bestreiten. Gerade das könnte die Partie interessant machen: Aalen will den Meisterton setzen, Backnang befreit aufspielen. Es ist kein Abstiegsdrama, aber ein würdiger Schlusspunkt für zwei Mannschaften mit sehr unterschiedlicher Ausgangslage. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr VfR Mannheim VfR Mannheim SV Oberachern Oberachern 15:30 PUSH

Für VfR Mannheim ist der Tabellenplatz gesichert, doch die Spannung bleibt. Die Relegation wartet, und gerade deshalb dürfte der letzte Ligaspieltag eine Mischung aus Ernst und Feinschliff sein. Nach dem Pokal- und Ligastress der vergangenen Tage geht es darum, Rhythmus zu halten und ohne Delle in die entscheidenden Wochen zu gehen. SV Oberachern reist mit Rückenwind an. Das 3:2 gegen Aalen war ein starkes Signal und brachte die Mannschaft auf 54 Punkte. Damit ist der Klassenerhalt sicher. Die Gäste können mutig auftreten, ohne Rechenlast, ohne Existenzdruck. Für Mannheim ist es dennoch ein Spiel mit Bedeutung, weil es auch um Form, Haltung und das nötige Selbstvertrauen für die Relegation geht. ---

Für FSV Hollenbach ist die bittere Wahrheit ausgesprochen: Der Abstieg steht fest. Nach dem 0:2 in Neckarsulm blieb die Hoffnung endgültig zurück. Jetzt geht es nur noch darum, sich anständig aus der Liga zu verabschieden und dem eigenen Publikum noch einmal einen Auftritt mit Würde zu schenken. 1. CfR Pforzheim steht mit 48 Punkten im gesicherten Mittelfeld und kann die Saison vergleichsweise ruhig beenden. Doch genau diese Ausgangslage kann gefährlich sein, wenn ein Gegner mit verletztem Stolz auftritt. Hollenbach wird kein Ergebnis mehr retten, aber sehr wohl den letzten Eindruck prägen wollen. Das verleiht dieser Partie trotz klarer Tabellenlage eine eigene emotionale Schärfe. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr Karlsruher SC Karlsruhe II Türkspor Neckarsulm Türk Neckars 15:30 PUSH

Karlsruher SC II hat den Klassenerhalt bereits in trockenen Tüchern und kann mit 43 Punkten frei in dieses Spiel gehen. Die junge Mannschaft hat sich rechtzeitig aus der gefährlichen Zone gelöst und darf den Saisonabschluss mit einem gewissen Stolz bestreiten. Gerade zuhause will der Aufsteiger dieses gute Gefühl wohl bestätigen. Für Türkspor Neckarsulm ist die Lage deutlich angespannter. Das 2:0 gegen Hollenbach war von enormem Wert, doch mit 36 Punkten ist die Sache noch nicht abgeschlossen. Neckarsulm braucht weiter Zählbares, um nicht doch noch in eine noch unangenehmere Rechnung hineingezogen zu werden. Es ist ein Spiel, in dem für die Gäste weit mehr auf dem Platz liegt. ---

Türkischer SV Singen hat sich mit dem starken 2:0 in Reutlingen in eine bessere Position gebracht, aber gerettet ist die Mannschaft noch nicht. Mit 37 Punkten bleibt der Druck hoch. Vor eigenem Publikum bietet sich nun die Chance, die Liga aus eigener Kraft festzuhalten und eine nervenaufreibende Saison in Jubel zu verwandeln. FC 08 Villingen steht mit 47 Punkten im sicheren Bereich und kann freier anreisen. Doch nach Pokal- und Ligabelastung wird auch für Villingen wichtig sein, die Saison sauber zu Ende zu bringen. Für Singen ist es ein Spiel mit fast allem, was Fußball am letzten Spieltag ausmacht: Hoffnung, Angst, Energie und der Blick auf alle anderen Plätze. ---

Sa., 30.05.2026, 15:30 Uhr TSV Essingen TSV Essingen SSV Reutlingen Reutlingen 15:30 PUSH